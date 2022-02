Nothing Compares, un film sull’iconica Sinead O’Connor

N othing Compares è il film che ripercorre la fenomenale ascesa verso il successo mondiale di Sinead O’Connor ma anche la parabola discendente che la cantante ha vissuto a causa della sua personalità iconoclasta. Concentrandosi sulle sue profetiche parole e azioni dal 1987 al 1993, il film riflette sull’eredità lasciata dall’impavida artista, pioniera del femminismo contemporaneo.

Nothing Compares, il film diretto da Kathryn Ferguson presentato al Sundance Film Festival, è dedicato alla fenomenale ascesa verso la fama planetaria di Sinead O’Connor, la cantautrice irlandese il mondo dello star system mainstream sembra aver dimenticato.

Dalla personalità forte, iconoclasta e fuori da ogni etichetta, Sinead O’Connor ha conosciuto il periodo di maggior notorietà tra il 1987 e il 1993 ma è ritornata spesso nelle pagine di cronaca per notizie poco rassicuranti, come il recente suicidio del figlio diciassettenne.

Cosa racconta il film?

Il film, Nothing Compares, pesca nei materiali d’archivio, tra video musicali ed esibizioni live, per offrire immagini che hanno definito un’era in cui Sinead si batteva in prima persona per i diritti delle donne anche attraverso le sue canzoni. Il tutto è accompagnato da un’intervista inedita in cui la cantautrice riflette sugli eventi del passato con la prospettiva e il punto di vista di oggi.

Le sue parole, unite a quelle dei suoi collaboratori e a quelle di valenti opinionisti, offrono spunti su temi dalla vasta portata come la storia irlandese, la politica e l’attivismo, oltre a riflettere sull’arte e sull’eredità della stessa Sinead. Il titolo del film, Nothing Compares, è lo stesso di uno dei maggiori successi musicali della cantautrice.

Perché un film su Sinead O’Connor

“Sono cresciuta a Belfast tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta”, ha raccontato Kathryn Ferguson, la regista di Nothing Compares. “L’Irlanda era un paese diviso tra i violenti conflitti dell’Irlanda del Nord e l’influenza della Chiesa cattolica nella parte meridionale. Le donne e i loro diritti non erano argomenti contemplati. Quando Sinéad ha fatto irruzione nella mia coscienza di adolescente, ha aperto a calci la mia porta sul mondo. Finalmente, una donna irlandese, audace e impavida, diceva cose che altre non potevano dire. E lo faceva a gran voce”.

Ha poi aggiunto: “Quando a vent’anni ho cominciato a fare film, mi sono concentrata istintivamente sulle storie di donne. Ma non ho mai dimenticato Sinead O’Connor. Nel 2011 ho contattato il suo manager per la prima volta. Ho chiesto i diritti per usare la sua voce per la tesi video del mio master al Royal College of Art.

Da cosa nasce cosa e mi sono ritrovata a dire lei nel video 4th and Vine del 2013. Oggi, dopo decenni di lavori su temi come l’identità, la politica di genere e la comunità, ho deciso di fare il grande passo e di portare la storia di Sinead in un film”.

Un’icona femminista

Gli anni che vanno dal 1987 al 1993 sono centrali per Nothing Compares, il film dedicato a Sinead O’Connor. Sono infatti i cinque anni che segnano la sua corsa verso il successo e la gloria planetaria. Dopo il 1993, la cantautrice ha iniziato, complice la sua rabbia spesso motivata, una lenta parabola discendente arrivando fino all’oblio di oggi. I suoi gesti, spesso controversi e criticabili, l’hanno allontanata dal mainstream ma tutti sottovalutano come siano il riflesso della cultura repressiva in cui è cresciuta.

Il merito di Nothing Compares è quello di rileggere le azioni di Sinead con gli occhi di oggi, con uno sguardo femminista contemporaneo. Grazie a ciò, si capisce meglio come con le sue canzoni e i suoi comportamenti Sinead O’Connor abbia giocato un ruolo fondamentale nel processo di cambiamento che ha visto la conservatrice Irlanda trasformarsi in una delle nazioni più liberali del mondo.

La cantautrice, restia ad apparizioni pubbliche, ha dato il suo benestare al progetto e non ha esitato a prendervi parte, aprendosi come mai prima. Con la stessa rabbia viscerale e vulnerabilità che ritroviamo nelle sue canzoni. E sono le canzoni, fortemente autobiografiche, a fare da guida per la narrazione, a sottolineare passaggi della storia di Sinead o a segnalare un cambio di tono.

Sinead O'Connor in Nothing Compares.