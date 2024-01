Cosa vedere su Netflix: Le novità di febbraio 2024

N etflix ha in serbo per febbraio 2024 tante sorprese, alcune delle quali molto attese. Nuove serie tv, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa raccontano? Chi ne sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a febbraio 2024.

Il febbraio 2024 di Netflix ha molte frecce al suo arco, a cominciare dal terzo capitolo di Dalla mia finestra, uno dei film romantici più apprezzati di sempre sulla piattaforma. Ma c’è spazio anche per nuove serie tv come One Day e Avatar: La leggenda di Aang.

Ma, se non sapete cosa vedere su Netflix, prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo. Ecco cosa vedere su Netflix a febbraio 2024 tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

Le serie tv di Netflix a febbraio 2024

Let’s Talk about Chu – 2 febbraio

Chu Ai (Chan Tzu-hsuan) lavora come terapista del miele, gestendo nel contempo un canale di educazione sessuale sui social media. Guidata dal mantra "fare l'amore, non innamorarsi", affronta le sue ansie attraverso una relazione di “amicizia con benefici” con Ping-ke (Kai Ko), che condivide la sua scetticità riguardo all'amore. Allo stesso tempo, la sorella maggiore Chu-wei (Kimi Hsia) affronta sfide matrimoniali con suo marito Shi-chieh (Umin Boya), mentre suo fratello, Yu-sen (JC Lin), si separa dal suo fidanzato di lunga data dopo essere rimasto intrappolato in una relazione sbilanciata. Sullo sfondo di una relazione tesa tra i loro genitori, interpretati da Miao Ke-li e Hong Sheng-te), la serie esplora come Chu-ai possa trovare un percorso verso l'autoscoperta, soddisfare i suoi desideri e stabilire una relazione significativa.

Rael: L’ultimo profeta – 7 febbraio

Con interviste ai suoi seguaci, ai critici e a Raël stesso, questa docuserie ripercorre come una religione ispirata agli UFO si sia trasformata in una setta controversa.

One Day – 8 febbraio

One Day narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l'anno dopo e ogni anno successivo?

In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d'amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.

A Killer Paradox – 9 febbraio

Un uomo comune trasformatosi in un serial killer e un implacabile detective determinato ad arrestarlo.

Buongiorno, Veronica 3 – 14 febbraio

Chi è Doúm? È questa la domanda su cui si incentra la terza e ultima stagione di Buongiorno, Verônica. Alla ricerca del terzo fratello, Verônica indaga nell'orfanotrofio dove sono cresciuti Brandão e Matias. In una cittadina di provincia incontra l'allevatore di cavalli milionario Jerônimo e la madre Diana, una donna bella e misteriosa che nasconde segreti sul macabro passato del luogo. Ma quando la mafia mette in pericolo la sua famiglia, Verô deve correre contro il tempo e trovandosi senza via d'uscita rischia il tutto per tutto in un pericoloso inseguimento da cui potrebbe non uscire viva.

Nuova scena - 18 febbraio

Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, show in 8 episodi, vedrà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano - Roma, Napoli e Milano - alla ricerca del miglior talento della prossima generazione. Nel corso della competizione, i giovani rapper si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, produzione di brani originali, guidati dalla volontà di trasformare il proprio sogno in realtà.

Nel corso dello show, i tre giudici saranno inoltre affiancati dalle principali personalità della scena rap italiana, che contribuiranno a definire l’esito della competizione.

Avatar – La leggenda di Aang – 22 febbraio

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Una volta le quattro nazioni vivevano in armonia e l'Avatar, il dominatore di tutti e quattro gli elementi, manteneva la pace tra loro. Ma tutto è cambiato quando la Nazione del Fuoco ha attaccato i Nomadi dell'Aria annientandoli e compiendo così il primo passo verso la conquista del mondo. L'attuale incarnazione dell'Avatar non è ancora emersa e il mondo ha perso la speranza. Ma come un bagliore nell'oscurità, la speranza si riaccende quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria nonché l'ultimo della sua specie, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar.

Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Ma non sarà un compito facile, dal momento che il principe ereditario Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarli. Avranno infatti bisogno dell'aiuto dei numerosi alleati e dei pittoreschi personaggi che incontreranno lungo il cammino.

I film di Netflix a febbraio 2024

Orion e il buio – 2 febbraio

Orion sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio. L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Lover, Stalker, Killer – 9 febbraio

Da poco uscito da una relazione a lungo termine e ansioso di rifarsi una vita sentimentale, Dave fa come la maggior parte delle persone: prova con gli appuntamenti online. Liz e Cari sono tra le sue conoscenze più promettenti, entrambe mamme single con personalità vincenti che lo aiutano a uscire dal guscio in modi diversi. Questo padre diligente e affettuoso potrebbe godersi la sua seconda possibilità, ma una storia d'amore occasionale si trasforma in un contorto triangolo amoroso che mette in pericolo Dave e tutti i suoi cari.

Utilizzando interviste con le persone coinvolte (tra cui gli agenti delle forze dell'ordine che hanno risolto il caso) e vivide ricostruzioni che proiettano gli spettatori nella tensione e nella paranoia dei quattro anni da incubo di Dave, questo documentario di Curious Films (Running with the Devil: l'incredibile storia di John McAfee) e del regista Sam Hobkinson (Fear City: New York contro la mafia) ricompone abilmente i tasselli di una sconvolgente storia vera di molestie, truffe digitali e omicidio nel cuore dell'America.

Cenere – 9 febbraio

Gökçe ritrova l'entusiasmo per la vita leggendo Cenere, uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan. Questa misteriosa storia risveglia in lei emozioni che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso l'idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con Kenan.

Taylor Tomlinson: Have It All – 13 febbraio

Nel suo terzo speciale comico originale Netflix, Taylor Tomlinson parla del lavoro dei propri sogni, di come trovare il partner ideale e di problemi di ansia e insonnia nel quadro dell'annosa questione: si può avere una vita perfetta?

Players – 14 febbraio

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez) è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale. Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Dalla mia finestra 3: Guardando te – 23 febbraio

Dopo gli avvenimenti dell'estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l'amore e il desiderio che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme?

Mea Culpa – 23 febbraio

Quando l'avvocata di difesa Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso di omicidio dell'artista Zyair Malloy (Trevante Rhodes), la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l'innocenza o la colpevolezza del suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. "Mea Culpa" di Tyler Perry esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente... e pericolosa.

Code 8: Parte II - 28 febbraio

Connor (Robbie Amell) è uscito di prigione e lavora come inserviente in un centro ricreativo dopo aver tagliato i ponti con il suo ex complice Garrett (Stephen Amell). Il tentativo di Connor di tenersi lontano dai guai naufraga quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i nuovi cani robot per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra. Ma potrà fidarsi dell'uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre?

