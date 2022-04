Cosa vedere su Netflix: le novità di maggio 2022

Netflix ha in serbo per maggio 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a maggio 2022.

Il maggio 2022 di Netflix punta tutto sulla quarta stagione di Stranger Things. La serie tv sarà divisa in due differenti trance, il Volume 1 e il Volume 2. Le prime puntate arriveranno il 27 maggio e, dopo quasi tre anni di attesa, l’hype è alle stelle. Ma gli appassionati di serie tv italiane potranno godersi anche il capitolo finale di Summertime, giunta al capolinea dopo solo tre stagioni.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e trascorrere le vostre serate in attesa della primavera. Ecco cosa vedere su Netflix a maggio tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI MAGGIO 2022

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix a maggio 2022 tra le serie.

El Marginal (stagione 5) – 04 maggio

Separati dopo un tentativo di evasione fallito, Pastor e Diosito si trovano di fronte a nuovi pericoli e sfide per sopravvivere. Ora uno dei due è incarcerato, l'altro parte alla ricerca di un luogo fuori dalle mura ed entrambi si ritrovano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e a riparare i danni del passato. Intanto la lotta per il potere imperversa all'interno di Puente Viejo. Borges, James e Bardo si avviano verso uno scontro brutale con César e il gruppo della Sub21, sotto l'occhio vigile del "rinnovato" direttore del carcere Sergio Antín.

Summertime (stagione 3) – 04 maggio

Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un'altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un'offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un'estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa.

In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l'ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

Il pentavirato (Novità) – 05 maggio

E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? Questa serie esordisce con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ricorda: il Pentavirato deve restare sempre segreto.

Clark (Novità) – 05 maggio

La serie drammatica Clark segue la vita dell'uomo per il quale è stata coniata l'espressione "La sindrome di Stoccolma" perché ha fatto perdere la testa all'intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell'autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

Benvenuti a Eden (Novità) - 06 maggio

Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica... Welcome to Eden.

The Sound of Magic (Novità) – 06 maggio

Dramma toccante che racconta la storia della ragazza costretta a crescere troppo in fretta Yoon Ah-yi e del misterioso mago Rieul che vuole rimanere bambino nonostante sia già adulto.

42 giorni nell’oscurità (Novità) – 11 maggio

Quando Verónica scompare, la sorella inizia una corsa contro il tempo per trovarla. Durante la ricerca Cecilia deve combattere contro la negligenza delle autorità, i pregiudizi della società e il tormento dei media.

Avvocato di difesa (Novità) – 13 maggio

L'idealista e anticonformista Mickey Haller dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la prima stagione è l'adattamento di La lista, secondo romanzo della serie che ha per protagonista Mickey Haller.

Vampire in the Garden (Novità) – 16 maggio

Durante un gelido inverno, l'umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace.

La protagonista Momo vive in stato d'assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare.

Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

The Future Diary (Stagione 2) – 17 maggio

The Future Diary è un diario che illustra eventi sentimentali di un futuro non troppo lontano. Alcuni single che non si sono mai incontrati sono scelti per seguire la storia delineata nell'abbozzo di una "sceneggiatura" romantica scritta in un diario. In parte fittizie, le interazioni tra gli sconosciuti li accompagnano in un'esperienza che potrebbe influenzare il modo in cui vedono l'un l'altro. Gli spettatori si chiederanno se le avventure previste dal copione faranno nascere una vera storia d'amore?

Questo è il remake di Netflix del leggendario reality romantico che ha fatto scalpore venti anni fa. La seconda stagione si concentra sul triangolo amoroso e metterà alla prova i partecipanti. I single sceglieranno l'amore o l'amicizia?

Ghost in the Shell: SAC 2045 (Stagione 2) – 23 maggio

Nell'ultimo capitolo della serie Ghost in the Shell la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l'umanità!

Prendendo le mosse dalla fine misteriosa della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 e una pericolosa minaccia "postumana" è ormai in corso. La seconda stagione vanta un'avvincente storia mozzafiato con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D. L'evoluzione umana descritta è dunque quella dei "postumani"? La risposta ti aspetta!

