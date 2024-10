Never Too Late: Il futuro sconvolgente della nuova serie tv RaiPlay

I n un futuro distopico dove l'umanità è separata dalla natura, cinque adolescenti sfidano il potere e i limiti imposti dal Green Lockdown per scoprire la verità sui loro genitori e cambiare il corso del loro destino.

Never Too Late è la nuova serie tv targata RaiPlay che debutterà a novembre. Diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico, la serie tv RaiPlay Never Too Late sarà presentata ad Alice nella Città, la sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, e promette di affascinare il pubblico con la sua ambientazione nell’anno 2046 e le tematiche green affrontate.

Prodotta da Propaganda Italia, ci porta in un mondo in cui i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera sono aumentati vertiginosamente e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. Le Milizie Verdi sono al potere e da anni negano alle persone ogni contatto con la Natura al fine di poterla curare. A Nur in Sardegna, si estende una delle poche foreste ancora sopravvissute, perimetrata da un muro invalicabile e sorvegliata da droni. Cinque ragazzi adolescenti, cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare, decidono di entrare nella foresta, rischiando la propria vita, per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendersi il proprio futuro. Perché per cambiare il mondo non è mai troppo tardi!

Protagonisti dei dieci episodi sono gli attori Arianna Becheroni, Roberto Nocchi, Matteo Taranto, Dana Giuliano, Mikaela Neaze Silva, Jacqueline Luna, Manuel Rossi, Elisa Pierdominici, Caterina Bertone e Daniele Natali. Con loro, anche Elena Cucci e Roberta Mattei.

La trama della serie tv

È l’anno 2046, i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera sono aumentati vertiginosamente e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. Visto dall'alto, il globo terrestre non assomiglia più a quello che siamo abituati a vedere dalle fotografie satellitari: il blu turchese dei mari, il marrone rossastro dei campi e il verde smeraldo dei boschi sono avvolti da una patina giallastra uniforme.

L'aria, sempre surriscaldata, è densa e irrespirabile in particolare di notte quando l’effetto della fotosintesi garantita dalle poche piante rimaste è assente. Per tentare di salvare il salvabile le Milizie Verdi hanno imposto da anni il Green Lockdown separando l’uomo dalla Natura e rendendo tutte le aree naturali e gli animali vietate all’uomo ma tutti i proclami e le singole misure quotidiane hanno fallito di fronte al cambiamento climatico.

In questa terra desolata che caratterizza la serie tv RaiPlay Never Too Late, gli adolescenti di Nur, figli degli attivisti millennials, lottano per avere un presente e salvare il loro futuro in una zona della Sardegna dove sopravvive l’ultima grande foresta mediterranea.

Questi giovani non sanno quasi nulla della Natura o, meglio, la studiano ma non ne hanno esperienza diretta. A seguito delle ultime battaglie dei loro genitori ambientalisti, questi ragazzi vivono in un mondo in cui i governi hanno accettato di preservare ciò che l'uomo stava distruggendo: mari, laghi, boschi, foreste e fauna. Tutto è stato dichiarato inviolabile, off-limits e protetto dall’uomo.

“Never Too Late è una serie originale teen ecologista che vuole intrattenere e, al tempo stesso, portare al centro della discussione le sempre più urgenti tematiche ambientali”, hanno spiegato i due registi. “Immaginate un mondo nel quale l’accesso alla Natura è vietato alle persone al fine di poterla curare. I nostri protagonisti, adolescenti del 2046, vivono ignorando cosa significhi poter fare un bagno in mare o toccare le foglie di un albero”.

“Il mondo di Nur non è post-apocalittico. Al contrario, la vita prosegue provando a rimediare agli errori commessi. In questa arena originale, la nostra serie mette al centro il racconto teen, ispirandosi a grandi classici di ieri e oggi come I Goonies e Stranger Things, tra amori che iniziano e finiscono, amicizie che cambiano e conflitti nel rapporto tra figli e genitori. Il tema centrale della serie, infatti, riguarda le responsabilità della generazione dei padri rispetto a quella dei figli. Da una parte l’egoismo e le debolezze degli adulti, individuali e sistemiche, dall’altra la predisposizione al sacrificio e al bene collettivo delle ragazze e dei ragazzi delle nuove generazioni che, come i nostri protagonisti, sono stelle che brillano fortissimo nel buio dei nostri tempi”.

I registi Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico.

I personaggi principali

TheWom.it vi regala oggi la guida esclusiva ai personaggi che animano la serie tv RaiPlay Never Too Late.

