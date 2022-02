N etflix ha in serbo per marzo 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a marzo 2022.

Il marzo 2022 di Netflix ci regalerà uno dei ritorni più attesi dai fan delle serie di tutto il mondo: Bridgerton e i suoi protagonisti tornano per la seconda stagione. Ma debutta anche l’attesa docuserie con Alessandro Cattelan, Una semplice domanda.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e trascorrere le vostre serate in attesa della primavera. Ecco cosa vedere su Netflix a marzo tra serie tv e film.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI MARZO 2022

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix a marzo 2022 tra le serie.

COINQULINI IMPOSSIBILI – 1 MARZO

Da Blumhouse Television, la nuova docuserie in cinque parti Coinquilini impossibili punta l'obiettivo su quattro coinquilini. All'apparenza innocui, si trasformano in veri e propri incubi per le loro vittime ignare, rivelando cattive intenzioni, a volte persino violente. Queste inquietanti storie vere documentano le minacce mascherate che possono nascondersi tra le mura domestiche.

FRAMMENTI DI LEI – 4 MARZO

In una tranquilla cittadina della Georgia, un atto di violenza gratuita provoca un'inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia.

Toni Collette in Frammenti di lei.

NE RIMARRÀ SOLO 1 – 8 MARZO

Il duo comico Chidori conduce e partecipa a questo talk show di sopravvivenza in cui i protagonisti si cimentano in sfide "parlate" per raggiungere il turno successivo. Noti comici si uniscono a Daigo del duo Chidori prendendo parte a drammi autentici con l'aiuto di abili attori. Tuttavia una parte della sceneggiatura è unscripted e il cast deve condividere le proprie storie improvvisando. Se i concorrenti non sono in grado di completare questi racconti con aneddoti divertenti e reali dalle loro vite, saranno eliminati. Chi racconterà la storia più buffa? Mentre i partecipanti sono eliminati uno alla volta, chi sarà l'ultimo a rimanere in gara? Quale sarà lo scioccante epilogo di questo dramma?

QUEER EYE: GERMANIA – 9 MARZO

Queer Eye: Germania è la prima trasposizione internazionale del reality di successo nato negli Stati Uniti. Gli esperti Leni Bolt, David Jakobs, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi e Ayan Yuruk aprono ai concorrenti le porte di un’esistenza migliore nel corso di cinque episodi, in cui i Fantastici 5 incoraggiano i loro “eroi di tutti i giorni” a introdurre cambiamenti positivi nelle loro vite. Tra le storie presentate vedremo il coming out di un giovane allenatore di calcio, un padre single che si rimette in gioco e il percorso di una giovane stressata che torna a godersi la vita. Davvero stupendo!

LA VITA DOPO LA MORTE – 11 MARZO

Tyler Henry è un chiaroveggente di fama mondiale, con una lista d'attesa di oltre 300.000 persone. Dopo essere stato per anni il medium di fiducia di Hollywood, Tyler inizia a girare per gli Stati Uniti per aiutare più persone della sua lista d'attesa, offrendo loro la speranza e la consolazione di cui hanno bisogno. Questa serie rivelatoria e commovente offre risposte concrete, dimostrando che al mondo c'è molto più di quello che vediamo e che i nostri cari non ci abbandonano. Nel corso della stagione saremo testimoni della forza delle letture di Tyler, ci faremo un'idea di cosa significhi avere le sue doti speciali e seguiremo il suo percorso personale attraverso un mistero familiare che svelerà le sue origini.

TEAM ZENKO GO – 15 MARZO

Una squadra di bambini non si ferma davanti a nulla. Sotto copertura, Niah, Ari, Ellie e Jax aiutano a risolvere i problemi della loro città in segreto!

