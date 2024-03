Cosa vedere su Netflix: Le novità di aprile 2024

N etflix ha in serbo per aprile 2024 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie tv, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix ad aprile 2024.

L’aprile 2024 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare da Fabbricante di lacrime, il film che Alessandro Genovesi ha tratto dal fenomeno letterario firmato Erin Doom. Ma c’è anche l’attesissima serie tv Ripley, che riporta sullo schermo le storie di Patricia Highsmith.

Ma, se non sapete cosa vedere su Netflix, prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix ad aprile 2024 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Le serie tv di Netflix di aprile 2024

The Magic Prank Show (1° aprile)

Il famoso mago e comico Justin Willman usa le sue straordinarie capacità per realizzare scherzi ambiziosi, esilaranti e inediti. Con il suo team di bizzarri professionisti, Justin mette in scena situazioni assurde per aiutare persone comuni a spiazzare il prossimo e a regolare conti in sospeso.

Ripley (4 aprile)

Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni '60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l'incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista.

Andrew Scott interpreta Tom Ripley. Dakota Fanning interpreta Marge Sherwood. Johnny Flynn interpreta Dickie Greenleaf. Il cast include anche Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack.

Kiseiju – La zona grigia (5 aprile)

La trama ruota attorno a Su-in (Jeon So-nee), una donna alle prese con la sua nuova realtà di coesistere con un parassita, e al team implacabile Grey, un gruppo impegnato nella lotta contro queste forme di vita parassitarie non identificate.

La serie è basata sul fumetto originale Parasyte di Hitoshi Iwaaki, che ha venduto oltre 25 milioni di copie in oltre 30 regioni e paesi, con la sua ingegnosa trama immaginativa di un parassita che permea attraverso un cervello umano e ne controlla il corpo, e il suo messaggio filosofico.

Anthracite (dal 10 aprile)

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali… Trent'anni più tardi, l'omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali.

Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell'omicidio. Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l'aiuto inaspettato di Ida, un'eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso…

Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato…

Briganti (23 aprile)

Sud Italia, due anni dopo l'Unità d'Italia: una donna, costretta a fuggire dal proprio villaggio, si unisce ad un particolare gruppo di briganti dei quali diventerà uno dei leader più spietati e strategici. Ma non è la sola a scegliere questa vita e presto entra in contatto con altre donne come lei. Per recuperare l’oro del Sud e ridare speranza ai contadini, le varie bande di briganti non avranno altra scelta che unirsi contro il nemico comune. Briganti contro Stato, ma anche briganti contro briganti, in una lotta dove bisogna essere disposti a sacrificare anche la propria umanità per vincere gli oppressori.

Boschi fitti, immense radure e paesaggi desolati creano un sistema di immagini preciso, in cui i personaggi entrano intimamente a contatto con la natura selvaggia diventandone parte integrante. Relegati ai margini della civiltà e costretti a vivere come bestie per sopravvivere in luoghi ostili, queste atmosfere li cambiano per sempre e tirano fuori il loro lato più oscuro e primordiale. Un po' Robin Hood, un po' Pirati, i briganti protagonisti della serie acquisiscono ricchezze e potere per sostituirsi allo Stato. Nasce una criminalità violenta dove l’unica opzione per sopravvivere è diventare un fuorilegge senza scrupoli.

Dead Boy Detectives (25 aprile)

Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti!

Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi… che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Parte dell'universo di The Sandman per Netflix e tratta dalla popolare serie di fumetti di Neil Gaiman.

Asunta (26 aprile)

Una nuova miniserie fiction sull'omicidio di Asunta Basterra, uno dei casi più scioccanti avvenuti in Spagna nel 2013.

Fiasco (30 aprile)

Raphael è un giovane e ambizioso regista che lavora al suo primo lungometraggio, ma la messa in scena sul set del dietro le quinte sconvolgerà i suoi piani scatenando il caos.

Ripley: Le foto 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT

Tutti i film di Netflix ad aprile 2024

Fabbricante di lacrime (4 marzo)

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura.

Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile, ma gentilezza e rabbia sono due diversi modi di combattere il dolore per rimanere vivi e per celare le emozioni che devastano i loro cuori, diventando uno per l’altro proprio quel fabbricante di lacrime della leggenda. Al fabbricante non puoi mentire: e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza disperata che li attrae uno verso l’altra che si chiama amore.

Scoop (5 aprile)

Ispirato a eventi reali, Scoop è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un'intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, Scoop ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un'intervista così importante, bisogna osare.

The Antisocial Network (5 aprile)

Dall'ascesa di QAnon alle sommosse del 6 gennaio, The Antisocial Network mostra come un gruppo di adolescenti annoiati abbia costruito una comunità online per combattere la solitudine, finendo anche per distruggere il senso della realtà comune.

What Jennifer Did: Il caso Jennifer Pan (10 aprile)

Si è trattato di un crimine violento che ha scosso una tranquilla città canadese: misteriosi intrusi irrompono nella casa di immigrati vietnamiti, terrorizzano la famiglia e lasciano una figlia traumatizzata come unica testimone. Vicini e amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e laboriosa: come potrebbero essere diventati dei bersagli? Il documentario utilizza filmati di interrogatori della polizia e testimonianze di coloro coinvolti per dipanare una rete di complessità che nessuno aveva previsto.

La ragazza delle renne (12 aprile)

Tratto da un romanzo della premiata scrittrice Ann-Helén Laestadius, racconta le difficoltà di una giovane donna impegnata a difendere le proprie radici indigene in un mondo in cui la xenofobia è in aumento, i cambiamenti climatici minacciano l'allevamento delle renne e i giovani scelgono il suicidio in risposta alla disperazione collettiva. Ma mette anche a nudo anche le tensioni che insorgono quando le idee moderne si scontrano con una cultura tradizionale fatta di strutture patriarcali consolidate.

Vicini davvero (12 aprile)

Lei (Aitana) è una giovane pianista che si prepara per un'audizione e lui (Fernando Guallar) è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un'unica parete sottile che li separa? E nascerà l'amore attraverso quel muro?

Picchiarello al campo estivo (12 aprile)

Dopo essere stato cacciato dalla foresta, Picchiarello pensa di aver trovato una casa per sempre al campo Woo Hoo, finché un ispettore non minaccia di chiudere il campo.

Rebel Moon – Parte 2: La sfregiatrice (dal 19 aprile)

Il film riprende l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

City Hunter (25 aprile)

L'adattamento live action del leggendario manga City Hunter narra le divertenti avventure cariche d'azione del popolare "sweeper" della criminalità Ryo Saeba nella moderna Shinjuku.

City Hunter, il leggendario manga che ha entusiasmato il Giappone e venduto oltre 50 milioni di copie, diventa un tanto atteso adattamento live action giapponese. La storia narra le avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto "sweeper" che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell'eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d'azione.

Fabbricante di lacrime: Le foto 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 Netflix / Loris T. Zambelli 16/16 PREV NEXT