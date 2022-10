G iulia Be e Henry Zaga sono i protagonisti del film Oltre l’universo, una storia d’amore che, tra speranza, resistenza e musica, appassiona e commuove.

Oltre l’universo è il film che Netflix rende disponibile dal 27 ottobre. Di produzione brasiliana, è un intenso dramma romantico con protagonisti gli attori Henry Zaga e Giulia Be. Racconta la storia d’amore tra un giovane medico e una pianista la cui vita è tormentata dagli effetti del lupus.

La trama del film Oltre l’universo

Il film Netflix Oltre l’universo ha al centro il personaggio di Nina (Giulia Be). Talentuosa pianista, Nina deve superare le difficoltà del lupus, una malattia autoimmune che può aggredire qualsiasi organo. Nel suo caso, a essere a rischio sono i reni.

Con sorpresa, Nina scopre il forte legame che la unisce a Gabriel (Henry Zaga), uno dei medici che si prende cura di lei. Henry l’aiuterà a vincere l’insicurezza mentre Nina affronta la sfida più grande della sua giovane carriera: suonare assieme a un’enorme orchestra su un palco a San Paolo.

Il poster originale del film Oltre l'universo.

Amore, malattia e musica sono gli ingredienti principali del film Netflix Oltre l’universo, un dramma romantico che ha tutte le carte in regola per farvi prendere i fazzoletti in mano e sperare nel lieto fine. Al centro della storia c’è Nina, una giovane pianista che vede i suoi sogni in pericolo tra le sessioni di emodialisi a cui è costretta e l’attesa di un trapianto di rene.

Nina ha il volto di Giulia Be. Classe 1999, Giulia Be è una delle più giovani e apprezzate cantautrici brasiliane. La sua fama è tale che nel giro di due anni, da quando ha esordito nel 2019 con il singolo Too Bad, ha già avuto la sua prima candidatura ai Latin Grammy Awards nel 2021. Con il film Oltre l’universo debutta ora come attrice. “Mi sono data anima e corpo al personaggio”, ha dichiarato, “e sono cresciuta molto sia come artista sia come persona. Ho un amore incondizionato per l’arte in tutte le sue forme: il film è stato fondamentale per capire come continuare il mio percorso nel modo più autentico possibile”.

Nei panni di Gabriel, il giovane medico di cui Nina si innamora, recita invece l’attore Henry Zaga. Classe 1993, ha lontane discendenze italiane e ha raggiunto il successo grazie ai ruoli interpretati nelle serie tv Teen Wolf e Tredici. Ha anche interpreta il personaggio di Sunspot nel film The New Mutants dedicato agli X-Men. Per Zaga il film Netflix Oltre l’universo rappresenta, tuttavia, una prima volta. “Non avevo mai recitato prima in portoghese. E sono contento di averlo fatto per una storia che è piena di speranza, resilienza, amore e musica. È stato come un bel regalo dal cielo: ho scelto di fare l’attore per ispirare, aiutare e commuovere gli altri”.

Il lupus

Nina, la protagonista del film Netflix Oltre l’universo, soffre di lupus, una malattia autoimmune che può colpire numerosi organi e apparati dell’organismo. La causa non è ad oggi completamente chiarita e, dati i numerosi organi interessati dalla malattia, i sintomi con cui si manifesta sono ampiamente variabili. Per un maggiore approfondimento, vi rimandiamo alla nostra pagina Healthy.

