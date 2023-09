Un’ondata calda di fuoco, mistero, passione e vendetta accompagna un film su Netflix

A rriva su Netflix il film Ondata calda. Racconta la storia di una giovane donna la cui seconda possibilità di vita viene rimessa in discussione dopo aver cominciato una bollente relazione con la moglie del suo capo.

Netflix propone dal 19 settembre il film Ondata calda. Thriller sensuale diretto da Ernie Barbarash, racconta la storia di Claire, una giovane donna che ha un nuovo lavoro e un nuovo amore. Tuttavia, la sua vita apparentemente perfetta subisce una svolta quando incontra la moglie del suo capo e rimane coinvolta in un vortice di inganni.

Interpretato da Kat Graham, Merrit Patterson e Sebastin Roché, il film Netflix Ondata calda si infittisce di mistero e suspense nel momento in cui il capo di Claire scompare trasformandola nella prima dei sospettati e costringendola a lottare per provare la sua innocenza.

La trama del film

Ondata calda, il film disponibile su Netflix, segue le vicende di Claire (Kat Graham), una giovane e ambiziosa ragazza che a quindici anni ha perso tutta la sua famiglia in un incendio causato dalla negligenza del proprietario della casa in cui vivevano. Ha provato allora a vendicarsi finendo per tre anni in carcere. Lasciandosi alle spalle il triste passato, Claire si è impegnata per farcela da sola e salire la scala sociale riuscendo ad agguantare un lavoro alle dipendenze di Scott Crane (Sebastian Roché), un magnate del settore immobiliare.

Durante una nuotata nella piscina sul tetto di un lussuoso edificio, Claire si imbatte nell’affascinante Eve (Merrirr Patterson). Ne rimane così colpita che in breve le due donne iniziano una relazione romantica, senza che Claire abbia chiaro chi sia realmente la donna che ha di fronte.

Man mano che la storia va avanti, Claire ottiene una promozione sul lavoro e instaura un buon legame con il suo capo, che non esita a parlare del suo travagliato matrimonio e della sua prima moglie Anabelle, apparentemente scomparsa nel nulla. Quando poi Scott la invita nel suo ufficio per una festa, Claire scopre che Eve è il realtà la moglie del suo capo. Cerca allora di porre fine alla relazione ma non passa molto tempo prima che di Scott non si sappia più nulla…

Le indagini della polizia si intensificano quando viene rinvenuto il cadavere carbonizzato dell’uomo. Tutte le prove sembrano indicare Claire come colpevole, non aiutata di certo dal suo passato. Come proverà a tutti la sua innocenza?

Il poster originale del film Ondata calda.

Il fuoco e le seconde possibilità

Ondata calda è uno di quei film Netflix di cui sin da subito capiamo in che direzione andrà la trama ma, nonostante ciò, rimane un thriller godibile con la sua buona dose di segreti da svelare, spesso in maniera inaspettata. L’ondata calda a cui fa riferimento il titolo ha più di una referenza nella trama: la famiglia di Claire è morta in un incendio e il fuoco gioca un ruolo particolare nella vita della giovane donna, segnandone in maniera costante il cammino.

Nella vita di seconde possibilità che Claire ha avuto, il passato non può di certo abbandonarla e questo si ripresenta attraverso la figura di Lane Smith (Aren Buchholz), il figlio del proprietario di casa di cui la giovane aveva tentato di vendicarsi a quindici anni. È con lui che Eve aveva stretto un accordo: Lane avrebbe ucciso Scott e il cambio avrebbe ottenuto la sua personale vendetta. Ma nello stringere l’accordo Eve ha dimenticato quale “ondata calda” avrebbe potuto portare Claire nella sua vita: amore e passione sventano il suo piano rendendo imprevedibile il finale.

Anche quando Claire potrebbe sbarazzarsi facilmente di Eve non lo farà, preferendo consegnarla alla polizia ed evitando di rimanere scottata per l’ennesima volta. Ed è in quel momento che la protagonista ha la sua vera seconda possibilità, non rischiando di bruciarsi (metaforicamente e non) un’altra volta.

