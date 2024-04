I segreti di una famiglia nordica in una nuova serie Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Notte di mezza estate, cinque episodi che analizzano le conseguenze di un segreto familiare a lungo taciuto. Amore, gelosia, perdono e matrimonio saranno rimessi in discussione.

Netflix propone dall’11 aprile la serie tv Notte di mezza estate. Composta da cinque puntate dirette dal regista Per-Olav Sørensen e scritte dallo stesso con Anna Fredrikke Bjerke, Tove Forsman e Sofie Forsman, la serie tv Netflix Notte di mezza estate è interpretata dalle star norvegesi e svedesi Pernilla August, Dennis Storhøi, Amalia Holm, Sofia Tjelta, Linn Skåber, Kim Falck, Christopher Wollter, Fanny Klefelt, Peiman Azizpour, Maria Agwumaro, Eirik Hallert, Liv Osa e Kadir Talabani.

Il racconto ci porta in estate, nel corso del giorno più lungo dell’anno. Una festa è in corso e l'amore è nell'aria. Ma è anche il giorno in cui dopo trent'anni di matrimonio Carina e Johannes decidono di rivelare alla famiglia e agli amici un incredibile segreto con conseguenze impreviste.

I segreti che ci portiamo dietro

Nel contesto di una festa di mezza estate, la serie tv Netflix Notte di mezza estate (il cui titolo ricorda un’opera shakespeariana) esplora temi e argomenti come le relazioni, il matrimonio, l’amore, il tradimento, la speranza, i sogni, la gelosia, il perdono e le doppie vite segrete. Tutte questioni che vengono alla luce dopo che Carina e Johannes, sposati da trent’anni, rivelano un segreto a lungo custodito durante una giornata particolarmente importante.

Notte di mezza estate è una storia calda, emotiva e divertente che esplora temi con cui tutti possono identificarsi o relazionarsi. Per-Olav Sørensen, creatore e regista, ha dichiarato: "È meraviglioso potersi immergere in tutte le relazioni che una grande famiglia può offrire, e non da ultimo in tutti i segreti che possiamo custodire, così come tutte le vite parallele di cui siamo capaci di vivere e nascondere a persone a noi molto vicine. A questa festa di mezza estate c'è spazio per quei grandi sentimenti, quelle grandi rivelazioni e quelle profonde conversazioni, quando niente va come previsto".