BAD VEGAN: FAMA, FRODE E FUGGITIVI – 16 MARZO

Assurda docuserie in quattro parti sulla celebre ristoratrice Sarma Melngailis, che da regina della cucina vegana è passata alla storia come "la vegana fuggitiva". Fondatrice dello scintillante locale newyorchese Pure Food and Wine, nel 2011 Melngailis inizia a intaccare le finanze del ristorante dopo aver conosciuto su Twitter un uomo di nome Shane Fox. Fox le fa credere di poter realizzare tutti i suoi sogni, dall'espansione del suo impero gastronomico fino a... rendere immortale il suo adorato pitbull. In cambio Melngailis dovrà obbedirgli senza discussioni. Qualche anno più tardi i due si sono sposati, hanno sottratto quasi 2 milioni di dollari al ristorante e allo staff e sono in fuga, quando la polizia li stana in un motel del Tennessee. La loro rovina? Una pizza di Domino’s per tale Anthony Strangis, vero nome di Fox.

ALESSANDRO CATTELAN: UNA SEMPLICE DOMANDA – 18 MARZO

Fuoriclasse sportivi insieme a stelle del cinema, della musica e della televisione aiuteranno Alessandro Cattelan a trovare risposte da diverse angolature (una per ciascun episodio) alla domanda innocente della figlia Nina: "Papi, come si fa a essere felici?".

Per trovare la risposta a questa "semplice domanda" Cattelan gira per l'Italia e all'estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio per dare forma alla storia di ciò che ci rende felici. In questo contesto originale lontano dagli studi televisivi Cattelan cerca nuove forme di comunicazione e si mette a nudo, condividendo un lato di sé che finora era rimasto sconosciuto.

HUMAN RESOURCES – 18 MARZO

Dalle menti creative che hanno ideato la popolare e premiata serie animata per adulti Big Mouth arriva Human Resources, una serie ancora più tagliente e provocatoria. Lo spinoff svela i segreti delle vite quotidiane di creature come Mostri degli ormoni, Kitty Depressione, Spirito della Vergogna e molte altre che accompagnano gli umani in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla genitorialità fino all'età avanzata. Diventa presto chiaro che nonostante i protagonisti siano creature, mostrano anche loro un grande lato umano.

DROLE – COMICI A PARIGI – 18 MARZO

Aïssatou, Nezir, Bling e Apolline provengono da ambienti completamente diversi, ma condividono lo stesso sogno: sfondare a Parigi.

BRIDGERTON (SECONDA STAGIONE) – 25 MARZO

Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), il maggiore dei Bridgerton nonché visconte, è alla ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley) e la sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India.

Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni - il vero amore non è in cima alle sue priorità - e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi.

Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società, tenendo nascosto il suo segreto dalle persone che le stanno più vicino.

JOHNNY HALLYDAY: UNA LEGGENDA DEL ROCK – 29 MARZO

Johnny Hallyday racconta la sua storia a modo suo. Attraverso filmati d’archivio e testimonianze personali, Johnny raccontato da Johnny è un ritratto intimo della vita e della carriera della più grande icona del rock francese.

TUTTI I FILM NETFLIX DI MARZO 2022

Come ogni mese, anche marzo 2022 è pieno di film originali da vedere su Netflix. Tra le novità vi aspettano l’italiano Il filo invisibile ma anche lo splendido Arctic the Ice. Ma c’è spazio anche per i thriller come Windfall e l’action come Granchio nero.

AGAINST THE ICE – 2 MARZO

Nel 1909 la spedizione artica guidata dal capitano danese Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) tenta di confutare la rivendicazione degli Stati Uniti sulla Groenlandia nordorientale, basata sulla presupposizione che la Groenlandia fosse divisa in due territori separati. Dopo aver lasciato nave ed equipaggio, Mikkelsen parte in esplorazione sui ghiacci con un compagno inesperto, Iver Iversen (Joe Cole), e insieme riescono a provare che la Groenlandia è un'unica isola.

Il viaggio di ritorno si rivela più lungo e impegnativo del previsto, ma nonostante la fame, la fatica e persino l'attacco di un orso polare, i due riescono a tornare alla base, dove però trovano una nave distrutta dai ghiacci e un campo abbandonato.

Ora possono soltanto sperare di essere salvati. Con il passare del tempo la loro lucidità lascia spazio a diffidenza e paranoia, una combinazione pericolosa nella lotta per la sopravvivenza. Against the Ice è la vera storia di un'amicizia che racconta il potere straordinario delle relazioni umane.

