Nobody Wants This: Kristen Bell e Adam Brody si innamorano nella nuova serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv in cui i due ex protagonisti di Veronica Mars e The O.C. si ritrovano a cadere sotto le freccie di Cupido nonostante le divergenze di carattere (e religione).

Netflix propone dal 26 settembre la serie tv in dieci episodi Nobody Wants This. Interpretata da Kristen Bell e Adam Brody, la serie tv Netflix Nobody Wants This è una commedia romantica incentrata sull’improbabile relazione tra l’agnostica e schietta Joanne e il rabbino anticonformista Noah.

Ai due protagonisti, si uniscono anche gli attori Justine Lupe e Timothy Simons nei panni di Morgan e Sasha. Morgan è la sorella affascinante, tagliente e dotata di grande prontezza di spirito di Joanne. Non sente il bisogno di ambire a più di quello che già ha (che è molto). Joanne e Morgan condividono un podcast di successo incentrato sul loro brillante scambio di battute e sul loro impegno incrollabile a stare da sole insieme. Sasha è, invece, il fratello maggiore stravagante ed eccentrico di Noah, con una fiducia in se stesso inarrestabile e del tutto illusoria.

Da un’esperienza personale

Prima di incontrare suo marito, la creatrice della serie tv Netflix Nobody Wants This, Erin Foster, pensava che l'aspetto più divertente dell'amore fosse quando va storto. "Sono sempre stata una scrittrice molto cinica perché ero una persona molto cinica”, ha raccontato, "e da lì nasceva tutta la mia comicità e la mia prospettiva comica: dal fallimento negli appuntamenti e nelle relazioni, dalle cose che andavano a rotoli e dal trovare il lato divertente in tutto ciò".

Ma innamorarsi del suo attuale marito ha cambiato completamente la sua prospettiva. Ha scoperto che essere felici e appagati può essere altrettanto divertente, come dimostrato nella serie semi-autobiografica ma del tutto universale su una podcaster di Los Angeles che incontra l'amore della sua vita. "Questa serie tv rappresenta davvero come vedo l'amore adesso, che è così diverso da come lo vedevo prima", ha dichiarato. "Essere in una relazione davvero bella, sana e divertente mi ha ammorbidito un po' del mio cinismo".

La serie tv Netflix Nobody Wants This si concentra sulla relazione improbabile tra una donna schietta e agnostica, Joanne (Kristen Bell), e un rabbino anticonvenzionale, Noah (Adam Brody). Dal momento in cui si incontrano a una cena tra amici, entrambi capiscono che c'è qualcosa tra loro. Ma tra di loro ci sono anche le loro diverse visioni della vita, tutti gli ostacoli moderni all'amore, e le loro famiglie a volte benevole, a volte sabotatrici.

"Il racconto è basato sull'unica buona decisione che ho mai preso: innamorarmi di un bravo ragazzo ebreo”, ha aggiunto Foster. "Ho però capito che essere felici è molto più difficile che essere infelici. Quindi, ho scritto la storia basandomi su tutti i modi in cui trovare la persona giusta può risultare difficile".

Il poster della serie tv Nobody Wants This.

La persona giusta

Trovare la persona giusta è stato difficile anche per Foster quando è arrivato il momento di scegliere l'attrice per il personaggio ispirato a lei stessa per la serie tv Netflix Nobody Wants This: "Devi avere una visione onesta di te stesso. Non puoi metterti su un piedistallo”, ha detto la showrunner. Ma quando Kristen Bell, nota per l’iconica Veronica Mars, è entrata in scena, Foster ha capito di aver trovato la Joanne perfetta. "Ha mantenuto molto di sé stessa e ha anche creato questo personaggio che mi piaceva davvero, ma che era a suo agio nel mostrare i difetti".

Per quanto riguarda Noah, i millennial di una certa età possono prepararsi a innamorarsi di nuovo di Adam Brody. L'uomo che ha incarnato Seth Cohen in The O.C. interpreta qui un tipo diverso di uomo ebreo: Noah è un rabbino, ma, insomma, un rabbino cool. "Penso che quando hai quella carriera da idolo adolescente quando sei giovane, poi diventi un adulto che vuole essere preso sul serio", evidenziato Foster nel parlare dell’attore. "È stato così attento a quello che ha fatto. Sentire che questa era per lui la grande occasione per ritornare da protagonista sul piccolo schermo è stato un grande onore per me".

Come Noah, il sempre affascinante Brody si propone di dimostrare le convinzioni più ottimistiche di Foster sull'amore: "Non devi stare con il cattivo ragazzo che ti fa sentire una schifezza ma ti fa battere il cuore, o con il bravo ragazzo che è davvero noioso", ha scherzato Foster. "Puoi trovare entrambi!".

Un altro componente importante della relazione tra Joanne e Noah, come nella relazione reale di Foster, è l'ebraismo di Noah. Ma, ha avvertito la showrunner, "la serie tv non fa alcuna dichiarazione politica perché non sono la persona adatta a farlo. Non sono cresciuta ebrea, mi sono convertita da adulta. Volevo raccontare una storia ebraica, ma dalla prospettiva di una outsider, di qualcuno che ha scelto l'ebraismo".

