Su Netflix un film mostra come per i padri più “vecchi” sia difficile crescere i figli oggi

A rriva su Netflix il film Old Dads, una commedia che, sfruttando il gap tra la generazione X e la generazione Z, mostra quanto complicato sia per padri e figli trovare un punto di contatto in un mondo in rapida evoluzione.

Netflix propone dal 20 ottobre il film Old Dads, una commedia con al centro tre migliori amici che, diventanti padri più avanti con l’età, si ritrovano a litigare con presidi di asili, CEO millenial e tutto quello che è stato creato dopo il 1987. Con protagonisti gli attori Bill Burr, Bobby Cannavale e Bokeem Woodbine, il film Netflix Old Dads è diretto dallo stesso Burr, comico al suo esordio nella regia, che lo ha sceneggiato con Ben Tishler.

La trama del film

Jack Kelly (Bill Burr), Connor Brody (Bobby Cannavale) e Mike Richards (Bokeem Woodbine), i tre protagonisti del film Netflix Old Dads, sono migliori amici, partner d'affari e, come recita il titolo, “padri vecchi”.

Dopo aver accettato di vendere la loro azienda di abbigliamento sportivo d'epoca, i tre sono entusiasti di realizzare i sogni che hanno sempre coltivato. Ma quando l'azienda viene rivoluzionata da un eccentrico nuovo CEO millennial (Miles Robbins), la rabbia di Jack esplode, creando una serie di crisi sul lavoro, a casa e alla progressista scuola materna di suo figlio.

In seguito, Jack e i suoi amici devono lottare per riconquistare le loro famiglie e l'autostima in una improbabile avventura che li porta dai casinò di Palm Desert ai club per spogliarelliste passando per le strade di Los Angeles invase dagli scooter elettrici.

La loro è la storia comica di tre uomini che si trovano costantemente fuori sincronia e indietro nel tempo. Il film Netflix Old Dads ne cattura la lotta per navigare in un mondo in continua evoluzione in termini di cultura, carriera e genitorialità.

Il poster originale del film Netflix Old Dads.

Lo scontro generazionale

Sebbene le riprese del film Netflix Old Dads siano cominciate il 2 marzo 2022, Bill Burr ne aveva in mente la storia sin dal 2017, dal momento in cui è diventato padre per la prima volta. Da un giorno all’altro, si è infatti ritrovato a dover crescere un figlio in un mondo n rapida evoluzione che nulla aveva a che fare con l’educazione che aveva ricevuto dai suoi negli anni Settanta. “Non avevo alcuna intenzione di cimentarmi con la regia di questa storia scritta con il mio amico Ben Tishler”, ha commentato Bill Burr. “Ma sono stato spinto a farlo dai produttori, convinti che, essendo la mia storia, solo io ne avrei avuto la giusta prospettiva”.

La premessa del film Old Dads riguarda tre amici che, mentre vivono fasi diverse della loro esistenza, sono chiamati a confrontarsi con l’essere padre di figli piccoli. Crescerli, tuttavia, nel XXI secolo per loro non è semplice: la differenza di età si riflette anche nella differenza di mentalità, dal momento che la loro è ancorata ancora a quella degli anni Ottanta e di inizio anni Novanta: dopotutto, è stata quella l’epoca in cui hanno vissuto i loro giorni migliori. Secondo Burr, si tratta di un’esperienza comune a molti padri, incapaci di stare al passo con i tempi e di adeguarsi a un mondo in rapidissima evoluzione.

Il tema centrale affronta una delle preoccupazioni che da sempre accompagna l’umanità: educare i propri figli ad affrontare la realtà che li attende. Ciò inevitabilmente implica uno scontro generazionale che tutti conosciamo e di cui abbiamo una sola consapevolezza: non esiste la ragione solo da una parte. È solo avvicinandosi e trovando un terreno anche comunicativo comune tutti possono raggiungere i propri obiettivi.

Conosciamoli dunque questi tre padri fuori dal tempo.

Jack Kelly (Bill Burr)

Jack Kelly è diventato padre a 46 anni e ora, a 51 anni, sta aspettando un altro bambino da sua moglie Leah (Katie Aselton), che di anni ne ha 25. Jack ama essere un padre, ma tutto ciò che sa sulla paternità lo ha imparato da suo padre crescendo negli anni '70 e '80. Crescere i figli accanto a genitori più giovani appartenenti alle generazioni millennial e Gen X è difficile; spesso offende loro ed entra in conflitto con la preside (Rachael Harris) della progressista scuola materna di suo figlio. Le sue esplosioni e il suo temperamento infuocato lo mettono a rischio di perdere la sua famiglia. Jack farebbe qualsiasi cosa per loro ma deve solo imparare cosa sia meglio fare.

Connor Brody (Bobby Cannavale)

Connor ha 49 anni ma si sente come se ne avesse 25. Vive per l'apprezzamento, il pugno chiuso, la stretta di mano cool e qualsiasi altro riconoscimento che lo faccia sentire ancora giovane e rilevante. È anche un padre “vecchio” ma la dominante moglie Cara (Jackie Tohn) lo tiene così sotto controllo che non ha quasi voce nella crescita di suo figlio. Vive con così tanta paura di sua moglie che consiglia ad Aspen (Miles Robbins), il suo capo più giovane di lui, di non sposarsi mai. Connor è un amico leale di Jack e di Mike, ed è lui che soffre di più quando il loro rapporto è sotto tensione.

Mike Richards (Bokeem Woodbine)

Mike è un avvocato ed è il "adulto" dei tre amici. In realtà, è stato un giovane padre e ha cresciuto con successo due figli con la sua ex-moglie, con cui ha un ottimo rapporto. Lei si intende alla grande anche con la sua bellissima e più giovane fidanzata, Britney (Reign Edwards). Mike ha lavorato duramente, fatto tutto nel modo giusto e si vanta di essere sempre un passo avanti. Ha persino fatto una vasectomia in modo da poter semplicemente godersi la vita con Britney. Ma quando lei rimane incinta, il suo mondo crolla. Sembra che tutto il suo duro lavoro sia stato inutile.