Date da mangiare a Phil (Stagione 5) – 25 maggio

L'ideatore di "Tutti amano Raymond" Phil Rosenthal viaggia per il mondo esplorando piatti e culture locali. Questa stagione include nuove destinazioni, tra cui Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

Stranger Things (Stagione 4) – 27 maggio

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

TUTTI I FILM NETFLIX DI MAGGIO 2022

Come ogni mese, anche maggio 2022 è pieno di film originali da vedere su Netflix. Tra le novità vi aspettano la commedia romantica Ti giro intorno, prevista ad aprile ma saltata, ma anche quella più spensierata Cheerleader per sempre, con una quasi irriconoscibile Rebel Wilson.

Due agenti molto speciali 2 - 06 maggio

Ousmane Diakité (Omar Sy) e François Monge (Laurent Lafitte) sono due poliziotti con stili, origini e carriere assai differenti. Ora l'insolita coppia si ritrova a lavorare insieme in una nuova indagine attraverso la Francia. Quella che sembrava una semplice operazione per traffico di droga si rivela un caso criminale in piena regola, in cui non mancano il pericolo e una comicità inaspettata.

Ti giro intorno – 06 maggio

Auden trascorre l'ultima estate prima di iniziare il college nella pittoresca Colby Beach. Mentre gli altri ragazzi si divertono al sole, la solitaria Auden trascorre il tempo vagando per le strade dopo che tutti si sono addormentati. Le cose cambiano quando incontra Eli, un affascinante e misterioso ragazzo che come lei soffre d'insonnia. Durante le loro avventure notturne Eli sfida Auden a realizzare tutti i sogni d'infanzia. Il loro legame li spinge a chiedersi perché si sono accontentati di vivere la vita nell'ombra mentre iniziano a capire insieme come godersi appieno la propria esistenza.

Tratto dal romanzo di Sarah Dessen.

Sansone – 06 maggio

Il maldestro e disobbediente Sansone ha un cuore d'oro, ma non riesce a evitare i guai! Ha la stoffa per diventare un campione nell'elegante mondo dei concorsi canini?

Quando arrivano i 40 - 06 maggio

Dopo aver scoperto un'amara verità, uno chef partecipa con il suo miglior amico e socio a un concorso gastronomico a Cancun per risvegliare il proprio amore per la vita.

Najmro - Il re dei ladri - 11 maggio

Un bandito ed eroe popolare noto per le sue fughe dalla prigione pensa di cambiare vita quando trova una nuova fidanzata. Dalla vita di Zdzislaw Najmorodzki.

Our Father - 11 maggio

Jacoba Ballard era figlia unica. Concepita con l'inseminazione artificiale grazie a un anonimo donatore di sperma, sognava di avere un fratello o una sorella. Un test del DNA le ha fatto scoprire di avere ben sette fratellastri. Alla ricerca del padre, hanno scoperto con orrore che il donatore altri non era che il medico a cui i loro genitori si erano rivolti. Our Father è uno dei documentari del mese di maggio 2022 su Netflix.

Cheerleader per sempre – 13 maggio

Dopo un aver trascorso vent’anni in coma, una ragazza, ormai donna, si risveglia e cerca di riprendere il filo della propria vita. Lo fa cominciando a tornare al liceo dove stava studiando, con la differenza che ora ha 37 anni e non può essere una cheerleader per sempre!

Rebel Wilson in Cheerleader per sempre.

Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas – 19 maggio

Nell'estate del 1997 l'omicidio del fotoreporter José Luis Cabezas scuote l'Argentina e finisce per portare alla luce una rete di criminalità organizzata che sembra coinvolgere l'élite politica e finanziaria del paese. Le conseguenze saranno drammatiche quasi quanto il crimine stesso, non solo per il colpevole ma per tutta la nazione.

L'abbinamento perfetto - 19 maggio

Per accaparrarsi un cliente importante, l'ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles si ritrova in un ranch di pecore in Australia, dove finisce per lavorare come aiutante finché non scocca la scintilla con un burbero abitante del luogo.