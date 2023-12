Noi, dopo di noi: La serie tv turca gratis per tutti che racconta le infinite sfumature dell’amore

L a serie tv turca Noi, dopo di noi, la serie tv turca disponibile su Serially!, ha più di un valido motivo per essere seguita: a detta della critica, è la più interessante, moderna e struggente prodotta nel Paese delle dizi.

Salih Bademci, noto per essere il cattivo Dimitri della serie tv cult Il sarto, è il protagonista della nuova serie tv turca in otto episodi Noi, dopo di noi, disponibile dal 6 dicembre in streaming gratuito su Serially!. Al suo fianco recita Özge Özpirinççi, attrice ben nota, con cui Bademci dà corpo alla storia di Deniz e Barış, due giovani che si incontrano intorno ai 20 anni, si amano, crescono e, inevitabilmente, cambiano insieme.

Scritta da Hakan Bonomo, la mente dietro al successo di Cherry Season, la serie tv turca Noi, dopo di noi è una storia d’amore struggente. Tra dramma e romanticismo, accompagna lo spettatore in tutte le fasi della relazione dei due protagonisti in un vero e proprio viaggio nel tempo e nei ricordi di due persone legate dall’amore e dalla passione mentre cercano di dare un senso al loro matrimonio e alla sua – possibile – fine. Attraverso intricati flashback che si intrecciano con il presente, scorrono davanti ai nostri occhi dieci anni di una amore a volte possibile e, spesso, impossibile.

Doppiata in italiano e disponibile in alta qualità, la serie tv turca Noi, dopo di noi conta anche sull’interpretazione di altri voti noti delle produzioni del Paese, come Sacide Tasaner, vista anche in La ragazza e l’ufficiale.

Due anime ferite

Storia d’amore che tocca il cuore di tutti per come racconta tutta la realtà della vita e delle relazioni, la serie tv turca Noi, dopo di noi è una delle produzioni più interessanti realizzate negli ultimi anni nel Paese da cui arrivano le dizi per come approfondisce la psicologia delle relazioni umani. È abbastanza evidente come Haka Bonomo abbia lavorato alla sceneggiatura nel minimo dettaglio.

La storia tra i due protagonisti si concentra sull'inizio e sulle fasi successive di un amore che è iniziato con passione e si è trasformato in un giro sulle montagne russe senza cinture di protezione. Si segue così il destino di Deniz e Barış, focalizzandosi su frammenti del passato e del presente della relazione attraverso salti temporali, cercando di presentare al pubblico cosa è successo in modo frantumato. Come due persone che si amavano così intensamente siano arrivate al punto di volersi separare è la domanda centrale. Sono cambiati loro stessi, è stata la vita a cambiarli o sono stati sconfitti dalle responsabilità imposte dalla vita e dalla routine del tempo? Molte cose possono essere dette sulla coppia Barış e Deniz, ma 'routine' non è la parola più di ogni altra da escludere, sotto molto punti di vista.

Il poster della serie tv turca Noi, dopo di noi.

A causa delle loro famiglie, entrambi mostrano delle profonde ferite interiori e hanno subito perdite gravi, visibili e invisibili. Deniz ha scelto di celare queste perdite dietro un atteggiamento aggressivo e irrazionale, mentre Barış si è arenato sulle sponde dell'infinita compassione e ricerca dell'amore. Nessuno dei due sta bene, è abbastanza evidente. Sono consapevoli dei traumi, ma sono lontani dal capire quanto i loro metodi per farvi fronte possano danneggiarli. Siamo di fronte a una consapevole follia contrapposta a una consapevole resa.

I due sono come lo yin e lo yang, si autoalimentano a vicenda. Se Barış accende la miccia, Deniz alimenta il fuoco. Anziché identificare il problema dicendosi "Cosa stiamo facendo?", sono piuttosto abili a trasformare ogni loro mossa, buona o cattiva, in scontro. Ma a farli resistere dieci anni insieme è proprio la sfrenata passione dell'amore.

Curiosamente, la serie tv turca Noi, dopo di noi permette in modi diversi di identificarsi con entrambi i suoi protagonisti. Forse Barış è quello che catturerà più simpatie per via della sua dolcezza emotiva, ma per coloro che non vogliono compromettere nemmeno un briciolo della loro libertà, Deniz diventerà un simbolo. Le barriere che Deniz ha eretto intorno a se stessa per proteggersi da chiunque e le unghie che affila contro i “nemici” a volte possono farla sembrare fin troppo dura ma ricordiamoci sempre che ognuno di noi ha il proprio modo di reagire alle ferite che la vita impone.

