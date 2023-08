Non sei invitata al mio Bat Mitzvah: su Netflix il nuovo film con Adam Sandler e la sua famiglia

A rriva su Netflix il film Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, una commedia tratta da un noto romanzo young adult. Protagonista ne è l’attrice Sunny Sandler, insieme alla sorella Sunny, la madre Jackie e il padre Adam, uno dei volti più conosciuti del cinema statunitense.

Netflix propone dal 25 agosto il film Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, una commedia diretta da Sammi Cohen e interpretata da Idina Menzel, Sunny Sandler, Sadie Sandler, Luis Guzmán, Jackie Sandler e Adam Sandler. Al centro della storia ci sono Stacy (Sunny Sandler) e Lydia (Samantha Lorraine), due migliori amiche che hanno sempre sognato di avere indimenticabili Bat Mitzvah. Ma le cose iniziano a prendere comicamente una brutta piega quando un ragazzino popolare e alcuni drammi scolastici minacciano la loro amicizia e il loro rito di passaggio.

Cos’è il Bat Mitzvah?

Il Sandlerverse si sta espandendo sempre più e aggiunge un altro titolo ai film interpretati dalla famiglia dell’attore Adam Sandler, grazie al film Netflix Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo young adult di Fiona Rosenbloom, pubblicato nel 2005. Figlio a sua volta di una famiglia ebraica ashkenazita e interprete di pezzi come The Hannukah Song, Eight Crazy Nights e Bar Mitzvah Boy, Adam Sandler punta ora la sua attenzione su quella che è considerata una pietra miliare per ogni giovane donna ebrea, il Bat Mitzvah.

Il Bat Mitzvah è una cerimonia importante nella tradizione ebraica che segna il raggiungimento della maturità religiosa e la responsabilità religiosa di una ragazza ebrea. La cerimonia del Bat Mitzvah è l'equivalente femminile del Bar Mitzvah, che è destinato ai ragazzi ebraici.

La parola "Bat Mitzvah" deriva dall'ebraico e significa letteralmente "figlia del comandamento". Questa cerimonia sottolinea il momento in cui una ragazza raggiunge l'età di 12 anni secondo il calendario ebraico, che corrisponde alla soglia dell'adolescenza. Durante la cerimonia del Bat Mitzvah, la ragazza è riconosciuta come una membro responsabile della comunità ebraica e viene incoraggiata a partecipare attivamente alla vita religiosa e culturale della comunità.

Sempre durante la cerimonia del Bat Mitzvah, la ragazza spesso partecipa alla lettura pubblica di una porzione della Torah (i testi sacri ebraici), pronunciando benedizioni e leggendo brani dall'Antico Testamento. Questo momento simboleggia il suo impegno a continuare a studiare e a praticare la fede ebraica in modo responsabile.

L'importanza del Bat Mitzvah per le ragazze ebree risiede nel fatto che rappresenta un passaggio fondamentale nella loro vita religiosa e personale. Segna la loro transizione verso l'età adulta e la maturità spirituale, mentre li impegna a prendere parte attiva nella comunità e a mantenere le tradizioni religiose. In passato, le donne e le ragazze ebraiche potrebbero non essere state coinvolte tanto attivamente nelle pratiche religiose come gli uomini, ma il Bat Mitzvah ha contribuito a cambiare questa dinamica, rafforzando il ruolo delle donne nella comunità ebraica.

Oggi, le cerimonie del Bat Mitzvah possono variare in base alla tradizione e alla cultura specifiche di ogni famiglia o comunità ebraica, ma in generale, questa celebrazione rimane un momento significativo di crescita personale, impegno religioso e appartenenza alla comunità.

Lo stesso Sandler di recente, ancor prima del film Netflix Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, è stato protagonista del Bat Mizvah della figlia Sunny, occasione per cui ha organizzato una festa di gigantesche proporzioni, tra i cui invitati spiccava anche Jennifer Aniston.

Il romanzo di Fiona Rosenbloom

Il film Netflix trae spunto dal libro scritto da Fiona Rosenbloom. Si tratta di un romanzo per ragazzi che affronta temi legati all'amicizia, all'identità ebraica e alla crescita personale, il tutto ambientato nel contesto della pianificazione di una cerimonia di Bat Mitzvah.

Il romanzo segue le vicende di una ragazza di nome Stacey Feinstein, che sta cercando di organizzare la sua cerimonia di Bat Mitzvah. Tuttavia, Stacey si trova ad affrontare vari problemi e sfide, inclusi conflitti con le amiche, il desiderio di adattarsi in un ambiente multiculturale e la ricerca della sua identità personale ed ebraica. La trama affronta temi di appartenenza, accettazione e crescita mentre Stacey cerca di navigare tra le complessità della sua vita pre-adolescenziale.

Tutto ciò che Stacey desidera è avere per l’occasione l’abito giusto da indossare, gli amici al suo fianco e ballare con Andy Goldfarb, il ragazzo per cui da sempre ha una cotta. Ma tutto ciò che ha progettato comincia presto a sgretolarsi…

Il titolo stesso, Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, riflette l'umorismo e il tono leggero del libro, mentre affronta temi più profondi in modo accessibile ai lettori giovani. La storia offre un'opportunità per i lettori di imparare di più sulla cultura ebraica, la tradizione del Bat Mitzvah e i dilemmi che i ragazzi possono affrontare mentre cercano di trovare il loro posto nel mondo.

Il poster originale del film Netflix Non sei invitata al mio Bat Mitzvah.