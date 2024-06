A rriva su Rai 2 il film Non preoccuparti delle piccole cose, che racconta come Kristine Carlson sia andata avanti dopo la morte del marito Richard, scrittore, abbracciandone l’eredità e affrontando le sfide che la vita le ha imposto.

Rai 2 trasmette in prima visione tv la sera del 19 giugno il film Non preoccuparti delle piccole cose. Diretto da Ellen S. Pressman e prodotto da Lifetime, il film di Rai 2 Non preoccuparti delle piccole cose si basa sulla vera storia di Kristine Carlson e il suo titolo trae spunto dalla serie di libri di successo scritti a quattro mani con il marito, il dottor Richard Carlson, con cui per molti anni, prima della sua improvvisa morte, ha condiviso una vita meravigliosa. Sarà proprio la perdita di Richard a spingere Kristine a trovare un nuovo equilibrio, come il film con protagonista l’attrice Heather Locklear racconta.

La trama del film

Kristine e suo marito, il Dr. Richard Carlson, al centro del film di Rai 2 Non preoccuparti delle piccole cose, avevano una vita straordinaria con le loro due figlie. Ma quando Richard muore tragicamente, l’esistenza di Kristine viene completamente sconvolta. Abituata a vivere all'ombra di Richard, ora deve affrontare il peso di essere una madre single ma anche subire la pressione di diventare il nuovo volto e la nuova voce del franchise di successo creato con il marito.

Guardando dentro sé stessa, Kristine arriva così a comprendere la vera essenza dell'autenticità emotiva e del non farsi prendere dal panico, che la porta alla resilienza e alla fiducia necessarie per portare avanti l'eredità lasciata da Richard (Jason MacDonald).

Tra presente e passato, assistiamo a cosa la vita di Kristine prima e come diventerà dopo: dalla popolarità dei libri ai problemi delle due figlie, Jazzy (Natasha Bure) e Kenna (Ella Dorsch).

Il poster originale del film di Rai 2 Non preoccuparti delle piccole cose.

Da una storia vera

Heather Locklear, l’indimenticata star di Melrose Place, torna sugli schermi di Rai 2 con il commovente film Non preoccuparti delle piccole cose, in cui si raccontano i cambiamenti nella vita di Kristine Carlson dopo la morte improvvisa del marito, Richard Carlson, avvenuta nel 2006. Costretta a raccogliere i pezzi, Kristine Carlson non ha altra scelta se non vivere secondo le parole del marito e mostrarsi coraggiosa agli occhi degli altri.

"Ho scoperto il libro di Carlson negli anni Novanta. Ero impegnata con il lavoro, l'ho letto ma, fino a quando non sei abbastanza stabile e non occupato a fare altro nella tua vita in un mondo frenetico, non lo comprendi davvero”, ha dichiarato l’attrice. “Con il tempo, però, ho capito il suo messaggio: se ne prendiamo un passo alla volta e lo applichiamo, è quasi come leggere un versetto della Bibbia o qualcosa del genere. Portandolo nella nostra quotidianità, possiamo imparare qualcosa che ci fa vivere meglio".

Quando ha accettato il ruolo di Carlson, era importante per Locklear incontrare la donna la cui storia ha ispirato il film. "Ho preso un aereo per incontrarla e abbiamo trascorso una serata con amici che per caso avevamo in comune. Mi ha parlato di ogni genere di cose, mi ha mostrato la giacca di Richard che è nel suo ufficio e che è rimasta lì da quando è morto. Ho avuto modo di vedere con i miei occhi ciò che Richard e Kris condividevano. Ed è stato così unico e speciale".

Non preoccuparti delle piccole cose, il libro da cui il film di Rai 2 trae il titolo, insegna a non lasciare che le piccole cose della vita ci facciano impazzire. Con un linguaggio riflessivo e perspicace, l'autore Richard Carlson svela modi per calmarsi nel mezzo di una vita incredibilmente frenetica e piena di stress. Con suggerimenti gentili e di supporto, Carlson svela modi per rendere le proprie azioni più pacifiche e premurose, con il vantaggio aggiuntivo di rendere la tua vita più calma e meno stressante.

Durante la sua vita, Richard Carlson è stato considerato uno dei massimi esperti di felicità e riduzione dello stress negli Stati Uniti e nel mondo, ed è stato spesso ospite di numerosi programmi televisivi e radiofonici nazionali. Non preoccuparti delle piccole cose ha continuato a essere un fenomeno editoriale con oltre venti titoli nella franchise, due dei quali co-autorizzati e scritti con la sua amata moglie, Kris. È morto per un'embolia polmonare nel dicembre 2006, all'età di quarantacinque anni.

Non preoccuparti delle piccole cose: Le foto del film 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT