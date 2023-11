Su Netflix, una serie tv coniuga divertimento e azione per una speciale “notte da leoni”

A rriva su Netflix la serie tv Obliterated – Una notte da panico, in cui un gruppo di agenti speciali deve sventare una minaccia terroristica dopo una notte di bagordi, a base di alcol, droghe e sesso. Ci riusciranno mai?

Netflix propone dal 30 novembre la serie tv Obliterated – Una notte da panico. Composta da otto episodi diretti da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, la serie tv Netflix Obliterated – Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, prima di scoprire che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Girata tra Alburquerque, in New Mexico, e Las Vegas, in Nevada, la serie tv Netflix Obliterated – Una notte da panico conta sulle interpretazioni degli attori Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lazaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske ed Eugene Kim.

Una notte da leoni a Las Vegas

Salvare il mondo è un’impresa difficile. Ma è ancora più difficile quando si tenta di farlo dopo aver trascorso una notte di bagordi a Las Vegas, come capita alla squadra di forze speciali al centro della serie tv Netflix Obliterated – Una notte da panico, che sin dal suo titolo sembra fare il verso alla trilogia di Una notte da leoni.

Nata dalla mente degli stessi creatori del fenomeno Cobra Kai, ha al centro del racconto una squadra di agenti speciali che, dopo aver sventato una minaccia letale per Las Vegas, decide di festeggiare il successo a modo proprio prima di realizzare di dover seriamente tornare in azione. “Las Vegas sarà cancellata del tutto, a meno che gli agenti non riescano a trovare e disattivare il dispositivo nucleare che la raderà al suolo”, ha spiegato Hayden Schlossberg. “Hanno a disposizione un breve lasso di tempo e, mentre i minuti scorrono, la squadra è chiamata a superare tutti gli ostacoli contro di loro, oltre a dover smaltire le enormi quantità di alcol e altre sostanze che hanno in corpo”.

“Gli agenti in azione sono tra i migliori in circolazione”, ha aggiunto il produttore e regista Josh Heald. “Tuttavia, anche il rigoroso capo della CIA, Ava Winters (Shelley Hennig), si è lasciata travolgere dalla dissolutezza di Las Vegas, la città del peccato che rende ancora più complicato affrontare un’inaspettata minaccia terroristica. Sebbene sia difficile di suo sconfiggere i cattivi, lo diventa ancora di più quando si deve fare i conti con una vista annebbiata, una scarsa capacità di elaborazione mentale, una ridotta coordinazione, nausea, fame, sete e perdita del controllo della vescica!”.

Il poster originale della serie tv Netflix Obliterated - Una notte da panico.

I protagonisti

A guidare la squadra di agenti speciali della serie tv Netflix Obliterated – Una notte da panico sono gli attori Shelley Hennig e Nick Zano rispettivamente nei panni di Ava Winters e Chad McKnight, descritti da Josh heald come “un genio dell’Intelligence” e “un Navy Seal che segue il suo istinto, come dimostrano anche le sue cicatrici e medaglie”.

A loro si uniscono Terrence Terrell nel ruolo di Trunk, un Navy SEAL e braccio destro di Chad; Paola Lázaro nel ruolo di Angela Gomez, una tosta cecchino dei Marine; Kimi Rutledge nel ruolo di Maya Lerner, una giovane esperta tecnologica dell'NSA; Eugene Kim nel ruolo di Paul Yung, un pilota dell'aeronautica; C. Thomas Howell (Southland) nel ruolo di Hagerty, un imprevedibile tecnico esperto di esplosioni; e Alyson Gorske nel ruolo di Lana, una festaiola di Vegas coinvolta nella missione. Carl Lumbly appare, invece, nel ruolo del direttore della CIA James Langdon.

“Come i loro personaggi, questo cast è il meglio del meglio. Ognuno di loro può fare tutto", ha sottolineato il regista, produttore esecutivo e co-showrunner Jon Hurwitz. "Possono essere perfetti nella commedia, nel dramma e nell'azione. Possono interpretare personaggi tosti o vulnerabili; sobri o ubriachi; sexy o trasandati. E in questa serie, chiediamo loro di fare tutto questo”.

Ma, oltre agli attori, protagonista della serie tv Netflix Obliterated – Una notte da panico è la città di Las Vegas, dove si sono svolte gran parte delle riprese. “Ci sono tante serie tv e film girati a Las Vegas: volevo aggiungere il nostro tocco a quel pantheon con una storia che unisce suspense e divertimento sullo sfondo di alcuni dei luoghi più iconici”, ha sottolineato Schlossberg. “Ci ricorderemo per un bel po’ delle riprese: abbiamo dovuto gestire gli avventori di un club, chiudere una delle strade più iconiche per inseguimenti in auto ed esplosioni e portare un cammello a passeggiare sul pavimento di un casinò!”.

Obliterated - Una notte da panico: Le foto della serie tv 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT