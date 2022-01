N etflix ha in serbo per febbraio 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix a febbraio 2022.

Il febbraio 2022 di Netflix ci regalerà una delle serie italiane più attese del momento, Fedeltà, tratta dal romanzo di Marco Missiroli. Ma ci sono anche tante commedie e serie all’insegna dell’amore. Dopotutto, febbraio è sempre il mese di San Valentino, il protettore di tutti gli innamorati.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e trascorrere le vostre serate d’inverno. Ecco cosa vedere su Netflix a gennaio tra serie tv e film.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI FEBBRAIO 2022

Le serie sono da sempre un elemento imprescindibile per gli appassionati e gli abbonati della piattaforma. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2022 è davvero difficile tanta è la scelta. Gli appassionati di Oscuro desiderio e di Il colore delle magnolie apprezzeranno il ritorno dei loro beniamini con le seconde stagioni. Chi è in cerca di brividi sentimentali, invece, sarà accontentato con le nuove vicende “reali” della seconda stagione di L’amore è cieco.

Non manca la commedia tutta da ridere con la serie crime dai risvolti comici Murderville. Attesissima è poi Inventing Anna, la nuova creatura di Shonda Rhimes. Ma la grande frenesia internazionale è tutta per Vikings: Valhalla, spin off dell’amata Vikings.

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix a febbraio 2022 tra le serie.

DION (SECONDA STAGIONE) – 1 FEBBRAIO

Dion segue le vicende di Nicole (Alisha Wainwright) e del figlio Dion (Ja'Siah Young) quando questo inizia a manifestare misteriose abilità da supereroe. Due anni dopo aver sconfitto l'Uomo deforme (Jason Ritter), Dion continua a ottimizzare i suoi poteri con l'aiuto della madre e di Tevin (Rome Flynn), il suo allenatore di Biona che piace a Nicole.

Dopo aver fatto amicizia con il nuovo studente Brayden (Griffin Robert Faulkner), altro bambino dotato di superpoteri, si trova coinvolto in una serie di eventi allarmanti che gli fanno capire che il pericolo è ancora in agguato. Tra imprevisti, colpi di scena e visite a sorpresa, Dion e Nicole hanno un compito vitale: salvare loro stessi e l'intera città di Atlanta.

OSCURO DESIDERIO (SECONDA STAGIONE) – 2 FEBBRAIO

Pochi i dettagli trapelati sulla trama della seconda stagione delle vicende di Alma, donna sposata che dopo un fatidico weekend fuori casa ha cominciato a dubitare di chi le sta accanto.

MURDERVILLE (NOVITà) – 3 FEBBRAIO

Lui è il detective capo Terry Seattle (Will Arnett), sezione omicidi. Per Terry un nuovo giorno significa un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Ma c'è un colpo di scena: le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini... ma sarà solo l'ospite speciale a decidere chi è l'assassino. Unisciti a loro in questo viaggio di sola andata per Murderville.

Will Arnett e Sharon Stone in Murderville.

IL COLORE DELLE MAGNOLIE (SECONDA STAGIONE) – 4 FEBBRAIO

All'inizio della seconda stagione Maddie, Helen e Dana Sue scoprono chi c'era nella macchina. Ma questa è solo una delle tante sorprese svelate durante il ballo della scuola. Ridefiniranno i rapporti tra gli abitanti della città, provocando la fine di amicizie e amori, e l'inizio di nuove storie... Questi segreti da tempo nascosti distruggono carriere, trasformano vite e cambiano le dinamiche del potere a Serenity.

Nessuno è immune. Tra risate e pianti, le tre "dolci magnolie" continuano a lottare per sé e per i propri cari, anche quando il prezzo da pagare è molto alto. Scopriranno che ci sono problemi che nemmeno una serata a bere margarita può risolvere? E tu cosa aspetti: mesci ed esci!

DISINCANTO (PARTE 4) – 9 FEBBRAIO

Creata da Matt Groening, Disincanto è una serie d'animazione fantasy per adulti. Segue le disavventure medievali della giovane principessa alcolizzata Bean, del suo vivace compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Mentre indaga sui misteri più profondi di Dreamland, lo stravagante trio incontrerà orchi, sirene, trichechi e una schiera di sciocchi esseri umani.

L’AMORE è CIECO (STAGIONE 2) – 11 FEBBRAIO

I protagonisti sono alcuni single di Chicago che aspirano a essere amati per ciò che sono e non per il loro aspetto esteriore. Per questo motivo adottano un approccio meno tradizionale agli appuntamenti nella speranza d'incontrare, senza vederla in volto, l'anima gemella con cui trascorrere il resto della vita. Lontani dalle distrazioni del mondo esterno, i single parlano con una serie di potenziali anime gemelle e, quando si crea un legame significativo, avanzano una proposta di matrimonio e scoprono infine il volto della dolce metà.

Tornati nel mondo reale, durante i preparativi di nozze i fidanzati capiscono ben presto se il legame emotivo che si è creato può trasformarsi in attrazione fisica prima dell'imminente unione. Presentata dalla coppia Nick e Vanessa Lachey, questa serie avvincente in 10 parti mostrerà se l'aspetto fisico, il colore della pelle e l'età possono fare la differenza o se l'amore è davvero cieco.

INVENTING ANNA (NOVITà) – 11 FEBBRAIO

Una giornalista che deve dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano?

Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey?

FEDELTà (NOVITà) – 14 FEBBRAIO

Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studentesse, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

IL GIOVANE WALLANDER (SECONDA STAGIONE) – 17 FEBBRAIO

Kurt Wallander si sente alla deriva e incerto sul futuro dopo l'uscita dal corpo di polizia, finché non ha l'occasione di entrare nell'unità grandi crimini guidata dal nuovo sovrintendente Samuel Osei. Accettata l'offerta, Wallander deve occuparsi di un caso all'apparenza molto semplice: un incidente causato da un pirata della strada all'uscita da un locale.

Ma la vittima sembra essere collegata a un famigerato omicidio affidato otto anni prima a Frida Rask e Wallander sospetta che il caso nasconda ben altro. Deciso a scoprire la verità, si rifiuta di farsi indietro anche quando le indagini lo portano pericolosamente vicino a chi potrebbe mettere fine alla sua carriera in un attimo.

LA SERIE DI CUPHEAD! (NOVITà) – 18 FEBBRAIO

Tratta dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétro, La serie di Cuphead! segue le comiche disavventure dell'impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione... tranne quando la posta in gioco è l'ultimo biscotto rimasto!

La serie di Chuphead! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell'assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi.

Vikings: Valhalla (Novità) – 25 febbraio

In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

Frida Gustavsson e Sam Corlett in Vikings: Valhalla.

L’amore è cieco: Giappone (Novità) – data da confermare

Senza distrazioni dal mondo esterno i single incontrano vari potenziali interessi romantici e quando tornano nel mondo reale le coppie presto scoprono se è possibile trasformare il legame emotivo in vero amore prima dell'imminente cerimonia nuziale. Takashi Fujii e Yuka Itaya presentano L'amore è cieco: Giappone, versione nipponica dell’amata serie statunitense, e seguono i progressi dell'esperimento sociale.

TUTTI I FILM NETFLIX DI GENNAIO 2022

Anche i film giocano la loro parte nell’accompagnare le vostre serate. Con una cioccolata calda, un plaid e i vostri snack preferiti a portata di mano, vi aspettano tra le novità di febbraio 2022 di Netflix le atmosfere divertenti e futuristiche di BigBug, il nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, il regista dell’amata Amélie.

Chi ama invece le storie vere, avrà da riflettere con il bel documentario Il truffatore di Tinder mentre per San Valentino si riderà del bondage di Amore e guinzagli e si accoglierà il ritorno di Jodi la “spilungona” in Tall Girl 2.

A voi la scelta su cosa vedere su Netflix a febbraio, in attesa dei nuovi titoli che verranno annunciati dopo.

