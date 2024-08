Nice Girls: Le due (imprevedibili) poliziotte del film Netflix

N on solo carine ma molto diverse l’una dall’altra, le due protagoniste del film Netflix Nice Girls vanno incontro a un percorso che, nel nome dell’empowerment femminile, le trasforma da rivali in amiche.

Girato interamente a Nizza alla fine dell'estate 2023, il film Nice Girls della giovane regista Noémie Saglio arriva su Netflix dal 21 agosto. Definita come la regista della Generazione Y, Noémie Saglio racconta nel film Netflix Nice Girls la storia di due poliziotte tra loro molto diverse costrette a far squadra per la risoluzione del caso.

Sin dal trailer è possibile vedere qual è la dinamica che unisce le attrici Stéfi Celma e Alice Taglioni, alle prese con un’avventura poliziesca in bilico tra commedia e film d’azione.

La trama del film

Nel film Netflix Nice Girls, l’'impavida Léo (Alice Taglioni) pensa di essere la migliore poliziotta della riviera francese. Quando scopre che il collega Ludo, quasi un fratello per lei, è stato ucciso ad Amburgo vuole a tutti i costi scoprire la verità, ma la sua capa (Noémie Lvovsky) ha altre idee e vuole che il caso sia assegnato a una superpoliziotta tedesca.

Léo non accetta di lasciare l'indagine nelle mani di una "perdente in uniforme", ancora meno quando scopre che si tratta dell'attraente e super qualificata Mélanie (Stéfi Celma). Obbligate a collaborare, queste due personalità forti e conflittuali non sanno ancora che la città di Nizza corre un grosso rischio... e scoprono di essere più vicine di quanto potessero immaginare.

Corpi da reato

Se la trama del film Netflix Nice Girls vi risuona familiare, non vi state sbagliando. Per realizzare la pellicola la regista ha tratto ispirazione da diversi titoli americani, tra cui Corpi da reato, la commedia senza freni interpretata da Melissa McCarthy e Sandra Bullock.

Il film infatti esplora la nascita di una strana ma forte amicizia tra le due protagoniste, Léo e Mélanie, la cui collaborazione inizialmente difficile evolve in un rapporto di reciproco rispetto e supporto nonostante le differenze tra le due donne, metodica e ligia al dovere l’una e impulsiva e senza timore di infrangere le regole l’altra.

Tra una risata e un’altra, la storia delle due protagoniste è un’occasione per celebrare l'empowerment femminile, mostrando due donne forti e capaci che sfidano le aspettative tradizionali dei ruoli di genere, soprattutto in un ambiente tipicamente maschile come quello della polizia.

