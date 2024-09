Never Let Go: Il film con Halle Berry a un passo dal male

N ever Let Go - A un passo dal male si presenta come un thriller psicologico e horror capace di coinvolgere profondamente il pubblico, grazie alla sua trama ricca di ambiguità e tensione emotiva. Con una straordinaria Halle Berry.

Never Let Go - A un passo dal male è un film diretto da Alexandre Aja, in uscita nelle sale italiane il 26 settembre grazie a Notorious Pictures. Il film Never Let Go - A un passo dalmale racconta la storia di June, una madre che vive con i suoi due figli in una casa isolata, trasformata in un rifugio di sopravvivenza. Il mondo esterno è stato travolto da una forza maligna e oscura, che June chiama semplicemente "il Male". La famiglia è completamente isolata, e la loro unica sicurezza è garantita dalla casa e da una corda che circonda la proprietà. La corda rappresenta una linea invisibile tra la vita e la morte, poiché basta un solo passo oltre di essa per permettere al Male di afferrarli.

La trama si concentra sulle dinamiche psicologiche all’interno della famiglia e sulla crescente tensione che si sviluppa quando uno dei figli, Nolan, inizia a mettere in dubbio la realtà del Male e l’efficacia della corda, destabilizzando così l’intero sistema di sicurezza costruito da June.

L'intera vicenda si svolge principalmente all'interno della casa, creando un microcosmo in cui la paranoia, il terrore e la disperazione si fondono in un crescendo di tensione emotiva. Mentre Nolan diventa sempre più scettico riguardo all'esistenza del Male, Samuel, invece, rimane fermamente convinto della pericolosità della situazione e della validità delle misure adottate dalla madre per proteggerli. Questo conflitto porta a una spaccatura tra i due fratelli e aumenta il senso di pericolo imminente che incombe sulla famiglia.

La storia, inoltre, si arricchisce di momenti inquietanti e soprannaturali, con il Male che si manifesta sotto varie forme, tra cui una bambina e altre figure spettrali, destabilizzando ulteriormente la percezione della realtà da parte dei personaggi.

I Personaggi principali

Il personaggio principale del film Never Let Go - A un passo dal male, interpretato da Halle Berry, è quello di June, una madre determinata e coraggiosa che farebbe qualsiasi cosa per proteggere i suoi figli. June è tormentata dal passato e dalle sue paure, che si manifestano nel suo approccio iperprotettivo verso Nolan e Samuel.

Il suo personaggio è caratterizzato da una profonda ambiguità: è una figura materna forte e decisa, ma allo stesso tempo incarna anche il pericolo per i suoi figli, poiché la sua ossessione per la protezione rischia di diventare soffocante e distruttiva. Berry ha lavorato intensamente per immergersi nel ruolo di June, esplorando le sue fragilità psicologiche e il trauma generazionale che porta con sé. La sua interpretazione mira a rendere credibile il conflitto interiore di una donna che combatte non solo contro una minaccia esterna, ma anche contro i propri demoni interiori.

I due figli, Nolan e Samuel, rappresentano due facce opposte della stessa medaglia. Nolan, interpretato da Percy Daggs IV, è un bambino curioso e riflessivo, che non accetta passivamente la realtà presentata dalla madre. Il suo personaggio è quello che più di tutti mette in discussione l'ordine stabilito, chiedendosi se il Male sia reale o se sia solo una creazione della mente tormentata della madre. La sua crescente ribellione diventa una fonte di conflitto centrale nel film.

Dall'altra parte c'è Samuel, interpretato da Anthony B. Jenkins, che è molto più devoto e credulone. Samuel è pieno di energia e sembra accettare senza riserve l’autorità materna e le sue convinzioni riguardo al Male. Tuttavia, il suo personaggio non è privo di complessità, poiché anche lui è in qualche modo intrappolato in una narrativa familiare che lo rende sempre più vulnerabile e soggetto a dubbi.

Il Male, impersonato da Stephanie Lavigne, è un’entità soprannaturale oscura, la cui esistenza rimane incerta fino alla fine del film. Il regista Alexandre Aja costruisce sapientemente un clima di ambiguità, mantenendo aperta la possibilità che il Male sia una manifestazione delle paure interiori di June piuttosto che una vera forza soprannaturale.

Genitorialità, trauma e sacrificio

Uno dei temi portanti del film Never Let Go - A un passo dal male è la genitorialità e il sacrificio. Il film esplora in profondità il concetto di protezione materna, rappresentato dal personaggio di June, che si ritrova a dover prendere decisioni estreme per salvare i suoi figli. La casa, un luogo che dovrebbe essere un rifugio sicuro, si trasforma in una prigione psicologica, simboleggiando la protezione ossessiva che finisce per isolare e soffocare.

Il trauma generazionale è un altro elemento centrale. La figura di June è segnata dal suo passato violento, un passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle ma che si ripresenta sotto forma di ansie e paure trasmesse ai figli. Il film suggerisce che il trauma, una volta radicato, può essere tramandato di generazione in generazione, e che spezzare questo ciclo richiede uno sforzo immenso.

La tematica del dubbio e della realtà pervade tutta la narrazione. Il film gioca costantemente con l'ambiguità, lasciando lo spettatore incerto su cosa sia reale e cosa sia immaginario. La corda che circonda la casa diventa un potente simbolo: da un lato rappresenta la sicurezza e la protezione, dall'altro è anche una limitazione fisica e mentale che tiene i personaggi prigionieri della loro stessa paura. Il film pone domande profonde sulla natura della realtà e sulla percezione umana, invitando il pubblico a riflettere su quanto le nostre paure possano distorcere la verità.