Il truffatore di Tinder – 2 febbraio

Tra uno swipe e l'altro, trovare l'amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l'uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d'affari internazionale non è chi dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta.

Cecilie scopre chi sono le altre persone finite nel mirino, le donne uniscono le forze e smettono di essere vittime, dando al truffatore di Tinder pane per i suoi denti.

Anne Frank, la mia migliore amica - 4 febbraio

Tutti conoscono la tragica storia di Anne Frank, per tutti Anna. Ma come la migliore amica Hannah Goslar abbia rischiato la vita per aiutare Anne nel campo di concentramento poco prima della sua morte è meno noto. L’impressionante racconto della loro forte amicizia è ora al centro di Anne Frank – La mia migliore amica, film che Netflix rende disponibile dal 1° febbraio, poco dopo la Giornata della Memoria.

Ms Pat: Y'All Wanna Hear Something Crazy? – 8 febbraio

Volete sentire una cosa assurda? Basta guardare il primo speciale Netflix di Ms. Pat, diretto dal leggendario Robert Townsend. Per un'ora Ms. Pat parla della sua infanzia in povertà ad Atlanta durante la presidenza Reagan, di cosa ha imparato nei cinque giorni passati in riformatorio, di come sua madre la faceva battezzare nelle chiese del quartiere per racimolare denaro e di tanto altro.

Amore e guinzagli – 11 febbraio

Credi che esistano relazioni davvero alla pari? O che in qualche modo siano sempre sbilanciate? Esplora la storia d'amore tra Jung Ji-woo (Seohyun), ignara del proprio istinto di comandare sugli altri, e Jung Ji-hoo (Lee Jun-young), un uomo con una forte tendenza a obbedire, e scopri come è iniziata a partire dai loro giochi unici. Ti sembrano pervertiti? Ma la perversione non è parte della natura umana? Se ti guardi dentro in questo istante, non trovi forse un istinto che non puoi confessare a nessuno?

Seohyun e Lee Jun-young in Amore e guinzagli.

Tall Girl 2 – 11 febbraio

Dopo il suo motivante discorso al ballo, Jodi (Ava Michelle) non è più semplicemente la "ragazza alta". Adesso è popolare, sicura di sé, esce con un ragazzo e ha ottenuto il ruolo da protagonista nel musical scolastico di quest'anno. Mentre si intensificano le pressioni legate alla trovata popolarità, aumentano anche le sue insicurezze.

Intanto, nascono nuove relazioni e quelle già esistenti sono messe alla prova. Quando il mondo che aveva costruito incomincia a sgretolarsi, Jodi si rende conto che stare a testa alta era solo l'inizio.

Bigbug – 11 febbraio

Nel 2045 l'intelligenza artificiale è ovunque, al punto tale che l'umanità la usa per soddisfare qualsiasi bisogno o desiderio, anche il più segreto e inconfessabile…

In una tranquilla zona residenziale quattro robot domestici decidono all'improvviso di prendere i loro padroni in ostaggio. Rinchiusi tra quattro mura, una famiglia non proprio in sintonia e una vicina curiosa con il suo intraprendente amante robot devono sopportarsi a vicenda in un'atmosfera sempre più nevrotica!

Nel frattempo, fuori, gli androidi di ultima generazione Yonyx cercano di prendere il comando. All'avvicinarsi della minaccia, gli umani si abbandonano al tradimento, si ingelosiscono e si scannano tra loro sotto lo sguardo perplesso dei robot di casa. Forse sono i robot ad avere un'anima... o forse no!

Non aprite quella porta – 18 febbraio

Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c'è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l'unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Nell Hudson e Jacob Latimore in Non aprite quella porta.

Madea: Il ritorno – 25 febbraio

Madea, lo strampalato personaggio creato da Tyler Perry, ritorna nelle nostre case. Il pronipote sta per diplomarsi al college e la festa non potrà che finire sottosopra quando segreti nascosti e drammi familiari prendono il sopravvento.