Su Netflix una serie tv tutta italiana con Greta Scarano e Alessandro Preziosi da rivalutare

A rriva su Netflix la serie tv italiana Non mentire, una storia necessaria e attuale che, passata quasi in sordina nella tv generalista, ha bisogno di essere riscoperta e apprezzata. Scopriamo il perché.

Netflix propone dal 1° ottobre la serie tv Non mentire, mandata in onda nel 2019 da Canale 5. Produzione targata Indigo Film, la serie tv Non mentire si propone di seguire le sorti di altri prodotti simili che, a fronte di scarso successo sulla tv generalista, hanno trovato ottimo riscontro su Netflix. E, nello specifico, per il linguaggio e la storia raccontata la seconda chance ci pare più che azzeccata: rivedendola o scoprendola per la prima volta, ci ritroverà di fronte a una storia che esula dai cliché della serialità italiana.

Composta da sei episodi da 50 minuti diretti da Gianluca Maria Tavarelli, Non mentire ha per protagonisti gli attori Alessandro preziosi e Greta Scarano, affiancati da Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Valentina Carnelutti, Duccio Camerini e Matteo Martari.

La trama della serie tv

Con una sceneggiatura firmata da Lisa Nur Sultan in collaborazione con Tavarelli, Non mentire, la serie tv riproposta da Netflix, è tratta da una produzione originale di Two Brothers Pictures per ITV. La vicenda si svolge a Torino che, con le sue atmosfere d’altri tempi, i sontuosi edifici barocchi, le caffetterie, i grandi viali e le piazze, ben si presta a fare da sfondo a questo avvincente thriller relazionale.

Laura (Greta Scarano), amata insegnate di un liceo di Torino, ha appena concluso la sua relazione con Tommaso (Matteo Martari), quando Andrea (Alessandro Preziosi), padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. Andrea è affascinante, simpatico, uno stimato chirurgo e, come le dice la sorella Caterina (Fiorenza Pieri), sua collega in ospedale, è uno degli uomini più ambiti. La serata tra i due scorre in modo piacevole, tra loro c’è complicità e attrazione.

Sembrerebbe un appuntamento perfetto eppure, Laura e Andrea non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite e le terribili conseguenze che avrà sulle loro famiglie e sulle rispettive cerchie di amici, colleghi e conoscenti. La mattina dopo, infatti, se Andrea rivela sorridente al suo amico Nicola (Simone Colombari) che spera di rivedere presto Laura, lei si risveglia confusa, frastornata e con uno sguardo perso nel vuoto. Visibilmente stordita e in stato di shock, la donna confessa alla sorella di essere stata violentata.

Poco dopo, Laura denuncia Andrea per stupro. Non ci sono prove, solo le due testimonianze a confronto. Andrea non nega la relazione della notte precedente ma afferma con insistenza che è stato un rapporto consensuale. Entrambi sembrano sconvolti e in buona fede. Spetta alla polizia scoprire la verità.

A condurre le indagini due poliziotti, Roberto (Duccio Camerini) e Vanessa (Claudia Potenza) che cercheranno di venire a capo di quella che sembra un’accusa senza prove. Laura, sentendosi impotente, denuncia Andrea sui social network, senza calcolare che così facendo si espone alla pubblica gogna. Dalla scuola, all’ospedale, ai social tutti ora si sentono in diritto di avere un’opinione su quanto è accaduto. Se da un lato Laura deve combattere con la vergogna e il disprezzo cercando di dimostrare la verità, Andrea vuole provare di essere quello che tutti finora hanno pensato di lui: una persona onesta e corretta, assolutamente incapace di fare del male a qualcuno.

Ma cosa è successo davvero? Cosa nasconde il passato di entrambi? È quello che i due ispettori dovranno scoprire tra pregiudizi, bugie e colpi di scena. La verità e la menzogna vanno di pari passo in questo teso e avvincente thriller che esamina entrambi i punti di vista dei personaggi e osserva i due volti della verità, interrogandosi su un quesito: esistono davvero due versioni per ogni storia?

“Ho fortemente voluto fare questa serie perché mi sembrava che fosse, particolarmente in questo momento storico, “necessaria”. Necessaria perché parla di donne, donne che oggi, purtroppo, sono spesso al centro della cronaca; necessaria perché parla di come sia labile il confine tra verità e menzogna, di come sia facile, attraverso i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, raccontare storie, generare notizie che immediatamente vengono date per vere, per certe, indipendentemente dal fatto che lo siano o meno e di come quelle storie, postate in un attimo, magari senza pensarci, ti inseguano poi per sempre senza poterle più eliminare o rettificare”, ha commentato Tavarelli.

Il poster italiano della serie tv Non mentire.

I personaggi principali

(Ri)scopriamo insieme quali sono i personaggi che popolano la serie tv Non mentire, ora su Netflix.

Andrea Molinari (Alessandro Preziosi)

Padre affettuoso, uomo affascinate e stimato cardiochirurgo, Andrea sembra essere l’uomo perfetto. La sua correttezza e la sua sicurezza lo rendono agli occhi di tutti una persona affidabile. È per questo che le accuse di Laura sembrano impossibile e infondate. Ma è davvero così o il perfetto chirurgo nasconde qualche segreto? La determinazione e la tenacia di Laura fanno crollare a poco a poco tutte le sicurezze dell’uomo e Andrea deve ricorrere a qualsiasi mezzo per impedire che la sua vita serena e idilliaca vada in frantumi.

