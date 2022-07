Cosa vedere su Netflix: Le novità di agosto 2022

Netflix ha in serbo per agosto 2022 tante sorprese. Nuove serie, film esclusivi e documentari che si prestano ad accontentare ogni palato. Ma di cosa parlano? Chi sono i protagonisti? Ecco pronta la nostra guida su cosa vedere su Netflix ad agosto 2022.

L’agosto 2022 di Netflix punta su una succulenta novità: la serie tv The Sandman, l’adattamento dell’omonimo graphic novel conosciuto in tutto il mondo. Ma ha in serbo anche un graditissimo ritorno: la stagione 3 di Locke & Key, attesa da tutti gli appassionati delle magie di Key House. Sul fronte dei film, la piattaforma offrirà titoli inediti come Day Shift – A caccia di vampiri ma tutti gli occhi sono puntati sulla fine della trilogia di 365 giorni: Altri 365 giorni arriverà il 19 agosto, rendendo ancora più calda quest’estate torrida.

Ma se non sapete cosa vedere su Netflix prendete le vostre agende e segnatevi le date. C’è tanto e molto altro ancora che vi aspetta per mettervi comodi davanti allo schermo e cercare sollievo dai primi caldi d’estate. Ecco cosa vedere su Netflix a giugno tra serie tv e film, in attesa delle tante altre novità che saranno annunciate.

TUTTE LE SERIE NETFLIX DI AGOSTO 2022

Ecco a voi tutti i dettagli di cosa vedere su Netflix ad agosto 2022 tra le serie tv.

Kakeguri Twin – 4 agosto

Un anno prima del trasferimento della bella Yumeko Jabami dai capelli corvini nella sua scuola, una ragazza di origini modeste di nome Mary Saotome si iscrive come studentessa modello all'Accademia privata Hyakkao. La scuola è frequentata da molte ragazze provenienti dalle alte sfere della politica e della finanza. Ma la scuola è controllata da un rigido sistema gerarchico determinato dal gioco d'azzardo. Qui i risultati accademici e le doti atletiche non hanno alcun peso... quello che conta di più è l'abilità nel gioco d'azzardo. Le studentesse che si indebitano a causa del gioco devono affrontare la vita scolastica come "animali domestici". Riuscirà Mary Saotome a creare un futuro per se stessa in questa accademia in cui il gioco d'azzardo regna sovrano?

Robo-fratelli super giganti – 4 agosto

Quando smettono di litigare la battaglia ha inizio! I fratelli robot Shiny e Thunder e la loro inventrice devono difendere la Terra dall'attacco dei mostri spaziali.

The Sandman – 5 agosto

In The Sandman è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Locke & Key (Stagione 3) – 10 agosto

La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell'amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l'adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Instant Dream Home – Case da trasformare – 10 agosto

Presentata da Danielle Brooks, Instant Dream Home - Case da trasformare è una serie che fonde la ristrutturazione di case alle dinamiche di film di rapine! Un gruppo di famiglie si prepara a una sorpresa epocale, che vedrà la propria casa radicalmente trasformata dalle stalle alle stelle... in un giorno solo!

Indian Matchmaking (Stagione 2) – 10 agosto

Il lavoro della principale mediatrice matrimoniale di Mumbai non finisce mai! Sima Taparia torna con otto nuovi episodi di un'ora ciascuno per la seconda stagione di Indian Matchmaking, in cui assiste millennial in tutto il mondo nel trovare l'anima gemella. In questa stagione, Sima gestirà molte più aspettative da parte di vecchi e nuovi clienti. Come ad esempio, chignon maschili, una dieta semi vegetariana senza latticini o uova e una passione condivisa per il fast food. Attingendo alla propria esperienza pluridecennale, a una profonda intuizione e a metodi tradizionali, Sima cerca di aiutare alcuni fortunati single a realizzare il proprio destino!

