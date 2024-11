Nuovi Eroi: La storia del tredicenne Giovanni Prestinice nel programma di Rai 3 – Clip in anteprima

U n tredicenne che cambia il mondo: è questa la straordinaria storia di Giovanni Prestinice, Alfiere della Repubblica, ripercorsa in prima serata su Rai 3.

Nuovi Eroi, il programma Stand by Me e Rai Approfondimenti con la preziosa collaborazione del Quirinale che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è tornato con una nuova emozionante stagione alle 20.15 su Rai 3. Ogni puntata, accompagnata dalla voce narrante di Veronica Pivetti, esplora il percorso di vita di eroi comuni, che si sono distinti per il loro coraggio, altruismo e forte senso civico.

Un appuntamento speciale è dedicato ogni sabato sera, eccezionalmente alle 20.35 su Rai 3, a Nuovi Eroi Young, dove protagonisti sono giovani alfieri e cavalieri che, con gesti straordinari di solidarietà e impegno civico, rappresentano un esempio per le nuove generazioni.

Sabato 23 novembre, alle 20:35, la puntata è dedicata al giovanissimo Giovanni Prestinice, tredicenne di Crotone, profondamente colpito dal naufragio di Cutro del febbraio 2023. La tragedia lo ha spinto a sensibilizzare i suoi coetanei sui diritti dei migranti, attraverso talk, manifestazioni e reportage. Per il suo impegno, il Presidente Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Alfiere della Repubblica.

Scopriremo così insieme come Giovanni Pernice, con il suo coraggio e determinazione, sta ispirando una nuova generazione di giovani a fare la differenza. Perché come recita il claim del programma di Rai 3, i Nuovi Eroi sono coloro le cui storie cambiano il mondo, una persona alla volta. Vediamone in anteprima una clip.

Giovanni Prestinice

Giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà: sono questi i Nuovi Eroi Young del programma di Rai 3.

Protagonista della puntata del 23 novembre è Giovanni Prestinice, un giovanissimo ragazzo di Crotone, viene profondamente colpito dal naufragio di Cutro nel febbraio 2023, una tragedia di cui sente parlare nei telegiornali e che tocca profondamente la sua sensibilità. Nonostante la giovane età, sente di non poter rimanere un semplice spettatore di eventi storici che ritiene evitabili.

Con talk, incontri, manifestazioni e reportage, Giovanni sensibilizza i suoi coetanei, e non solo, sui diritti dei migranti. Per il suo impegno, nel 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisce l’attestato di Alfiere della Repubblica.

