T orna con la stagione 2 la serie tv rivelazione Nudes con tre nuove storie che raccontano delle insidie legate all’uso disinvolto dei social, con una posta in gioco sempre più alta. Nuovi volti nel cast, tra cui Leo Gassmann.

Nudes 2, la seconda stagione della serie tv prodotta da BIM in collaborazione con Rai Fiction, sarà presentata in anteprima ad Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni. Diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli con Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassmann, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino e Sveva Alviti, sarà disponibile su RaiPlay dal 25 ottobre. Tre sono i nuovi casi - Silvia ed Emilio, Luca e Giacomo, Michela e Francesca – che in 9 episodi da 25 minuti affrontano il fenomeno del revenge porn da un inedito punto di vista.

Pur conservando il punto di vista privilegiato dei giovanissimi, la serie tv Nudes 2 racconta anche vite adulte minacciate dalle insidie legate all’uso disinvolto dei social. La posta in gioco allora aumenta, perché i fatti travolgono la sfera lavorativa, relazionale, familiare in un devastante effetto domino.

Ed è qui che affonda il dilemma di questa seconda stagione. Se infatti la prima si concentrava sulle ripercussioni devastanti del fenomeno sull’individuo, per la sua crescita personale, per le aspettative di vita futura, nelle nuove puntate si analizzano le dinamiche relazionali, si osserva come – e con quali conseguenze – il fenomeno supera il soggetto che ne è vittima (o carnefice) coinvolgendo anche chi gli è immediatamente prossimo, in primis i familiari.

Ecco perché saranno gli adolescenti a traghettarci nelle vite dei loro genitori, dei loro insegnanti o allenatori sportivi, vite travolte dall’incubo della diffusione non consensuale di materiale sensibile. La chiave con cui si entra in queste storie sarà quella adottata già per la prima stagione: rifuggendo ogni giudizio e aprendo, invece, prospettive di luce in fondo a situazioni tanto drammatiche.

La serie tv Nudes 2 sarà l’occasione per approfondire ancora di più l’analisi delle parti attive: scopriremo le fragilità e le circostanze che, spesso, spingono le vittime a cadere in trappola e, ancor più, si sviscereranno la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo. Perché i veri pavidi sono loro e, quando la vittima lo capisce, trova la forza di combattere e sconfiggere il proprio carnefice con le armi della dignità e del coraggio.

Lo spunto da cui nasce tutto questo è il confronto con PermessoNegato, una delle più importanti associazioni no-profit del Paese (che ogni anno segue centinaia di casi legati al fenomeno). Grazie ai loro racconti è stato possibile apprendere che è impressionante la varietà nella tipologia di vittime: donne e giovani, certo, ma più spesso di quanto si pensi anche uomini e persone over 45.

I tre casi

Tre storie sul revenge porn vissute da adulti e adolescenti inconsapevoli di come sesso e intimità nascondano oggi bombe a orologeria virtuali destinate a stravolgere la nostra vita reale. La prima stagione di Nudes ha trasmesso con successo un messaggio importante, affrontando il tema del revenge porn nella vita di tre adolescenti. Purtroppo, però, il fenomeno non si limita ai teenager.

Una promessa dello sport, un professore stimato, una professionista in carriera della media borghesia. Un’adolescente dipendente dal proprio allenatore, un padre vedovo, una mamma LGBTQ+. Persone che improvvisamente vedono le proprie vite mandate in crisi dalla diffusione non consensuale di materiale intimo. Foto e video che dovrebbero rimanere nella sfera privata e personale, ma che si trasformano in un attimo in pubbliche gogne.

Così le vittime e i carnefici di queste storie sono costretti a confrontarsi con le conseguenze del revenge porn e della sextorsion che, oltre a problemi sul piano lavorativo e sociale, avrà il suo massimo contraccolpo all’interno della famiglia, acuendo i già difficili rapporti tra genitori e figli adolescenti. Uomini, donne, padri, madri e figli scopriranno le proprie fragilità e metteranno a nudo la pochezza psicologica di chi usa il ricatto intimo per cercare di riempire il proprio vuoto interiore, che sia per meri fini economici o per l’incapacità di affrontare paure e conflitti.

Perché trasformare amore, affetto e passione in terrore, colpa ed emarginazione è uno dei più grandi crimini dell’anima della nostra epoca. E la serie tv Nudes 2 lo racconta più che bene.