I RAGAZZI

MARIA ⎮Arianna Becheroni

Maria sa quello che vuole da quando è bambina: seguire le orme di suo padre Giorgio e diventare parte delle Milizie Verdi di Nur. Le sue giornate si dividono tra le sessioni virtuali di addestramento delle Milizie e gli studi scientifici che la rendono l’alunna prediletta della scienziata Damiana Maroder. All’apparenza Maria è sicura di sé e determinata ma in realtà Jacopo, il suo migliore e unico amico, sa bene cosa cela quel suo rigore rigido e tono di aggressività.

Abituata ad un mondo virtuale, Maria è terrorizzata dall’acqua, così come dalla vita reale che sembra tenere a debita distanza non lasciando mai spazio ai suoi veri sentimenti. Forse perché è ancora troppo ferita per la separazione dei suoi genitori Giorgio e Isa, due poli opposti che continuano a scontrarsi.

JACOPO ⎮ Roberto Nocchi

Per conoscere Jacopo basta guardare la sua scrivania: una miriade di cavi e componenti elettroniche sopravvissuti a un tempo che nel presente della nostra storia sembra lontano. Qualcuno lo definirebbe un nerd, altri uno sfigato, Jacopo invece vorrebbe solo essere un ragazzo come gli altri, mentre è costretto a convivere dalla nascita con una malformazione polmonare che lo obbliga a misurarsi, con ancora più difficoltà, con lo stato deteriorato della qualità dell’aria.

Jacopo vive con suo padre Antioco e sua madre Emma, che però è da qualche parte in missione nello spazio alla ricerca di materiale da cui estrarre ossigeno. La sua migliore amica, da sempre, è Maria. Solo Maria. Ma a differenza di Maria, Jacopo non vede l’ora di buttarsi nella mischia e vivere intensamente la sua vita.

ARTURO ⎮ Manuel Rossi

Arturo è quello che tutti i ragazzi vorrebbero essere: bello, atletico, sicuro di sé. Dà l’impressione di essere uno spaccone, il ragazzotto territoriale, il cliché del classico belloccio sciupafemmine. Tradisce la sua ragazza Caterina proprio con la migliore amica di lei, Benny, per poi ritornare indietro sui suoi passi. Ma dietro il tradimento di Arturo c’è qualcosa di più profondo, di generazionale: cresciuto in un ambiente governato da privazioni, dove persino la natura è proibita, Arturo avverte una confusione e una difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo.

CATERINA ⎮Jacqueline Luna

Caterina, frangetta bionda, pelle bruciata dal sole, sportiva e in gamba. A differenza delle sue coetanee sembra già una donna e lo è a tutti gli effetti. Cresciuta con una madre, Damiana, sempre più impegnata a “salvare il mondo”, come affettuosamente le rinfaccia Caterina, ha imparato presto a cavarsela da sola. È l’unica del gruppo dei ragazzi a lavorare già come addetta al rifornimento dei truck di ossigeno della G.O.D. (Global Oxygen Distribution) e la sua indipendenza e maturità spiccano nel gruppo rendendola la leader naturale.

BENNY ⎮ Mikaela Neaze Silva

Benny ha una bellezza da togliere il fiato: questa è la prima cosa che tutti pensano quando la vedono ed anche la cosa a cui, spesso, tutti si fermano. A lei, tutto sommato, sta anche bene perché significa vincere ancor prima di entrare in gara.

Caterina è la sua migliore amica da quando sono bambine ed è sempre stata considerata la più intelligente del duo, relegando Benny al ruolo della bella e superficiale. Forse è per questo che quando Arturo le rivolge le sue attenzioni, Benny per una volta trova la sua rivincita. L’avventura nella foresta permetterà alla ragazza per la prima volta di poter esprimere sé stessa, compiendo uno degli archi di trasformazione più significativi tra i personaggi della storia.

Il percorso di auto-determinazione e consapevolezza permetterà a Benny non solo di mostrare ad Arturo la sua vera natura, ma anche di costruire un rapporto di stima e complicità tutta al femminile con Maria, ribaltando un rapporto di scontro tra due ragazze all’apparenza antitetiche.

ALEX ⎮ Dana Giuliano

Alex, capelli rossi, carattere schivo. Nel gruppo dei ragazzi è quella che, pur essendo integrata, non rinuncia alla sua indipendenza. Guarda con distacco il triangolo tra Arturo, Benny e Caterina, consigliando ognuno di loro con la maturità che solo una persona dalla sensibilità fuori dal comune può avere.

Alex si è sempre sentita diversa. Sarà perché è cresciuta nella famiglia più abbiente di Nur, in una villa dove echeggia il vuoto affettivo di due genitori assenti e distanti, che le hanno dato tutto, tranne l’affetto e il calore di cui la ragazzina aveva bisogno. È forse per questo che ha presto manifestato una diffidenza verso il mondo esterno, percepito come ostile e pericoloso.