Laura Nardini (Greta Scarano)

Laura ha circa trent’anni, è bella, determinata, sportiva. Insegna italiano in un liceo di Torino ed è amata dai suoi studenti e apprezzata dai suoi colleghi per la sua intelligenza e la sua schiettezza. All’inizio della nostra storia, la sua lunga relazione con Tommaso è appena finita e la ragazza non si sente ancora pronta per rimettersi in gioco. L’invito di Andrea, il padre di Luca, uno dei suoi studenti, la spiazza e la lusinga e, grazie anche alle insistenze della sorella, decide di accettare. Non sa che quell’invito le cambierà la vita. Laura dopo la notte con Andrea comincerà una battaglia solitaria e spesso senza speranza per dimostrare a tutti qual è la sua verità.

Luca Molinari (Riccardo De Rinaldis Santorelli)

Luca Molinari, il figlio di Andrea, ha diciassette anni ed è un ragazzo carismatico e con una grande personalità. Vive da solo con suo padre perché la madre si è suicidata undici anni prima. È uno di quei ragazzi che in classe si fa notare e la professoressa Nardi lo sa bene, e nonostante l’esuberanza di Luca, l’affetto e l’ammirazione tra insegnante e allievo sono reciproci. Luca è fidanzato con Malika, una ragazza di origine marocchina, sua compagna di classe. La loro storia è segreta perché la famiglia di Malika è molto conservatrice, ma questo è il problema minore che Luca dovrà affrontare.

Caterina Nardini (Fiorenza Pieri)

La sorella maggiore di Laura è una donna forte, dolce e materna. È anestesista nello stesso reparto di Andrea ed è lei a spingere la sorella a uscire con il bel chirurgo. Caterina ha due figli piccoli e il suo matrimonio con Leo è in un momento di stanchezza. Quando Laura sconvolta arriva a casa sua e vuole denunciare Andrea anche per Caterina le cose cambiano. Laura è fragile, ferita, ha bisogno di lei più di ogni altra cosa.

Leo (Paolo Briguglia)

Paziente, gentile, dolce e comprensivo, Leo è il marito di Caterina. Il suo lavoro da artigiano gli permette di lavorare da casa e prendersi cura dei bambini e di parte della gestione domestica. Leo è l’emblema della serena vita familiare. È felice, o almeno così sembra fino a quando le sue sicurezze cominciano a vacillare. Caterina non è più la stessa e Leo sente che non è solo la storia di Laura a preoccuparla. Riuscirà a essere rassicurato o la ricerca della verità finirà per distruggere anche lui?

Tommaso Baioni (Matteo Martari)

Passionale e impulsivo, Tommaso è l’ex fidanzato di Laura, un ragazzo trentacinquenne, poliziotto. La sua indole, il profondo affetto che nutre per Laura, nonché la relazione segreta con Caterina, la sorella di Laura, lo portano ad essere coinvolto nella vicenda di Laura e Andrea più di quanto dovrebbe. Cosa è disposto a rischiare il poliziotto pur di stare vicino alla sua ex?

Vanessa Alaimo (Claudia Potenza)

L’ispettore capo Vanessa Alaimo è una giovane donna omosessuale, bella e molto determinata. Calma, professionale e dedita al suo lavoro, Vanessa è una professionista che porta avanti con zelo ogni caso che le viene assegnato. Il suo è un lavoro molto duro, a tratti sfiancante. Finora è sempre riuscita a mettere delle distanze tra lei e i casi seguiti, ma il caso Molinari è diverso. Il suo coinvolgimento andrà oltre ogni limite professionale.

Roberto Mandelli (Duccio Camerini)

Roberto Mandelli, l’ispettore che lavora a fianco di Vanessa, da buon padre di famiglia, è un uomo mite dall’aspetto rassicurante. Riesce a infondere fiducia e ha con Vanessa un bellissimo rapporto sia lavorativo che di amicizia. Verso di lei nutre un forte senso di protezione. È un ottimo compagno di squadra e quando scopre quello che è successo alla sua collega Vanessa è disposto a tutto per far valere la giustizia.

Nicola (Simone Colombari)

Amico e collega di Andrea, è scaltro, simpatico, ironico. Sposato da 15 anni, sembra un uomo che vive tra casa e lavoro... è la verità?

Carolina (Valentina Carnelutti)

Amica della ex moglie di Andrea, donna indipendente e simpatica, gestisce un ristorante sul litorale romano. Convive da anni con il senso di colpa di non aver potuto evitare il suicidio della sua amica. È vero o il suo passato nasconde altro?

Ivan (Alessandro Tedeschi)

Ivan, faccia da bravo ragazzo e modi da gentiluomo, rappresenta quell’incontro casuale che non può essere una coincidenza. Laura lo conosce a Roma, in un hotel. Lui è in viaggio per affari, lei è alla ricerca solitaria della sua verità. Laura gli riconosce sensibilità e dolcezza, ma forse è troppo diffidente per trasformare quell’incontro in una opportunità sentimentale.

