No Exit: il thriller dai risvolti psicologici di Disney+

S u Disney+ arriva il 25 febbraio il film No Exit, un intenso thriller dai risvolti psicologici. Protagonisti sono una tossicodipendente, una tempesta di neve, una ragazzina rapina e un’area di sosta dalla quale non sembra esserci via di fuga.

No Exit è il film thriller che Disney+ propone in esclusiva dal 25 febbraio. È la storia di Darby Thorne, una giovane donna in viaggio (a causa di un’emergenza familiare) che, bloccata da una bufera di neve, trova rifugio in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti.

Quando si imbatte in una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, Darby si ritrova al centro di una terrificante lotta per la vita o la morte per scoprire chi tra gli sconosciuti è il rapitore.

No Exit, il film Disney+, è diretto da Damiel Power ed è tratto da un romanzo di Taylor Adams, pubblicato nel 2017. Ha come protagonista l’attrice Havana Rose Liu nei panni di Darby mentre il resto del cast è composto da nomi come Danny ramirez, David Rysdahl, Mila Harris e Dennis Haysbert.

Un thriller “domestico”

L’ australiano Damien Power, il regista del film Disney+ No Exit, non conosceva il romanzo di Adams quando il suo agente gli ha mandato la sceneggiatura basata sul libro. Ne è rimasto affascinato e lo ha divorato in un giorno, dando la sua disponibilità per la regia del film la stessa sera. “Sapevo cosa farne”, ha ricordato. “No Exit ha una trama incredibilmente fitta. Ha una forte protagonista. È uno studio di caratteri. Ha un contenuto interessante. È pieno di suspense e intensità. Ha uno sfondo incredibilmente ostile. Ho pensato che sarebbe stato il thriller perfetto”.

Power per No Exit si è ispirato agli approcci visivi di registi come Alfred Hitchcock, omaggiandolo la costruzione della suspense, ma anche a film più recenti come Green Room e Prisoners, che elevano il thriller e gli danno un forte realismo. “Ho anche preso ispirazione dai thriller che si svolgono in ambienti innevati, come Fargo o Soldi sporchi. La neve fornisce uno sfondo bianco e puro che fa da contraltare alla moralità umana. I thriller richiedono una concentrazione alta da parte del pubblico: questo è il motivo per cui mi piacciono quelli in cui le persone possono relazionarsi con i personaggi, entrando in sintonia con loro”.

Darby, la protagonista

Darby, la protagonista del film Disney+ No Exit, è una tossicodipendente in via di guarigione che il tribunale ha assegnato a un centro di riabilitazione. Poco più che ventenne, Darby ha già fatto in vita sua una serie di scelte sbagliate. Si è allontanata dalla madre e dalla sorella quando scopre che la prima è in ospedale a causa di un aneurisma cerebrale. Decide allora di mettersi in auto e andare a trovarla, prima che sia troppo tardi.

Lungo il viaggio in macchina, una bufera di neve la costringe a rimanere ferma in un’area di servizio, senza telefono. “Per me, Darby è un’eroina improbabile sotto molto aspetti”, ha sottolineato il regista Power. “Ciò la rende molto interessante. Il pubblico non sa mai se potrebbe uscire indenne dalla situazione in cui si ritrova”.

A quelle del regista fanno eco le parole dell’attrice protagonista Havana Rose Liu: “L’aspetto interessante di Darby è che tutto ciò che la società ritiene essere suoi difetti finisce per trasformarsi in punti di forza. Ha “talenti” unici che l’aiutano: sa come aprire una macchina, usare la droga quando serve, resistere al dolore e alla violenza. Non c’è porta che in vita sua non abbia aperto o spinto: determinazione e forza d’animo non le mancano. Spina dorsale, resilienza e impertinenza l’accompagneranno sempre ma ciò che cambierà alla fine di No Exit sarà la sua prospettiva sul mondo”.

Havana Rose Liu in No Exit.

Gli altri personaggi

In No Exit, film che Disney+ propone dal 24 febbraio, ci sono altre cinque persone ferme, volontariamente o no, alla stazione di servizio.

Ash

Uno di questi è un giovane addormentato su una panchina, Ash. Quando questi si sveglia, Ash scopre che non è solo di bell’aspetto ma che è anche disponibile e intelligente. Lo impersona Danny Ramirez, visto di recente nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Lars

Poi c’è un altro giovane che indossa le cuffie e gioca con i fiammiferi. Timido e riservato, è Lars, interpretato da David Rysdahl. “Lars vive di fantasia e questo è il suo tragico difetto”, ha sottolineato l’attore.

Ed e Sandi

Seduti a un tavolo ci stanno Ed e Sandi, una coppia di mezza età.

Ed è statunitense ed è un veterano dei marines. Ha incontrato Sandi quando lei faceva ancora l’infermiera mentre si trovava in ospedale. In trappola per via della neve, Ed sembra la persona ideale su cui fare affidamento. Tipo forte e silenzioso, ha il volto di Dennis Haysbert, visto di recente nel ruolo di Dio nella serie Lucifer.

Quando la vediamo per la prima volta, Sandi sembra tranquilla e riservata, presa dal suo Sudoku. Con Ed è in viaggio verso la città preferita del marito, Reno. La porta in scena Dale Dickey, attrice apprezzatissima in Winter’s Bone. “Ho accettato subito di fare No Exit, il film Disney+, per la visione che ne aveva il regista”, ha ricordato Dickey. “A lui non interessavano la violenza o il sangue. Era concentrato maggiormente sulla storia psicologica di queste persone in trappola e alle prese con le conseguenze delle loro scelte e con il disfacimento delle loro esistenze”.

Jay

Per il ruolo di Jay, la ragazzina malata che è stata rapita e rinchiusa in un furgone, è stata scelta infine la decenne Mila Harris.