L’avventura nella foresta sarà fondamentale per lei per sbloccarsi emotivamente nei confronti dei suoi amici e di sua sorella Bea, recuperare una connessione con la natura e l’ambiente che la circonda e, più di tutto, ritrovare nel calore delle persone che ha intorno l’amore che forse le è sempre stato negato.

I GENITORI

GIORGIO e ISA ⎮MaKeo Taranto, Caterina Bertone

Giorgio e Isa un tempo si sono amati. Caratterialmente agli antipodi – pragmatico e razionale lui, vulcanica ed esuberante lei – hanno condiviso l’amore per il mare e per il surf, quando l’uomo e la natura potevano ancora toccarsi. Da quell’amore è nata Maria.

Quando la situazione ambientale è precipitata, le vedute differenti di Giorgio e Isa si sono esacerbate: lui ha scelto una militanza attiva nelle Milizie Verdi, scalando i ranghi fino a diventare comandante di Nur; lei ha sviluppato invece un’intolleranza crescente verso le regole sempre più impositive delle Milizie, al punto da non riuscire più a guardare suo marito negli occhi senza vedere l’ideologia che la respinge.

La separazione è stata dolorosa con Isa che ha mantenuto faticosamente la casa e la custodia di Maria. Il rapporto tra madre e figlia è complicato dal fatto che Maria vuole seguire le orme del padre unendosi a quella “dittatura verde” alla quale Isa crede sempre meno.

ANTIOCO e EMMA ⎮Daniele Natali, Ludovica Di Donato

Antioco ed Emma sono i genitori di Jacopo. Lui, disordinato e infantile, passa le giornate a suonare la batteria indossando le magliette dei gruppi rock della sua adolescenza; lei, premurosa e affidabile, vive le sue missioni nello spazio soffrendo il distacco dai suoi “ragazzi” ma con l’anelito di trovare una soluzione all’impoverimento dell’atmosfera terrestre.

Fidanzati sin dai tempi del liceo, hanno preso parte insieme alle battaglie ecologiste – Emma per vocazione, Antioco per stare con lei. Battaglie condivise con Isa e Giorgio, così come le vacanze, i tramonti in barca a vela e i picnic nella foresta. Le due coppie hanno persino scelto lo stesso momento per mettere al mondo i due figli. Eppure, con il tempo, qualcosa si è rotto in quell’affiatamento, probabilmente per l’atmosfera sempre più tesa tra Isa e Giorgio e per l’adesione dogmatica di quest’ultimo alle Milizie Verdi.

Emma e Antioco hanno preso le parti di Isa con la quale Antioco ha condiviso, fino alla notte della loro scomparsa, l’incarico di rifornimento di ossigeno alle case di Nur.

DAMIANA ⎮ Roberta Mattei

Damiana crede nella scienza sopra ogni cosa. È alla scienza che ha dedicato tutto mettendo da parte anche la sua vita personale. Prima una relazione di cui non parla mai, poi la figlia Caterina, che ha cresciuto senza aiuti, insegnandole presto a cavarsela da sola. La massima motivazione di Damiana è salvaguardare il bene più grande: quell’ambiente naturale senza il quale tutti i figli di Nur e della Terra non potranno più vivere.

È lei, infatti, la responsabile scientifica delle azioni delle Milizie Verdi, sotto il comando del generale Piras. È nel rapporto con Piras e le sue richieste che si sviluppa il dramma etico di Damiana: la salvezza di sua figlia da una parte, quella della foresta e degli abitanti di Nur dall’altra. Sarà il suo personaggio a permetterci di esplorare come l’amore verso i propri figli possa spingere le persone a compiere le scelte più egoiste, mettendo a repentaglio il bene della comunità.

LE MILIZIE VERDI

ENNIO PIRAS ⎮Antonio Gargiulo

Il generale Ennio Piras è un uomo di cinquant’anni, bassino, corporatura massiccia, capelli corti brizzolati, portamento militare. Piras incute timore, lo sa e lo sfrutta. Piras è il villain della serie e assumerà, di puntata in puntata, un ruolo sempre più determinante. Disposto a tutto per portare avanti il suo piano e riscuoterne i benefici personali, non si fermerà davanti a nulla e nessuno, minacciando e condannando a morte chiunque proverà a mettersi sulla sua strada. Ma saranno i giovani protagonisti a dimostrargli che la paura non sempre muove il mondo e che davanti a un bene più grande c’è chi ha il coraggio di non piegarsi.

MONICA PINNA ⎮Elena Cucci

Monica Pinna è il comandante delle Milizie Verdi di Cagliari. In passato ha avuto una relazione con Giorgio, che però è scomparso senza troppe spiegazioni. Carattere deciso e ironico, Monica Pinna si rivelerà un’alleata fondamentale per sventare il piano di Piras e aiutare i nostri protagonisti a salvare Nur.

