Sergio Castellitto protagonista del nuovo film di Rai tratto da De Filippo

A rriva su Rai 1 il film Non ti pago, commedia che prosegue il lavoro di recupero delle commedie di Eduardo De Filippo con nuove versioni moderne. Tocca a Castellitto interpretare Ferdinando Quagliolo, gestore di un bancolotto perseguitato dalla sfortuna.

Dopo Napoli milionaria, prosegue su Rai 1 il ciclo dedicato alla commedia di Eduardo De Filippo con il film Non ti pago, in onda il 2 gennaio. Diretto da Edoardo De Angelis, è una produzione Picomedia con Rai Fiction che ha per protagonista l’attore Sergio Castellitto nei panni di Ferdinando Quagliolo, gestore di un Bancolotto e accanito giocatore perseguitato da un’eccezionale sfortuna.

Il cast del film di Rai 1 Non ti pago è completato dagli attori Maria Pia Canzone, Pina Turco, Gianluca Di Gennaro, Giovanni Ludeno, Angela Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Antonella Morea, Carmen Pommella e Biancamaria D’Amato.

La trama del film

Ferdinando Quagliolo, il protagonista del film di Rai 1 Non ti pago, ha ereditato da suo padre Saverio un banco lotto ma sogna di sbancarlo con una vincita straordinaria. Per questo motivo passa intere nottate sui tetti, affiancato dal fido Aglietiello, cercando di svelare gli arcani che si celano nella composizione e nella combinazione fumogena delle nuvole, nella speranza di ricevere i numeri giusti da giocare.

Finalmente il giorno della vincita arriva ma a beneficiarne è Mario Bertolini, il suo giovane e già fortunatissimo impiegato, segretamente fidanzato con sua figlia Stella. A dargli i numeri vincenti è stato proprio Don Saverio che gli è comparso in sogno chiamandolo “Piccerì”. Ferdinando è roso dall’invidia e, quando il giovane gli consegna il biglietto per fargli vedere che non sta mentendo, se ne impossessa; quel biglietto è suo di diritto: il padre, infatti, ha dato in sogno i numeri vincenti a Bertolini, è vero, ma solo perché questi abita nella vecchia casa di Quagliuolo. Il povero don Saverio, non sapendo del trasloco del figlio, era convinto di trovare nella camera da letto proprio lui, Ferdinando! Tant’è vero che lo ha chiamato: “Piccerì”.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino quali sono i personaggi che animano il film di Rai 1 Non ti pago.

FERDINANDO QUAGLIUOLO (Sergio Castellitto)

Eccentrico inventore, padre e marito scostante, ha ereditato la gestione di un Bancolotto dopo la morte del padre. È egli stesso un accanito giocatore, alla perenne ricerca di numeri vincenti tra le stelle e le nuvole, a dispetto della sua eccezionale sfortuna.

MARIO BERTOLINI (Gianluca Di Gennaro)

Impiegato al Bancolotto di Ferdinando, Mario inanella vincite su vincite suscitando la feroce invidia nel suo datore di lavoro. Come se non bastasse, è innamorato, corrisposto, di sua figlia Stella.

CONCETTA QUAGLIUOLO (Maria Pia Calzone)

Moglie di Ferdinando e madre di Stella, trascorre le sue giornate tentando di porre rimedio alle intemperanze del marito.

STELLA QUAGLIUOLO (Pina Turco)

Figlia di Ferdinando e Concetta, è innamorata di Mario che vuole fortemente sposare, nonostante l’ostilità del padre.

AGLIETIELLO (Giovanni Ludeno)

Fedele servitore di Ferdinando, complice delle sue intemperanze e compagno delle sue notturne osservazioni astrali. Invaghito, non corrisposto, della giovane Margherita.

MARGHERITA (Angela Fontana)

Cameriera di casa Quagliuolo, volitiva e ben decisa a non cedere alle avances del vecchio Aglietiello.

DON RAFFAELE (Maurizio Casagrande)

Uomo di fede, confidente spirituale di Concetta, particolarmente amante dell’anice. Proverà, invano, a convincere Ferdinando dell’illegittimità delle sue azioni.

AVVOCATO STRUMMILLO (Giovanni Esposito)

Uomo di legge coinvolto nell’azione dallo stesso Ferdinando convinto, erroneamente, che il diritto sia dalla sua parte.

LE SORELLE FRUNGILLO (Antonella Morea e Carmen Pommella)

Sorelle, zitelle, vicine di casa della famiglia Quagliuolo. Fermamente convinte, a buona ragione, del coinvolgimento di Don Ferdinando nella repentina dipartita del loro amato cane.

ERMINIA (Biancamaria D’Amato)

Zia di Mario, preoccupata per la sua sopravvivenza e intenzionata a far quanto possibile per aiutarlo.

