Paura di volare? In un film un modo tragicomico per superarla

A rriva al cinema il film Non volere volare, una commedia in cui sullo stesso volo da Londra per l’Islanda si ritrova un gruppo di passeggeri affetti da aerofobia. E la soluzione per superare la paura potrebbe essere la meno immaginabile possibile.

I Wonder Pictures porta al cinema dal 18 aprile il film Non volere volare. Diretto da Hafsteinn Gunnar Sigurðsson e interpretato da Lydia Leonard, Timothy Spall, Ella Rumpf, Sverrir Gudnason, Simon Mayonda e Rob Delaney, il film Non volere volare racconta la storia di Sarah, una donna d’affari con sede a Londra che soffre di un’incontrollabile paura dell’aereo. Per salvare la sua nuova relazione amorosa, Sarah deve imparare a lasciarsi andare, anche se ciò significa sopportare un volo inaspettato e follemente imprevedibile verso l’Islanda!

“Non volere volare è una commedia con al centro un gruppo di improbabili personaggi che non si sarebbero mai incrociati senza la loro paura dell’aereo in comune: i temi del controllo della paura e della vulnerabilità sono al centro del film”, ha spiegato il regista. “Le esperienze umane sono le fondamenta di tutto ciò che amo nel cinema: quella che racconto è un’avventura divertente ed eccentrica, una commedia assurda e un dramma umano con al centro personaggi unici”.

Tutti in volo

Il film Non volere volare ci presenta tutta una serie di personaggi accomunati dalla loro paura di volare. Sarah (Lydia Leonard) è una promotrice immobiliare il cui successo è dovuto al suo duro lavoro. Vuole sempre controllare tutto, è quasi un'ossessione per lei, ma una nuova importante variabile è entrata nella sua vita e teme che possa disturbare il fragile equilibrio che ha faticosamente costruito: è innamorata. Da quasi un anno frequenta Tom (Emun Elliot), un padre single, e si prepara a partire in vacanza con lui e sua figlia di sei anni per la prima volta.

Dopo alcuni falsi partenze e alcune esitazioni di fronte alla nozione di impegno, il viaggio è per Sarah un modo per dichiarare a Tom e a se stessa che è pronta a impegnarsi con la sua nuova famiglia. Il suo viaggio in Islanda sconvolge tutto ciò che ha costruito con Tom e le sfide che affronta sul posto le fanno capire che se vuole cambiare e crescere, deve smettere di voler controllare tutto e finalmente lasciarsi andare.

Edward (Timothy Spall) è un veterano traumatizzato. La sua paura di volare è, in un certo senso, il minore dei suoi problemi, ma agisce come un indicatore degli orrori del suo passato. Ha avuto un certo successo come autore di gialli e il suo servizio nell'esercito gli è valso un riconoscimento. Ma al centro del suo stato psicologico c'è un incidente tragico avvenuto durante la guerra delle Falkland: un albatro è volato nel rotore del suo elicottero che si è schiantato nel Pacifico meridionale, uccidendo tutti i passeggeri. Quando le cose prendono una brutta piega durante il viaggio in Islanda, Edward cerca di prendere il controllo della situazione utilizzando metodi più adatti a un'operazione militare clandestina che a un corso sulla paura di volare.

Alfons (Sverrir Gudnason) e Coco (Ella Rumpf) sono una coppia di influencer. Viaggiano per il mondo insieme e vivono quello che sembra essere una vita perfetta di lusso ed edonismo. O almeno, è quello che suggerisce l'account Instagram di Coco, ma Alfons, che è solo il "marito dell’influencer", ha sviluppato di recente una paura di volare dopo alcuni episodi violenti e ubriachi durante i voli. La sua paura rappresenta una minaccia evidente per il loro stile di vita e il loro reddito e ha creato tensioni nel suo rapporto con Coco.

Ma la paura di volare di Alfons potrebbe non essere piuttosto il risultato di una rabbia e di un risentimento repressi, in particolare verso la ricerca spietata del perfetto stile di vita di Coco? Il loro viaggio in Islanda si rivela essere un momento cruciale nella loro relazione: vengono dette verità, vengono esplorate ferite e desideri e, se fossero disposti a essere sinceri, potrebbero scoprire lati di sé stessi che ignoravano.

Charles (Simon Manyonda) è l'istruttore, ma è alle prime armi in questo campo. È di natura molto positiva, forse anche troppo perché il suo ottimismo e la sua positività sono a volte pericolosamente irrealistici. Vuole fare del bene e ha grandi ambizioni, ma la sua mancanza di esperienza in situazioni complesse lo porta a prendere decisioni inadatte.

Il poster internazionale del film Non volere volare.

Tre domande al regista

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, il regista del film Non volere volare, è nato a Reykjavik, in Islanda, nel 1978. Ha studiato cinema all'Università di Columbia a New York. Il suo primo film, Either Way, è stato presentato in numerosi festival in tutto il mondo e ha dato origine a un remake americano intitolato Prince Avalanche (con Paul Rudd ed Emile Hirsch). Hafsteinn è stato selezionato tra i "10 registi europei da tenere d'occhio" da Variety nel 2012. Il suo terzo film, L’albero del vicino, ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017, ha rappresentato l'Islanda agli Oscar ed è stato un successo critico e commerciale in Islanda. A livello internazionale, il film ha vinto numerosi premi ed è stato venduto in 40 paesi. Northern Comfort è il suo quarto film.

Si sei basato su fatti realmente accaduti per il film?

L'idea per Non volere volare mi è venuta circa quindici anni fa, quando vivevo a New York. Mio fratello aveva promesso di venirmi a trovare dall'Islanda, ma soffriva di una tale paura dell'aereo che si era iscritto a un corso per superarla (l'unica altra opzione sarebbe stata attraversare l'Atlantico in nave!).

La sua descrizione del corso lasciava trasparire qualcosa di molto umano e universale nello sforzo e nel coraggio necessari per desiderare di superare la paura. Non ne avevo mai sentito parlare prima e ho trovato il concetto affascinante e adatto a una commedia.

Lavorando sull’argomento, cosa hai scoperto?

Che pensare al sesso può farti dimenticare la paura in una situazione di pericolo di morte!

Cosa ti ha attratto dell’aerofobia?

All'inizio, non sapevo cosa fosse e cosa significasse. Ho provato a scrivere diverse versioni della sceneggiatura, ma più lavoravo più diventava chiaro che fosse un ottimo modo per parlare di questioni esistenziali attraverso la commedia. Parlare della paura della morte, della vita e di tutte quelle idee folli che passano per la nostra testa. Ma soprattutto, il concetto del corso è uno strumento fantastico per mettere a nudo ogni personaggio: è così umano sentirsi piccoli. E, quando è così, non esistono più regole!