LEGGI ANCHE: AGAINST THE ICE, SOPRAVVIVERE AL POLO NORD CON UN AMICO

UN PARADISO DA SALVARE: RACCONTI DI UN ECOSISTEMA – 3 MARZO

Mentre il deserto del Kalahari affronta stagioni sempre più secche, gruppo, branchi e mandrie di animali devono affidarsi alla forza della famiglia per sopravvivere.

THE WEEKEND AWAY – 3 MARZO

Un weekend in Croazia finisce male quando una donna (Leighton Meester) è accusata di aver ucciso la sua migliore amica (Christina Wolfe). Nel tentativo di scoprire la verità, porterà alla luce un segreto doloroso.

IL FILO INVISIBILE – 4 MARZO

Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato in un breve video che Leone sta preparando per la sua scuola insieme a Jacopo, il suo migliore amico.

Proprio mentre, schivando pregiudizi ed equivoci intorno alla sua sessualità, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore, la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi…

Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà e a tutti coloro che hanno voluto la sua nascita.

LEGGI ANCHE: IL FILO INVISIBILE, IL FILM NECESSARIO PER LE FAMIGLIE

TAYLOR TOMLINSON: LOOK AT YOU – 8 MARZO

Il comico Taylor Tomlinson torna su Netflix con il suo secondo speciale comico Look At You. Taylor condivide in modo esilarante un'intima prospettiva sulle sue battaglie con la salute mentale, il dolore e gli appuntamenti romantici. Registrato presso lo storico Wilbur Theater a Boston.

THE ADAM PROJECT – 11 MARZO

Un pilota viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

CATHERINE COHEN: THE TWIST…? SHE’S GORGEOUS – 15 MARZO

L'attrice, comica e autrice Catherine Cohen debutta su Netflix con lo speciale comico originale Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. Cohen sfrutta il suo background musicale per raccontare con grande ironia il suo approccio alla vita, tra relazioni e femminismo moderno. Filmato al Joe’s Pub di New York City, Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. arriva in tutto il mondo su Netflix il 15 marzo 2022.

AGENTE SPECIALE RUBY – 17 MARZO

Il poliziotto Dan (Grant Gustin) sogna di entrare nell'unità cinofila, ma nessuno vuole dargli una possibilità. La cagnolina randagia Ruby sogna di avere una casa, ma ha quasi perso le speranze. Uniti dal destino, Dan e Ruby stringono un legame indissolubile che li aiuterà a superare la sfida più grande. Basato su una storia vera.

WINDFALL – 18 MARZO

Un ladro (Jason Segel) entra nella lussuosa villa usata per le vacanze da un odioso miliardario e da sua moglie (Jesse Plemons e Lily Collins). Quando la coppia fa il suo arrivo improvviso e imprevisto nella villa, l'uomo è costretto a un tentativo di fuga frettolosa che, però, non va a buon fine, costringendolo a prendere i due in ostaggio.

Jason Segel, Lily Collins e Jesse Plemons in Windfall.

GRANCHIO NERO – 18 MARZO

In un mondo postapocalittico dilaniato dalla guerra, nel corso di un inverno lungo e rigido sei soldati intraprendono una missione segreta attraverso un arcipelago ghiacciato per trasportare un misterioso pacco che potrebbe metter fine alla guerra. Quando si addentrano in territorio nemico, non hanno idea dei pericoli che li aspettano o di chi possano fidarsi. Ma per la pattinatrice di velocità divenuta soldatessa Caroline Edh (Noomi Rapace), la missione è completamente diversa.

IL MIO AMORE È UN FIORE DI CILIEGIO – 24 MARZO

L'aspirante fotografo Haruto si innamora perdutamente della sua parrucchiera Misaki. Quando finalmente trova il coraggio di chiederle di uscire con lui, sembra che le cose vadano per il meglio... ma poi Misaki contrae una rara malattia che la fa invecchiare rapidamente.