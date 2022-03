Netflix ha in serbo per aprile 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix ad aprile 2022.

L’aprile 2022 di Netflix punta tutto su una miniserie in sei episodi dal titolo Anatomia di uno scandalo, un thriller psicologico e coinvolgente con protagonisti gli attori Sienna Miller, Michelle Dockery e Rupert Friend. Ma non sono da meno per importanza i film Apollo 10 e mezzo, Nella bolla e Bubble, destinati ad accontentare ogni palato.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e trascorrere le vostre serate in attesa della primavera. Ecco cosa vedere su Netflix ad aprile tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETLIX DI APRILE 2022

Ecco a voi i dettagli di cosa vedere su Netflix ad aprile 2022 tra le serie.

Trivia Quest – 1° aprile

Al suo debutto, Trivia Quest è la prima serie di quiz giornalieri e interattivi di Netflix. I giocatori intraprendono una missione per aiutare il nostro eroe Willy a salvare i cittadini di Trivialand dal malvagio Rocky. Quest'ultimo intende accaparrarsi tutte le conoscenze del mondo.

Un nuovo episodio sarà disponibile giornalmente ad aprile (trenta in totale) e ognuno includerà 24 domande (12 standard e 12 difficili) riguardanti scienza, storia, intrattenimento, sport, arte e geografia. Ogni domanda è a scelta multipla e include quattro possibili risposte. La serie è basata su Trivia Crack di Etermax, il franchise di quiz multipiattaforma numero uno al mondo. Adesso tocca a te selezionare le risposte giuste e risolvere la situazione!

THE HOME EDIT: L’ARTE DI ORGANIZZARE LA CASA (STAGIONE 2) – 1° APRILE

Le esperte di organizzazione e autrici di bestseller Clea Shearer e Joanna Teplin di The Home Edit tornano per combattere il disordine e trasformare drasticamente la vita dei loro clienti. Sfruttano le conoscenze di design d'interni, la praticità e l'umorismo che le contraddistinguono. Questa stagione presenterà progetti sempre più ambiziosi e trasformazioni rivoluzionarie. Gli spettatori potranno inoltre visitare le abitazioni di Clea e Joanna e osservarle mentre cercano di mantenere l'ordine sia nella vita personale, sia al lavoro. Nella loro clientela vip troviamo Drew Barrymore, Katherine Schwarzenegger con Chris Pratt, Winnie Harlow, Lauren Conrad, Kelsea Ballerini, Danielle Brooks, Tyler Hubbard, Topper Guild e Kevin Hart.

L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai – 6 aprile

Sei coppie diverse sull'orlo del matrimonio. Una delle due metà è pronta alle nozze, l'altra non ne è così sicura. In seguito a un ultimatum dovranno decidere se sposarsi o separarsi tra poco più di otto settimane. Nel frattempo, ognuno sceglierà una nuova potenziale anima gemella da una delle altre coppie, sfruttando l'incredibile opportunità di avere un'anteprima di due possibili futuri diversi.

Tiger & Bunny (Stagione 2) – 8 aprile

A Sternbild City persone di etnie diverse vivono fianco a fianco con i NEXT. Sono individui dotati di superpoteri che usano le loro capacità per mantenere la pace.

Mentre indossano divise con i loghi dei loro sponsor, i NEXT aiutano a risolvere i crimini e a salvare vite per migliorare l'immagine delle loro aziende e accumulare punti. Le loro gesta finiscono nel celebre programma "Hero TV", durante il quale gli eroi cercano di scalare la classifica annuale con l'obiettivo di essere incoronati Re degli Eroi.

Kotetsu T. Kaburagi e Barnaby Brooks Jr. continuano a fare gli eroi per promuovere la loro azienda, Apollon Media, ma anche per difendere la pace. Il sistema di eroi di Sternbild City è stato esportato in numerose città in tutto il mondo. E mentre appaiono sempre più eroi, ecco che in città ne arriva uno nuovo. Ora che Kotetsu e Barnaby sono diventati veterani, riusciranno a soddisfare le aspettative?

HARD CELL – 12 APRILE

Una nuova serie commedia Netflix scritta e diretta da Catherine Tate che si svolge in un carcere femminile. Tate interpreta diversi personaggi mentre una troupe di documentaristi segue le detenute e il personale della prigione di Woldsley, rappresentando il sistema penale con brutale ironia.

FELICE O QUASI (Stagione 2) – 13 aprile

Sebastián si trova sempre più in disaccordo con tutti quelli che lo circondano: con la sua ex moglie, che aspetta un bambino da un altro; i suoi figli, che si ribellano in continuazione; i suoi colleghi, che lo rispettano ogni giorno di meno; suo fratello, che mette in dubbio ogni sua decisione; ma soprattutto con se stesso. Quella che potrebbe essere una situazione drammatica assume invece toni comici, diventando a volte leggermente imbarazzante. Sarà mai felice Sebastián?

I PARCHI NAZIONALI Più BELLI DEL MONDO

Un'epica serie in cinque parti che invita gli spettatori a celebrare e scoprire il potere dei parchi nazionali e degli spazi incontaminati più belli del pianeta. Una produzione Wild Space in collaborazione con Higher Ground Productions e Freeborne Media.

