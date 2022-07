Not Okay: Come diventare un’influencer su Instagram

Z oey Deutch è la protagonista di Not Okay, un film targato Disney+ che critica l’ossessione dei giovani per i social media e la loro dipendenza dalle notizie, spesso fuorvianti, che su essi leggono.

Arriva il 29 luglio su Disney+ il film Not Okay, con protagonisti Zoey Deutch e Dylan O'Brien. Prodotto dalla divisione Searchlight Pictures, Not Okay è diretto da Quinn Shepherd, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa ma nota per la sua lunga carriera di attrice.

Ventisettenne, Shepherd ha mosso i primi passi nel mondo del cinema a soli undici anni recitando in Mi sono perso il Natale ed è stata di recente nel cast di La diseducazione di Cameron Post.

La trama del film

Not Okay, il film targato Disney+, segue Danni Sanders (Zoey Deutch), un’aspirante scrittrice senza obiettivi, senza amici, senza prospettive sentimentali e, cosa peggiore, senza follower, che finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare la sua popolarità sui social media.

Quando un terrificante incidente colpisce la Città delle Luci, Danni cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Torna da eroina, stringe un’improbabile amicizia con Rowan (Mia Isaac), sopravvissuta a una sparatoria in una scuola e impegnata a cambiare la società, e conquista l’uomo dei suoi sogni, Colin (Dylan O’Brien).

Come influencer e attivista, Danni ha finalmente la vita e il pubblico che ha sempre desiderato. Ma è solo questione di tempo prima che questo quadro idilliaco si incrini e Danni scopra a sue spese che Internet ama le stroncature.

La disforia del web

Il film Not Okay, su Disney+ dal 29 luglio, è una commedia dark sul tentativo maldestro di una ragazza di diventare un’influencer sui social. Mix di ammonimento e satira sociale, Not Okay trae ispirazione dell’esperienza che la stessa regista Quinn Shepherd ha avuto con il web negli ultimi anni. “Sono colpita dal flusso di informazioni che popolano il web: titoli sensazionalistici, eccessi legati alle influencer, cancel culture e annunci sponsorizzati di ogni tipo che promettono miracoli si mischiano continuamente”, ha dichiarato la regista.

“Scrivere Not Okay è stato per me un modo per scaricare tutto il sovraccarico di stimoli che giornalmente riceviamo: è una satira nei confronti di ciò. I personaggi di cui racconta sono familiari anche per coloro che hanno anche una conoscenza passeggera degli scandali legati a internet. Sono tutte figure tragiche, ognuna delle quali, per paradosso, usa il web nel tentativo di far fronte a un trauma collettivo che l’utilizzo stesso del web rende sempre peggiore”.

“Non voglio invitare la gente a gettare gli smartphone o a cancellare i loro profili, ci mancherebbe”, ha concluso la regista. “Piuttosto è un invito a prendere con le pinze tutto ciò che si trova on line. E soprattutto a chiedersi quali storie vengono raccontate, come e perché”.

Come cercare fama sui social

Danni, la protagonista del film Disney+ Not Okay, desidera ritagliarsi il suo angolo di paradiso. Esistono due modi per diventare famosi su internet: essere se stessi o fingersi qualcun altro. Dopo aver realizzato che la sua vita non è così glamour per il web, Danny decide di fare ciò che reputa la cosa migliore: inventare di essere un’altra persona.

“Danni è totalmente fuorviata”, ha commentato l’attrice Zoey Deutsch. “Se dovessi definirla, direi che lei non è il fuoco ma il fumo. Il suo vero problema è lei stessa. Fa un viaggio a Parigi con la speranza di diventare famosa sui social e fa di tutto per esserlo, anche fingersi vittima di una tragedia. La sua è la più cinica delle decisioni ma nasce dalla disperazione di farsi notare e vedersi riconosciuto il suo “dolore”, come lo chiama lei”.

Mentre Danni comincia a destreggiarsi con la fama tanto cercata su internet, il film Not Okay porge lo sguardo nei confronti di Colin e Rowan. Entrambi, anche se in maniera diversa, rappresentano due modi diversi per agguantare la notorietà online.

L’attrazione di Danni per Colin è in gran parte superficiale: è solo un mezzo per raggiungere anche lei la notorietà. Nonostante l’ambizione, dietro Colin c’è un profondo velo di tristezza, dal momento che neanche lui dice la verità su chi è e manca di una propria identità.

Rowan, al contrario dei due, è un nervo scoperto, tutta integrità e rettitudine. All’indomani della tragedia che ha rubato la vita a sua sorella, usa i social come strumento per condividere le sue battaglie, finendo però a sua volta per essere risucchiata dai circuiti viziosi che Instagram può creare. Vedendo Danni in Rowan uno spirito affine, le due formano presto uno strano legame in cui ognuna insegna qualcosa all’altra.

