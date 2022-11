Nuovo Santa Clause cercasi: Torna il Babbo Natale di Tim Allen nella serie tv Disney+

D opo aver vestito i panni di Babbo Natale in tre film natalizi cult, l’attore Tim Allen riprende il suo iconico personaggio per la serie tv Nuovo Santa Clause cercasi, targata Disney+.

Da mercoledì 16 novembre Disney+ propone la serie tv, tutta natalizia, Nuovo Santa Clause Cercasi, che vede l’attore Tim Allen ritornare a vestire i panni di Santa Clause per quella che è a tutti gli effetti lo spin off di una trilogia di film molto amati dal pubblico.

Composta da sei episodi, la serie tv Disney+ Nuovo Santa Clause cercasi vede tornare in scena il personaggio di Scott Calvin. Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, è più allegro che mai. Ma con il declino della popolarità del Natale, diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l'idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore.





Tornare a casa

Era il 1994 quando nei cinema di tutto il mondo arrivava il film Santa Clause, a cui avrebbero fatto seguito altri due capitoli negli anni a venire: Che fine ha fatto Santa Clause? e Santa Clause è nei guai. Nella trilogia, Tim Allen interpretava il personaggio di Scott Cain, un padre che per tutta una serie di circostanze si ritrova a dover prendere il posto di Babbo Natale, vivendo l’avventura più folle di tutta la sua vita.

Tornare sul set della serie tv Disney+ Nuovo Santa Clause cercasi ha rappresentato dunque per l’attore Tim Allen una sorta di ritorno a casa a più di 15 anni di distanza dall’ultima volta in cui aveva indossato vestito rosso e barba bianca. “Avevo completamente dimenticato l’emozione che si provava nel vedere il sorriso della gente sul set nel vedermi vestito da Babbo Natale”. Tuttavia, il suo Scott nelle sei puntate che ci aspettano ha preso una decisione irrevocabile: vuole ritirarsi.

Stanco di dover bilanciare i doveri natalizi con i suoi impegni di padre, Scott ha deciso che si dimetterà dal ruolo di Babbo Natale e che si trasferirà con tutta la sua famiglia dal Polo Nord a una comunissima periferia per vivere tutti quanti come “persone normali”. Mentre gli elfi al quartier generale di Babbo Natale vanno in crisi, Scott si impegna a trovare un suo sostituto. Ma l’impegno non è così semplice come sembra e ben presto le cose vanno di male in peggio: il suo successore sta distruggendo lo spirito del Natale e gli elfi stanno svanendo…

Vecchie e nuove facce

Sul set della serie tv Disney+ Nuovo Santa Clause cercasi, Tim Allen ha ritrovato gran parte dei co-protagonisti della trilogia cinematografica. Elizabeth Mitchell è tornata a interpretare Carol, ovvero Mrs. Claus, mentre Eric Lloyd ha ripreso i panni di Charlie, il figlio maggiore di Scott, e David Krumholtz quelli di Bernard, il sarcastico capo degli elfi. “È stato come tornare veramente in famiglia”, ha commentato Allen. “Per molti versi, è come se il tempo si fosse fermato: con il trucco di Babbo Natale sembro anche più giovane di quanto non lo sia senza!”.

Tra i nuovi ingressi nel cast della serie, nei panni di Cal e Sandra, figli di Scott, si segnalano i giovani Austin Kane e la vera figlia di Tim Allen, la tredicenne Elizabeth Allen-Dick. “È stata una sorpresa per me ritrovarmi a recitare sullo stesso set con mia figlia. La sua presenza non è frutto di strani accordi sotto banco: è stata scelta ai provini senza che ne fossi a conoscenza!”, ha dichiarato l’attore.

