On the Fringe: Penélope Cruz vuole evitare lo sfratto nel nuovo film a Venezia 2022

O n the Fringe è uno dei due film con Penélope Cruz che verranno presentati al prossimo Festival di Venezia. Racconta tre storie che si intrecciano nell’arco di 24 disperate ore ai margini di una grande città.

On the Fringe (En los márgenes) è il nuovo film con Penélope Cruz che sarà presentato nella sezione Orizzonti del prossimo Festival di Venezia. L’attrice spagnola, in questi giorni in Italia per girare Ferrari, sarà dunque una delle star della Biennale, dove in concorso porterà anche l’atteso L’immensità di Emanuele Crialese.

On the Fringe segna il debutto alla regia di un lungometraggio di Juan Diego Botto, attore con oltre una cinquantina di film alle spalle, tra cui anche Bordertown con Jennifer Lopez.

La trama del film On the Fringe

On the Fringe, film con Penélope Cruz, arriverà nelle sale italiane grazie a Bim. È un film incentrato sulla famiglia, l’amore e la solidarietà, con tre personaggi dalle storie intrecciate che provano a sopravvivere alle 24 ore che possono cambiare per sempre il corso della loro vita. Obiettivo è quello di esplorare l’effetto che una situazione di stress economico ha sulle relazioni personali e di mostrare come l’affetto e la solidarietà possano essere un motore per andare avanti. Un emozionante corsa contro il tempo ai margini di una grande città, per dirla con le parole del regista.

Juan Diego Botto, Penélope Cruz e Luis Tosar sul set del film On the Fringe.

Uno sfratto ai margini

A spiegare meglio la genesi e i personaggi del film On the Fringe, interpretato da Penélope Cruz, sono le parole del regista Juan Diego Botto. “Un poema di Federico Garcia Lorca diceva che “Sotto le moltiplicazioni c’è una goccia di sangue”. Con questa frase, l’autore andaluso si riferiva alla realtà che si cela dietro le statistiche. In On the Fringe, cerchiamo in qualche modo di dare un volto ad alcune di queste statistiche. In Spagna, ci sono circa 41 mila sfratti all’anno, più di 100 al giorno”, ha raccontato il regista.

“On the Fringe cerca di capire l’effetto che una situazione di crisi ha sulle relazioni effettive. Una crisi economica influenza i rapporti all’interno di una coppia così come le relazioni tra genitori e figli. Le donne sono coloro che cercano di mantenere affetto e amore all’interno di tali contesti familiari ma la perdita della stabilità economica innesca reazioni diverse in persone tra loro differenti. Ecco perché il mio film punta la sua lente di ingrandimento in un giorno nella vita di tre personaggi. Tutti stanno fronteggiando uno sfratto, anche se ognuno a proprio modo, e hanno 24 ore di tempo per risolvere una situazione che segnerà la loro esistenza per sempre”.

Penélope Cruz in On the Fringe.

I tre personaggi principali

Tre sono i personaggi principali che animano On the Fringe, il nuovo film con Penélope Cruz. Il primo dei tre è Rafa, un avvocato attivista a un bivio importante: è chiamato a decidere tra il suo lavoro e la sua relazione di coppia. Interpretato da Luis Tosar, è un uomo in grado di dedicare tutto il suo tempo ad aiutare gli altri. Ma il tempo che investe per farlo è lo stesso che sottrae alla sua famiglia. Sua moglie è incinta e ha bisogno del suo supporto ma Rafa è intento a rintracciare la madre di una creatura di cui stanno prendendo cura i servizi sociali.

Il secondo personaggio è invece quello di Azucena, impersonato proprio da Penélope Cruz. Azucena è una donna che ha solo un giorno a disposizione per evitare di perdere la casa e ritrovarsi per strada. Anche lei fa parte della categoria di coloro che smuoverebbero il mondo per aiutare gli altri. Per una volta, però, il suo scopo sarà quello di salvare la sua famiglia dalla banca che reclama il possesso della sua casa.

Il terzo personaggio è, infine, quello di Teodora, con il volto di Adelfa Calvo (attrice nota in Italia per il ruolo di Rosario nella soap Il segreto). Teodora è una nonna determinata a impedire che suo figlio si prenda la colpa di alcuni eventi per cui non avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto.

“Le tre storie sono tra loro intrecciate. I personaggi e le loro vicende si intersecano ma ciò che più di ogni altra cosa li unisce è il conto alla rovescia che li separa dalla risoluzione dei propri conflitti”, ha concluso Botto.