Ultraman (Stagione 2) – 14 aprile

Inizia un nuovo capitolo: Sei guerrieri si alleano mentre la tensione sale alle stelle! La serie segue il figlio di Ultraman Shinjiro Hayata che porta avanti la tradizione di leggendaria fratellanza con un gruppo di 6 eroi. Insieme affronteranno gli alieni in uno scontro cosmico.

Il giovane fotografo Kotaro Higashi si occupa di un misterioso caso di persone scomparse. Insieme alla sua ragazza Izumi porta una sua foto a SSSP per dimostrare che i misfatti sono opera di alieni, ma un incidente lo trasforma in un superumano dai poteri strabilianti.

Una colossale arma cosmica appare improvvisamente davanti a Ultraman, le cui dimensioni sono rimaste umane.

Anatomia di uno scandalo – 15 aprile

Thriller psicologico e legal drama coinvolgente, la serie racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla. L'avvocata Kate Woodcroft segue invece un percorso ben diverso, in cui i processi rischiano di minacciare Westminster, il matrimonio dei Whitehouse, ma anche la sicurezza in se stessa.

Russian Doll (Stagione 2) – 20 aprile

Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica. Rivelando un destino ancora peggiore della morte infinita, in questa stagione Nadia e Alan si addentrano ancora più a fondo nei loro passati attraverso un insolito portale temporale collocato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. In un primo momento vivono questa esperienza come un'avventura intergenerazionale in continua espansione che attraversa vari periodi, ma presto scoprono che lo straordinario evento ha in serbo più di quanto si aspettassero e insieme dovranno cercare una via d'uscita.

TUTTI I FILM NETFLIX DI APRILE 2022

Come ogni mese, anche aprile 2022 è pieno di film originali da vedere su Netflix. Tra le novità vi aspettano l’anime giapponese Bubble ma anche il ritorno di Richard Linklater con Apollo 10 e mezzo e della commedia folle di Judd Apatow con Nella bolla.

Apollo 10 e mezzo – 1° aprile

Apollo 10 e mezzo ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna in base a due prospettive che s'intersecano. Il film racconta l'epopea trionfante dell'estate del 1969 dal punto di vista degli astronauti e della torre di controllo della missione, ma anche attraverso gli occhi di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e che sogna di viaggiare nello spazio. Ispirandosi alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater, Apollo 10 e mezzo offre un'istantanea della vita americana negli anni '60, tra storia di formazione, analisi della società e avventura spaziale.

Nella bolla – 1° aprile

La commedia segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d'azione su dinosauri volanti.

Celeb Five: dietro le quinte – 1° aprile

Uno sguardo al difficile processo creativo delle Celeb Five, che con grande tensione si preparano per lo speciale comico offerto da Netflix. Una commedia in stile "mockumentary" segue le discussioni private delle comiche tra sketch, battute e improvvisazione.

Michela Giraud: La verità, lo giuro! – 6 aprile

Rigorosamente da sola davanti al pubblico del club Vinile a Roma, Michela Giraud scherza raccontando la propria verità con la prospettiva intensa e autoironica che l'ha sempre contraddistinta.

In questo speciale prodotto da DAZZLE, Michela usa la sua grande autoironia per scherzare su problemi esistenziali e personali che rispecchiano un'intera generazione, restando sempre fedele a un solo minimo comune denominatore: se stessa.

Storie di vita reale, l'infanzia e la relazione con la sorella, l'adolescenza, l'adattamento alla fama, gli stereotipi della vita e come superarli. Vieni a scoprire come funziona l'irriverente mondo di Michela Giraud e ricorda: il libretto di istruzioni non esiste.

YAKSHA – 8 APRILE

Shenyang vanta il più alto numero di spie nel mondo ed è il fulcro geopolitico dell'Asia nordorientale. Oltre a essere il leader delle operazioni segrete in Corea del Sud e noto con il soprannome di "Yaksha", Kang-in è operativo a Shenyang ed è un veterano che non si fermerà davanti a nulla per portare a termine la sua missione. Un giorno, il Servizio nazionale di intelligence (NIS) scopre che le conclusioni del report sulle tendenze locali nell'area di Shenyang (inviato dalla squadra segreta) sono in realtà false. Profondamente turbata da tutto ciò, la quarta direttrice del NIS (Yeom Jeong-won) invia il procuratore Han Ji-hoon dal tribunale distrettuale di Seul come ispettore speciale.

Yaksha e la squadra segreta cercano di escludere Ji-hoon (l'ispettore speciale), ma lui non demorde e segue tutte le loro operazioni.

TI GIRO INTORNO – 22 APRILE

Nell'estate prima del college Auden incontra il misterioso Eli, insonne come lei. Mentre la cittadina costiera di Colby dorme, i due intraprendono una missione notturna per far scoprire ad Auden la divertente e spensierata vita da adolescente che non avrebbe mai pensato di desiderare.

L'assedio di Silverton - 27 aprile

Durante una missione ad alto rischio per sabotare un deposito di carburante, un trio di combattenti per la libertà si rendono conto di essere stato incastrati. con la polizia pronta ad arrestarli. Ne consegue un feroce rapimento che li vede cercare riparo all'interno di una banca. Qualcuno di loro li ha traditi. Ma chi? Rendendosi conto di non avere altre opzioni se non la prigione o la morte, i tre decidono di negoziare per il rilascio di Nelson Mandela.

BUBBLE – 28 APRILE

Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.