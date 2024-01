D ai produttori di M3gan, il film Night Swim trasforma il sogno di tutti noi, la piscina nel giardino di casa, in un incubo senza fine. Al centro, una famiglia che si appresta a vedere i propri desideri divorati dalla paura.

Arriva nelle sale italiane il 22 febbraio, dopo aver debuttato il 4 gennaio in quelle americane, il film Night Swim, thriller soprannaturale che si immerge nelle profondità dell’horror realizzato da Atomic Monster e Blumhouse, gli stessi produttori di M3gan.

Tratto da un acclamato cortometraggio del 2014, il film Night Swim vede come protagonista Wyatt Russell nei panni di Ray Waller, un ex giocatore di baseball della Major League costretto al ritiro anticipato a causa di una malattia degenerativa. Ryan si trasferisce in una nuova casa insieme alla premurosa moglie Evie (Kerry Condon), alla figlia adolescente Izzy (Amélie Hoeferle) e al figlio Elliot (Gavin Warren).

Sperando segretamente, contro ogni previsione, di tornare a giocare a livello professionistico, Ray convince Eve che la splendente piscina nel giardino del retro della nuova casa sarà un vero spasso per i bambini e una buona terapia fisica per lui. Ma un oscuro segreto nel passato della casa scatenerà una forza maligna che trascinerà la famiglia negli abissi di un terrore profondissimo.

Nel cast del film Night Swim figurano anche gli attori Jodi Long, Nancy Lenehan, Eddie Martinez, Elijah Roberts e Rahnuma Panthaky, mentre la regia è affidata a Bryce McGuire (che aveva diretto anche il cortometraggio del 2014 con Rod Backhurst).

Una paura universale

Una piscina nel giardino di casa è un sogno di tanti di noi ma è soprattutto il sogno die giovani americani: un simbolo di lusso che migliora la vita di tutti coloro che possono permettersela e una necessità assoluta per quelle povere anime che vivono in posti in cui le temperature soprattutto d’estate raggiungono picchi insopportabili. Ma quello che sembra un piccolo paradiso in casa può trasformarsi nel peggiore degli incubi, soprattutto di notte, come accade nel film Night Swim, in cui il piacere lascia presto il posto a un male demoniaco inaspettato e spaventoso.

Con rimandi alla cultura degli anni Ottanta, il film Night Swim parla di come lasciare andare il passato, almeno nelle intenzioni del regista Bryce McGuire, che ha fatto appello alla sua infanzia e alla sua adolescenza. “Ho sempre avuto la testa all’acqua”, ha ricordato. “Sono cresciuto in Florida, circondato dall’oceano, in un clima a cui si può sopravvivere solo grazie ai bagni. Ho avuto molti amici che sono morti annegati, diversi uragani hanno allagato le case, ho sentito di incidenti in barca e di attacchi di squali… e tutto ciò ha fatto sì che maturassi una certa paura per l’acqua ma anche una certa reverenza, ragione per cui da regista mi affascinano i thriller e gli horror in acqua!”.

“Avevo dieci anni quando ho visto per la prima volta Lo squalo. All’epoca, vivevo in una casa con piscina e ci andavo spesso di notte da solo. Nonostante fosse di dimensioni abbastanza esigue, rimanevo sempre a galla: ero certo che nel profondo potesse esserci qualcosa di orribile che poteva attaccarmi in qualsiasi momento!”.

“La piscina in sé rappresenta uno status social, un diversivo o una forma di divertimento”, ha spiegato. “Se vogliamo, è affascinante: i suoi colori sono vivi e l’acqua turchese rappresenta un richiamo irresistibile, pari a quello di una sirena. Ma sin dall’infanzia sono tante le cose legate alla piscina che incutono timore: infilare una mano nello scarico, ripulirla dagli insetti, rimanere intrappolati con una gamba nell’aspiratore… sono paure universali che ho provato a rendere uniche nel mio film, creando una mitologia epica e soprannaturale con un sottofondo da favola gotica”.

La famiglia Waller

Al centro del film Night Swim c’è la famiglia Waller: Ray ed Eve, una coppia innamorata che ha trascorso parte della loro vita a spostarsi da un posto all’altro per via della carriera di lui da giocatore di baseball professionista, e i loro figli Izzy (matricola al liceo e provetta nuotatrice) ed Elliot (brillante studente delle scuole medie).

