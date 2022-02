N on aprite quella porta su Netflix è il film che riporta l’orrore nelle vostre case. È figlio di un cult degli anni Settanta e, come il genitore, promette di spaventarvi: Leatherface, alias Faccia di Cuoio, è ancora in agguato.

Non aprite quella porta è il film che Netflix propone dal 18 febbraio. Si tratta di un horror puro senza contaminazioni o elementi da commedia. Promette di farvi sobbalzare sui divani per via di un protagonista, Faccia di Cuoio (Leatherface, in originale) che, dopo mezzo secolo passato a nascondersi, è pronto a mietere nuove vittime.

Cosa racconta?

Non aprite quella porta, su Netflix dal 18 febbraio, è un sequel dell’omonimo film horror indipendente del 1974 diretto da Tobe Hopper. Divenuto un cult, quel film raccontava di un gruppo di cinque ragazzi texani caduti nelle grinfie di una famiglia di cannibali assassini. Il più cruento era appunto Faccia di Cuoio.

Con una maschera di pelle umana, un grembiule da macellaio insanguinato e una motosega indimenticabile, Faccia di Cuoio ha segnato un’epoca e dato vita a numerosi sequel, prequel e spin-off.

L'orrore cinquant'anni dopo

In Non aprite quella porta, il film Netflix, la storia si svolge quasi mezzo secolo dopo quanto raccontato nel primo film. Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas. Lo scopo è quello di dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale.

Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c'è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l'unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

Il ritorno di Faccia di Cuoio, un personaggio da “fiaba”

Dietro Non aprite quella porta, il film proposto da Netflix dal 18 febbraio, si celano i nomi di Fede Álvarez e Rodo Sayagues. I due produttori sono noti per aver riportato in auge nel 2013 La Casa, altro horror di successo degli anni Ottanta. Realizzare un seguito del capolavoro del 1974 è stato per loro “un incubo” che si è trasformato in realtà.

“Era impossibile dire di no al progetto. Storie come quella di Faccia di Cuoio devono essere raccontate nuovamente e ancora nuovamente per far sì che si evolvano e raggiungano le nuove generazioni. Le radici di Non aprite quella porta, così come quelle di Faccia di Cuoio, vanno ricercate nelle fiabe. In particolare, si trovano in una delle più famose: Hansel e Gretel”, hanno commentato.

Il realismo dell'orrore

Lo stesso Sayagues ricorda ancora il terrore provato quando fa bambino ha visto per la prima volta il film di Hooper: “L’ho visto su una videocassetta danneggiata. Credevo fosse un filmato di qualcosa realmente successo, ero convinto che fosse tutto reale e di trovarmi di fronte a un massacro realmente accaduto. Ci ho messo molto per convincermi che era solo un film”.

Ed è proprio il realismo del film del 1974 che ha spinto lui e Álvarez a puntare su un sequel credibile in cui il protagonista Faccia di Cuoio, rimasto inattivo e nascosto per quasi mezzo secolo, ritorna in scena oramai invecchiato ma non meno avido di giovane carne umana.

Una scena di Non aprite quella porta.

Temi e problemi sociali di oggi

Così come il film originale del 1974 è stato fortemente influenzato dall’ambiente politico e culturale degli anni Settanta, anche il film Netflix Non aprite quella porta parla dei temi e dei problemi sociali che viviamo nel XXI secolo. Uno degli argomenti di punta è dunque lo scontro culturale tra le persone che vivono in città e quelle che vivono invece nelle campagne.

Questa è la ragione per cui il film comincia con i quattro giovani influencer che, dalla grande città, giungono in una piccola e gentrificata cittadina del Texas, popolata da pochi locali che preferirebbero essere lasciati da soli.

Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Nell Hudson e Jacob Latimore in Non aprite quella porta.

Le donne protagoniste

Seppur in compagnia degli amici Dante e Ruth, le protagoniste principali del film Netflix Non aprite quella porta sono le sorelle Lila e Melody.

Lila

Elsie Fisher interpreta Lila, un’adolescente sopravvissuta a un incubo completamente diverso molto prima di arrivare ad Harlow, in Texas. “Negli ultimi due anni ho girato diversi horror ed ero entusiasta di prendere parte a Non aprite quella porta”, ha dichiarato.

Come in un ipotetico passaggio di testimone, la sua Lila prende in mano e indossa il cappello di Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al massacro di cui si è reso protagonista Faccia di Cuoio nel film del 1974. “Ho pensato diverse volte ai significati che il gesto aveva. È come una metafora del trauma che si ripete ancora una volta. Lila e Sally sono come il riflesso l’una dell’altra”.

Elsie Fisher in Non aprite quella porta.

Melody

Sarah Yarkin presta invece il volto a Melody, la sorella maggiore di Lila. “Ero in preda all’euforia quando mi hanno proposto il ruolo. Potevo finalmente ricoprirmi di sangue, strisciare nel fango e sporcarmi come non mai. Non avevo mai fatto niente di simile prima”, ha commentato l’attrice, che sul set ha portato il suo ukulele per sfogare la tensione.

Al contrario di Elsie Fisher, appassionata di horror, Yarkin ha sempre avuto paura dei film dell’orrore: “Una volta con degli amici sono entrata di nascosto alla proiezione di un film horror vietato ai minori. Per ironia della sorte, parlava di cannibali. Sono scappata dopo nemmeno 20 minuti. E ancora oggi non so se vedrò mai Non aprite quella porta, nonostante ne sia una delle protagoniste”.

Sarah Yarkin in Non aprite quella porta.

Sally Hardesty

La storia di Non aprite quella porta, su Netflix dal 18 gennaio, ha la sua forza in un terzo personaggio femminile: Sally Hardesty, sopravvissuta all’ira di Faccia di Cuoio quasi mezzo secolo prima. A impersonarla è l’attrice irlandese Olwen Fouré. “Ho accettato la parte dopo aver avuto la possibilità di rendere Sally come una specie di atipico cowboy. Volevo che fosse tosta e non succube del trauma che ha vissuto”.

E questa è anche la ragione per cui i realizzatori per definire meglio i connotati del personaggio si sono immaginati un retroscena non esplicitamente mostrato nel film: “Per noi Sally non è andata fuori di testa dopo il massacro a cui è sopravvissuta. Anzi, la vendetta è diventato il suo primo obiettivo. Ci piace pensare che abbia passato quasi cinquant’anni a cercar di rintracciare Faccia di Cuoio per chiudere finalmente un cerchio”.

Olwen Fouré in Non aprite quella porta.

Faccia di Cuoio e la sua motosega

Ma la star assoluta di Non aprite quella porta, il film horror Netflix, è ancora una volta il temibile Faccia di Cuoio, portato in scena dall’attore Mark Burnham. Senza la famiglia alle spalle che lo influenza negativamente, Faccia di Cuoio ha vissuto una tranquilla solitudine. La sua quiete viene interrotta dall’arrivo dei giovani, che scatena una catena di eventi che lo riporteranno al suo sanguinolento passato.

Nonostante siano trascorsi quasi cinquant’anni da allora, la sua natura non è cambiata ed è pronta a esplodere ancora una volta. A contrassegnarlo è, come sempre, la mitologica motosega. I fan di Faccia di Cuoio non potranno che accorgersi come una delle motoseghe usate è quella originale di quel primo film.

Una scena di Non aprite quella porta.