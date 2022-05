Netflix ha in serbo per giugno 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a giugno 2022.

Il giugno 2022 di Netflix punta tutto sulla terza stagione di The Umbrella Academy, disponibile dal 22 giugno, ma anche sulla novità La Casa di Carta: Corea, con cui si spera di raccogliere il successo della serie originale. Ma c’è anche il documentario Halftime su Jennifer Lopez che promette di far scalpore.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e cercare sollievo dai primi caldi d’estate. Ecco cosa vedere su Netflix a giugno tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI GIUGNO 2022

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix a giugno 2022 tra le serie.

Borgen – Potere e gloria – 02 giugno

Borgen - Potere e gloria affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo: la rilevanza del Regno Danese nella realtà moderna, la lotta delle superpotenze per il controllo dell'Artico e in ultimo, ma non per importanza, la crisi climatica. La trama principale si concentra sulla lotta per il potere e sulle conseguenze di quest'ultimo su ognuno, sia a livello professionale sia personale.

Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri e una compagnia petrolifera scopre improvvisamente l'oro nero in Groenlandia. Questo evento segna l'inizio di una lotta internazionale per il potere nell'Artico, un conflitto in cui l'esperienza politica di Nyborg la aiuterà ad accettare il fatto che nonostante faccia da "sorella maggiore" alla Groenlandia, nell'ambito delle superpotenze internazionali la Danimarca è una presenza minore e a volte turbolenta...

La stagione segue anche il percorso di Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen). Dopo essere stata a capo dell'ufficio stampa di Birgitte per un breve periodo, Fønsmark torna a lavorare nel mondo del giornalismo, dove ottiene un posto come direttrice dei notiziari per un'importante stazione televisiva nazionale.

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? – 03 giugno

L'enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? ripercorre l'incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese. La serie true crime pone la domanda che ha tenuto la nazione col fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013: Eirik Jensen è il miglior poliziotto della storia norvegese o il più grande narcotrafficante che la Scandinavia abbia mai conosciuto?

Grazie a un accesso unico a entrambe le identità di Eirik Jensen, questa docuserie presenta personaggi carismatici ed eclettici, raccontandone l'incredibile storia dal primo incontro negli anni '90 alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020. Gli spettatori si chiederanno fino alla fine: chi sta dicendo la verità?

Floor Is Lava (Stagione 2) – 03 giugno

Floor is Lava torna con ostacoli ancora più grandi, montepremi più alti e lava ancora più bollente. La novità di questa stagione è un enorme vulcano molto scivoloso che porta la competizione a un nuovo livello. Attenzione!

First Kill – 10 giugno

Il primo morso non si scorda mai. Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope. Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa...

Peaky Blinders (Stagione 6) – 10 giugno

Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.

God’s Favorite Idiot – 15 giugno

Nella serie God’s Favorite Idiot, l'impiegato del team di supporto di un'azienda informatica Clark Thompson si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa l'involontario messaggero di dio. Ma non è tutto... la storia include anche pattini a rotelle, un lago di fuoco e un'imminente apocalisse.

Love & Anarchy (Stagione 2) – 16 giugno

Nella seconda stagione la neodivorziata Sofie cerca di creare una vita per sé e Max. A causa di eventi imprevisti precipita invece in una crisi esistenziale che ha un profondo impatto sul suo rapporto con Max, sconvolgendo tutte le loro aspettative. Contemporaneamente la piccola casa editrice Lund & Lagerstedt fa del suo meglio per affrontare il mondo letterario ancorato nella tradizione e per esplorare le nuove opportunità offerte dalla società moderna.

Tuttavia, molto presto iniziano a emergere conflitti tra il vecchio e il nuovo, tra arte straordinaria e realtà finanziarie. Ma cos'è giusto o sbagliato, normale o anormale, cosa è davvero reale... e a chi importa veramente? Nel mezzo di tutto il caos i personaggi cercano di dare un senso all'amore, alla vita e a loro stessi.

Spriggan – 18 giugno

Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell'uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta. In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal "potere" inimmaginabile.

Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio in una piastra per l'eternità: "Proteggi la nostra memoria dai malvagi". Prendendo il messaggio alla lettera, un'organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato. Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan.

The Umbrella Academy (Stagione 3) – 22 giugno

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore.

Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Man vs Bee – 24 giugno

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake.

Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

La casa di carta: Corea – 24 giugno

"Un crimine può cambiare il mondo." La rapina più spettacolare di sempre è raccontata da un'inedita prospettiva.

TUTTI I FILM NETFLIX DI GIUGNO 2022

Come ogni mese, anche giugno 2022 è pieno di film originali da vedere su Netflix. Tra le novità vi aspettano il dramma Hustle con Adam Sandler, l’action Interceptor e il documentario su Jennifer Lopez Halftime.

INTECEPTOR – 03 GIUGNO

JJ Collins (Elsa Pataky) è una donna capitano tosta e scottata dalla realtà, che si ritrova al comando di una remota base missilistica per la difesa da attacchi nucleari nel mezzo del Pacifico dopo essere stata cacciata ingiustamente dal suo lavoro ideale al Pentagono. Quando un attacco coordinato minaccia la sua base, Collins si trova ad affrontare il carismatico e corrotto Alexander Kessel (Luke Bracey), un ex agente dei servizi segreti americani che vuole realizzare un piano inimmaginabile.

Con pochi minuti a disposizione, Collins dovrà fare appello ad anni di addestramento tattico e militare per capire di chi può fidarsi per impedire a Kessel e ai suoi mercenari in incognito di compiere la loro terribile e perversa missione.

Elsa Pataky in Interceptor.

HUSTLE – 08 GIUGNO

Dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a trasferirsi negli Stati Uniti senza chiedere l'approvazione della squadra. Contro ogni previsione, i due avranno un'ultima occasione per dimostrare di essere all'altezza dell'NBA.

HALFTIME - 14 GIUGNO

Tra i titoli più attesi di Netflix a giugno 2022 c'è Halftime, documentario che si addentra nella vita privata e professionale di Jennifer Lopez con interviste e filmati in esclusiva.

LA IRA DE DIOS – 15 GIUGNO

Luciana è coinvolta in una serie di decessi in famiglia il cui mistero diventa sempre più fitto. Il suo capo, un enigmatico romanziere, osserva la situazione con un velo d'orrore e un atteggiamento di colpevolezza. Mentre lotta senza sosta per salvare la sorella Valentina, unica parente ancora in vita, Luciana si troverà davanti a un bivio tra ragione e morte. Una corsa contro il tempo farà venire a galla la verità e un patto di sangue stretto per porre fine ai suoi piani di vendetta.

Toma ikuta – la sfida del Kabuki – 16 giugno

Nell'agosto 2021 Ikuta reciterà per la prima volta in uno spettacolo di nuovo kabuki, nell'ultima stagione della produzione teatrale indipendente "Idomu" (Sfida) guidata dall'attore kabuki Matsuya Onoe. Compagni di classe e poi grandi amici dai tempi del liceo, Toma Ikuta e Matsuya Onoe si erano ripromessi di calcare un giorno lo stesso palco.

Proprio l'ultima rappresentazione della serie kabuki prodotta da Onoe vedrà la partecipazione speciale di Ikuta nel ruolo di Tatsumaki Rainoshin, nello spettacolo intitolato "Akado Suzunosuke". Il documentario segue la sfida di Ikuta alla scoperta del nuovo kabuki e racconta la sua amicizia con Matsuya Onoe.

Spiderhead – 17 giugno

In un penitenziario all'avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni, ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Nel carcere chiamato Aracnotesta, i detenuti volontari sono liberi di esprimere la propria personalità. Ma a volte sono addirittura una versione migliore di se stessi.

Vuoi che il tuo umore migliori? Esiste un farmaco per quello. Non ti vengono le parole? C'è un farmaco anche per quello. Tuttavia, quando i due soggetti Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un legame, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa quando gli esperimenti di Abnesti iniziano a varcare il limite del libero arbitrio.

Ben Crump: Lotta per i diritti civili – 19 giugno

Uno sguardo intimo e in stile cinema verità sulla vita dell'avvocato per i diritti civili Ben Crump, mentre sfida l'America a fare i conti con il debito che ha nei confronti dei suoi assistiti, che includono la famiglia di George Floyd e quella di Breonna Taylor. Diretto e prodotto dalla premiata regista Nadia Hallgren.