L 'incendio della cattedrale di Notre-Dame, simbolo di Parigi, è al centro di Notre-Dame brûle, un film firmato da Jean-Jacques Annaud. Un doloroso racconto che ripercorre il prima, il durante e il dopo di quel maledetto 15 aprile 2019.

L’incendio di Notre-Dame non è un film. È qualcosa di reale che tutti noi non avremmo mai voluto vivere. Il 15 aprile 2019 un devastante incendio colpisce la cattedrale di Notre-Dame a Parigi. I danni sono significativi. Le immagini del simbolo gotico per eccellenza della capitale francese in fiamme fanno il giro del mondo in pochissimi secondi. Minuto dopo minuto l’inferno colpisce la casa del Gobbo creato da Victor Hugo: crollano la flèche e il tetto. Rimango feriti due agenti di polizia e un vigile del fuoco. Il cuore dei cattolici di tutto il mondo è in cenere, così come quello degli appassionati di arte.

Le immagini dell’incendio di Notre-Dame, oramai nella memoria collettiva, sono al centro a quasi tre anni di distanza del film documentario Notre-Dame brûle, diretto dal maestro francese Jean-Jacques Annaud. Regista di capolavori come La guerra del fuoco, Il nome della rosa e L’orso, Annaud ripercorre le frenetiche ore dell’incendio con immagini inedite che documentano quel maledetto pomeriggio. Attraverso una raccolta web, la produzione ha invitato chiunque avesse girato delle immagini a farle pervenire al regista. I video, amatoriali, del resto sono quelli che maggiormente testimoniano il caos e le emozioni che l’evento ha causato.

Notre-Dame brûle non è però solo il film che racconta l’incendio di Notre-Dame. È anche il resoconto degli sforzi eroici che un gruppo di coraggiosi e valenti uomini e donne ha messo in atto per fermare le fiamme ed evitare l’irreparabile. Anche a costo della propria stessa vita, sono stati i protagonisti di un maestoso salvataggio, uno dei più grandi che la storia dell’umanità ricordi.

UN TRIBUTO PIENO DI IMMAGINI

“Lo scopo principale di Notre-Dame brûle è quello di far rivivere quel 15 aprile di tre anni fa usando sia filmati d’archivio che mostrano quanto accaduto sia ricostruzioni apposite che svelano ciò che nessuno è stato in grado di riprendere mentre la tragedia aveva luogo”, ha dichiarato Annaud, il regista del documentario sull’incendio di Notre-Dame. “Il pubblico avrà davanti a sé l’emozione dell’intrattenimento ma anche una ricostruzione storicamente dettagliata dei fatti. Ecco perché ho voluto che fossero usate le più moderne forme di tecnologia per quanto concerne le immagini e i suoni”.

NEL CUORE DELL’INCENDIO

“La narrazione del film Notre-Dame brûle si svolge nell’arco delle 24 ore che precedono e seguono lo scoppio dell’incendio alla cattedrale di Parigi, terminando all’alba del 16 aprile”, ha proseguito il regista. “Si concentra sull’emergenza e sui protagonisti comuni che l’hanno gestita. Non dimentica il colpevole ritardo nel dare l’allarme né gli sforzi fatti per portare in loco il personale e le attrezzature adatte a spegnere le fiamme, tra il traffico dell’ora di punta di Parigi e la folla di spettatori accorsi. Prosegue poi con la guerra che i vigili del fuoco hanno combattuto con fiamme sempre più mostruose e avviluppanti facendo appello solo alla loro esperienza e al loro coraggio”.

L’EROISMO DEI POMPIERI

“L’incendio di Notre-Dame non ha solo scosso il mondo. Ha anche permesso alla Francia, reduce da lunghi mesi di dubbi e paure, di alzare la testa”, ha evidenziato Annaud. “E di mostrare l’orgoglio l’abilità, la freddezza e la devozione di tutti coloro che hanno partecipato al salvataggio della cattedrale: i vigili del fuoco. Non solo loro però. Sono stati coinvolti anche polizia, architetti, curatori del patrimonio e tutte le agenzie possibili”.

NOTRE-DAME PROTAGONISTA

“Notre-Dame brûle è un film con tutti gli elementi del catastrofico evento. Anche nei suoi aspetti meno plausibili, ciò che mostro è realmente accaduto. La protagonista, la star internazionale, è lei: la cattedrale di Notre-Dame. L’antagonista è un demone temibile e catastrofico: il fuoco. Tra le due parti, ci sono un gruppo di giovani umili, pronti a dare la vita per salvare ogni singolo centimetro della cattedrale, nonostante i contrattempi, gli ostacoli e i malfunzionamenti”.

Il regista Jean-Jacques Annaud sul set di Notre-Dame brûle.

LE ORE PRIMA DELL’INCENDIO

“Ho trovato sorprendente le dinamiche che si sono susseguite quel 15 aprile”, ha sottolineato il regista. E come dargli torto? L’incendio è stato rilevato all’inizio della Messa del Lunedì Santo, alle 18:17, ma non è scattato l’allarme fino a mezz’ora dopo.

Ma sin dal mattino si è susseguita una drammaturgia implacabile, tesa all’inevitabile catastrofe. Era quello il primo giorno di lavoro del nuovo supervisore antincendio, incaricato di vigilare su un tavolo elettronico. Non aveva mai visto la Notre-Dame prima ed era totalmente alieno ai termini tecnici dell’architettura gotica. Quando è scattato l’allarme, non ha capito da dove provenisse e ha chiamato il suo superiore. Irraggiungibile, costui gli risponde solo un quarto d’ora dopo.

Si è pensato, ascoltando i crepitii di un walkie-talkie, che le fiamme si fossero propagate nella soffitta della sacrestia quando in realtà erano partite dall’attico della navata. Ancora oggi non si conoscono le cause dell’incendio, le indagini sono tuttora in corsa.

LE ORE SUCCESSIVE ALL’INCENDIO

Dopo lo scoppio dell’incendio, la cattedrale di Notre-Dame deve agli eroi accorsi il suo salvataggio. In particolar modo, il film Notre-Dame brûle si concentra sui sei giovani pompieri che per primi hanno attaccato le fiamme. Tra costoro, c’erano due ragazze e due ragazzi, poco più che adolescenti. Dei quattro, due non avevano mai gestito un incendio.

I sei sono arrivati a bordo di un camioncino di primo soccorso, con pochissimi mezzi, tubi e scale per gestire l’emergenza. Umili, hanno ribadito più volte che la loro vita era poca cosa di fronte a uno dei santuari più emblematici nel mondo. Hanno raccontato come si sono avvicinati all’incendio trasformando i corridoi in enormi vasche d’acqua. Immergersi nell’acqua era l’unico modo per far sì che le loro divise resistessero a temperature ancora più elevate dei 700 gradi per cui erano state progettate.