Dopo che a Ray viene diagnosticata una malattia degenerativa costringendolo al ritiro, i Waller mettono radici e acquistano una semplice casa a due piani con un grande cortile che ha il potenziale per trasformarsi in una paradisiaca oasi a patto che si ripulisca la piscina rimasta misteriosamente inutilizzata per molti anni.

“Non appena la si vede, si intuisce quanto la piscina sia centrale e antagonista”, ha evidenziato McGuire. “La piscina solitamente è il simbolo più iconico del sogno americano. Mi sono allora chiesto quale fosse il sogno dei Waller e la risposta è stata semplice: dal momento che Ray si ammala e deve ripensare alla sua identità, la famiglia non può che desiderare salute, stabilità, unione e felicità. Tutto ciò che la piscina sembra garantire a ognuno di loro anche se in modi diversi. Come il sogno americano in sé, il film pone una sola domanda: di cosa hai bisogno per essere felice e cosa sei disposto a fare per ottenerlo?”.

Ma conosciamo meglio i componenti della famiglia Waller.

Ray (Wyatt Russell)

Atleta originario della Georgia, a realizzato il suo sogno d'infanzia di diventare un giocatore di baseball professionista. Sembra essere sull'orlo di una rinascita quando gli viene diagnosticata la sclerosi multipla, che pone fine ai suoi giorni di gloria e allo stile di vita itinerante del Waller. Anche se dice a sua moglie Eve che è contento di concentrarsi sulla sua salute e di sostenere la carriera di lei, lotta con la depressione e problemi di identità. Dopo che il suo medico gli dice che la terapia dell'acqua potrebbe aiutare a mitigare gli effetti della malattia, Ray inizia a fare delle vasche nella sua nuova piscina. E mentre inizia a sentirsi di nuovo misteriosamente bene, una luminosa ossessione inizia lentamente a impossessarsi di lui: forse i miei giorni di gloria non sono alle spalle, dopotutto.

Eve (Kerry Condon)

Prima di diventare un’abile nuotatrice, temeva l’acqua. Sposata con Ray da quando ha poco più di vent’anni, ha contribuito a crescere i loro due figli per tutta la sua carriera. Ora che si sono sistemati, ha accettato un lavoro come amministratrice scolastica e persegue la sua vocazione di insegnante di sostegno. Il loro matrimonio viene messo alla prova quando la salute di Ray migliora - e la sua personalità cambia - a causa delle strane proprietà della loro piscina apparentemente soprannaturale. Diventerà l'eroina della storia quando la sua ricerca di risposte si trasformerà in una lotta per salvare la sua famiglia e suo marito.

Izzy (Amélie Hoeferle)

Quindicenne, ha seguito le orme del padre ed è un’atleta, con miti assoluti Serena Williams e Jordan Larson. Ora che la sua famiglia sta mettendo radici in un posto, non vede l'ora di iniziare una vita da adolescente normale e stabile, piena di amici, forse con un fidanzato e possibilmente gareggiando con una squadra di nuoto... e non vuole che nulla rovini tutto ciò, soprattutto l’ansioso fratellino Elliot. Quindi, quando Elliot inizia a sostenere che ci sono degli sconosciuti spaventosi che si aggirano di notte nel cortile sul retro, in agguato intorno alla piscina, Izzy pensa che stia fingendo e cercando di rovinare la nuova vita della famiglia. Ma, quando diventa chiaro che Elliot non immagina le cose, dovrà dimostrare di essere la migliore delle sorelle maggiori.

Elliot (Gavin Warren)

Elliot, 12 anni, è un preadolescente per eccellenza, intrappolato nella zona di transizione tra l'essere un ragazzino dipendente dai suoi genitori e un adolescente che desidera l'indipendenza. Si prende cura del gatto di famiglia, Cider, e gli piace giocare con i personaggi d'azione, ma ancora di più vuole entrare in contatto con il suo papà, eroe d'azione. Elliot aspira a far parte di una squadra di baseball, ma non ha ancora abbastanza fiducia in se stesso. Elliot ha sempre avuto difficoltà quando la famiglia si è trasferita in una nuova città, e quindi nessuno gli crede quando afferma di stare vivendo una forma molto particolare di bullismo, a causa di alcuni sinistri fantasmi che hanno un minaccioso interesse nei suoi confronti.

