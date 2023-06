A rriva su Netflix il film d’animazione Nimona che, tratto da una popolare graphic novel, ha per protagonista un’adolescente mutaforma dispettosa che sullo sfondo di un mondo futuristico medievale fa di tutto per affermare se stessa agli occhi degli altri.

Netflix propone dal 30 giugno il film d’animazione Nimona. Diretto da Nick Bruno e Troy Quane, Nimoma è un’epica avventura su come trovare l’amicizia nelle situazioni più impensate e accettare se stessi e gli altri per come siamo.

Tratto dalla graphic novel candidata al National Book Award e bestseller del New York Times di ND Stevenson, il film Netflix Nimona racconta di cosa accade quando il cavaliere di un futuristico mondo medievale è incolpato ingiustamente di aver ucciso la sua Regina. L'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero ha giurato di distruggere.

La trama del film

Nimona, il nuovo film d’animazione Netflix, comincia quando Ballister Cuoreardito, cavaliere di un futuristico mondo medievale, è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa amante del caos e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere.

Ma con l'intero regno contro di lui, Nimona è la migliore (o forse l'unica) alleata su cui Ballister può contare. E mentre i ruoli tra eroi, cattivi e mostri iniziano a confondersi, i due protagonisti sono determinati a portare scompiglio: Ballister per dimostrare la propria innocenza una volta per tutte e Nimona per... portare solo scompiglio.

Il poster originale del film Netflix Nimona.

Breve storia di Nimona

Nimona, l’eponima protagonista del film Netflix, è una creatura mutaforma, un’adolescente che rispecchia molti dei sentimenti provati dalla fumettista ND Stevenson. “Sono ossessionata dai mutaforma sin da quando ero una bambina ma la storia di Nimona ha cominciato a farsi strada nella mia mente quando frequentavo il liceo”, ha ricordato Stevenson. “Sono andata in una scuola superiore pubblica per due anni dopo essere stata educata a casa per la maggior parte della mia vita. L’esperienza ha fatto sì che arrivasse come un’onda una nuova consapevolezza: tutto in me era sbagliato… i miei capelli, i miei vestiti, i miei amici, le cose che mi piacevano”.

“Mi sentivo un’aliena ed è stato il mio desiderio di voler diventare qualcun altro al di fuori di me che ha dato origine a Nimona, simbolo di quel brodo primordiale di emozioni che ribolle nel cuore e nelle mente di ogni adolescente”, ha aggiunto la fumettista. Ma è stato solo quando ha cominciato a frequentare il college che Nimona, quel personaggio nato per decostruire le storie di supereroi e per parlare di accettazione, ha assunto le caratteristiche che conosciamo oggi e che sono presenti nel film Netflix. “Frequentando la Scuola d’Arte, ho lottato molto con la mia salute mentale e non sapevo letteralmente dove mettere tutte le emozioni vissute”.

Con il bisogno di un modo sano per incanalare tutti i suoi pensieri, Stevenson ha allora sfidato un suo caro amico a creare un fumetto di due pagine. Ed è stato così che il personaggio di Nimona, nato nella sua mente da adolescente, ha perso la benda sull’occhio che aveva un tempo e ha cominciato a interagire con altri personaggi come Ballister e Ambosius sullo sfondo di un mondo tecno-medievale vertiginosamente divertente. Le avventure di Nimona, così pensate, sono sbarcate rapidamente sul web, dando vita a un webcomic che ha attratto sin da subito migliaia di fan.

“È stato incredibile rendersi conto di quante persone si rispecchiassero in Nimona, molte più di quante potessi pensare”, ha commentato Stevenson. Ad accorgersi del successo è stata allora la casa editrice Harper Collins, che ha proposto alla fumettista di raccogliere le sue storie in un volume che, a poco tempo dalla sua pubblicazione, ha permesso nel 2015 all’allora ventitreenne Stevenson di diventare l’autrice di una delle graphic novel più vendute di tutti i tempi.

La cover della graphic novel Nimona.

I personaggi principali

Il mondo del film d’animazione Netflix Nimona è popolato da diversi personaggi, ognuno ben delineato. Conosciamoli da vicino.

Nimona

Coragiosa mutaforma con un debole per il caos e il trasformarsi in tutti gli esseri viventi che il suo cuore desidera, Nimona si offre di diventare la spalla di Ballister. Lo fa perché crede che il cavaliere sia un cattivo e, cosa più importante, un emarginato come lei. Birichina e impulsiva, sa esattamente chi è e non cambierebbe la sua personalità per niente al mondo. Desidera solo che le persone si accorgano finalmente di lei e che imparino ad accettarla così com’è, con i suoi artigli, le sue corna, le sue ali e tutto il resto.

Ballister

Cavaliere in fase di addestramento, si ritrova improvvisamente a essere il più ricercato del regno quando viene accusato di aver ucciso la Regina nel bel mezzo della cerimonia che lo avrebbe proclamato cavaliere. Desideroso di provare la sua innocenza ma incapace di farlo da solo, accetta di assumere Nimona come aiutante sia perché l’adolescente non accetterebbe mai un no sia perché può trasformarsi in qualsiasi cosa, una caratteristica molto utile. Pur avendo tutto il mondo contro, Ballister rimane sempre un sostenitore della giustizia e della bontà intrinseca delle persone.

Ambrosius

Cavaliere, appartiene a una lunga e illustre stirpe di guerrieri che hanno servito il regno. Si preoccupa profondamente per Ballister e ama il loro rapporto ma ha pur sempre il dovere di rispettare le regole dell’Istituto che lo ha formato. Nonostante dentro abbia un vortice contrastante di emozioni, riesce a celarlo agli occhi degli altri.

La Direttrice

La Direttrice dell’Istituto è colei che ha il compito di addestrare e guidare i cavalieri che proteggono il regno. Suo compito è quello di far sì che tutti rispettino l’ordine di Gloreth, il primo protettore del regno, tramandata da oltre mille anni: fare tutto il necessario per proteggere gli abitanti del regno dai mostri in agguato al di là delle mura.

Sir Thoddeus

Cavaliere troppo sicuro di sé, non è proprio lo spavaldo anticonformista che si crede. Anche se non lo ammetterebbe mai, nutre invidia per Ballister e Ambrosius, considerati da tutti come i migliori cavalieri del regno.

Diego

Scudiero e amante dei social media, si ritrova in una posizione difficile quando scopre di avere le prove di chi ha davvero ucciso la Regina.

La Regina

Con la sua visione rivoluzionaria per il futuro del regno, è una sovrana gentile ma potente le cui idee non sono condivise da tutti. Con corpo e anima è ferma nel voler cambiare le cose per il benessere del suo popolo.

Alamzapam e Nate

Sono i due amati co-conduttori di KTV News, il notiziario del canale più amato del regno. Sono soliti fornire le notizie con una solennità carismatica.

Nimona: Le foto del film 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 21/26 22/26 23/26 24/26 25/26 26/26 PREV NEXT