Non ho mai… (Stagione 3) – 12 agosto

La teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e scopre anche nuovi amori.

Chi scherza col fuoco – 17 agosto

Trama non ancora rivelata. Si sa solo che sarà un dramma composto da 40 episodi.

Kleo – 19 agosto

È il 1987. Dopo essersi sbarazzata di un imprenditore di Berlino Ovest per conto di un agente segreto della Stasi, la superspia della Germania Est Kleo è arrestata, denunciata dalla Stasi e persino tradita dal nonno. Rilasciata dopo due anni di prigione e la caduta del muro di Berlino, capisce presto che il complotto contro di lei è più intricato di quanto pensasse e che un'inquietante valigia rossa è al centro di tutto. Così Kleo parte per un viaggio alla ricerca di vendetta. Si ritroverà tra la Berlino anarchica e i club improvvisati di musica elettronica, fino alle fincas maiorchine e al deserto cileno di Atacama. Nel frattempo, il poliziotto berlinese Sven le sta alle calcagna, deciso a risolvere il caso del secolo.

Chap and JT Go Deep – 23 agosto

Con il loro approccio positivo, Chad Kroeger e JT Parr portano l'attivismo nelle strade del Sud della California per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. Ma quando restano vittime della "cancel culture" per una delle loro cause, i due usano il loro impegno per riottenere il rispetto e la fiducia della comunità.

Lost Ollie – 24 agosto

Lost Ollie narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia. Gira in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto. Ma è anche la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Ispirata al romanzo Ollie e i giocattoli dimenticati del rinomato autore e illustratore William Joyce.

Mo – 24 agosto

Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall'asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà... anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.

Selling the OC – 24 agosto

Alcuni agenti immobiliari si affrontano per dimostrare le proprie abilità all'interno del secondo ufficio del Gruppo Oppenheim sulla costa della contea di Orange. Riusciranno a resistere all'intensa pressione?

TUTTI I FILM DI NETFLIX DI AGOSTO 2022

Come ogni mese, anche agosto 2022 presenta diversi film originali da vedere su Netflix. Vediamo i più importanti.

La stagione dei matrimoni – 4 agosto

Dopo aver rotto il fidanzamento, aver abbandonato una carriera di successo in banca ed essersi trasferita nel New Jersey per ricominciare da capo, Asha (Pallavi Sharda) si sente rinata. Sua madre invece pensa che la figlia maggiore si perderà una vita felice se non smette di pensare al suo nuovo lavoro in una startup per impegnarsi invece a trovare marito. Prendendo in mano la situazione, la donna le crea un profilo su un sito di appuntamenti per trovarle l'anima gemella.

Entra in scena Ravi (Suraj Sharma), o piuttosto i genitori di Ravi, che hanno la stessa idea per il figlio. Il primo appuntamento tra i titubanti Asha e Ravi è un fiasco. I due scoprono di essere al momento in fasi molto diverse delle loro vite. Dopo essersi resa conto che la madre non accenna a mollare, Asha propone a Ravi un piano che potrebbe essere vantaggioso per entrambi. Faranno finta di uscire insieme per sopravvivere all'imminente stagione dei matrimoni.

Dopo innumerevoli inviti, balli e abiti nell'arco di tre mesi, Asha e Ravi pian piano si accorgono di avere molto più in comune di quanto pensassero. Forse i loro genitori avevano ragione dopo tutto...

Carter – 5 agosto

Sono passati due mesi dall'inizio di una pandemia mortale che ha avuto origine nella zona demilitarizzata e che ha devastato Stati Uniti e Corea del Nord. "Carter" si risveglia senza alcuna memoria del passato. Nella sua testa c'è un misterioso dispositivo e in bocca ha un ordigno letale. Una strana voce che sente solo lui gli dice cosa fare. La bomba può scoppiare da un momento all'altro, a meno che non riesca a salvare la bambina. Lei è l'unico antidoto al virus. Ma per salvarla dovrà vedersela con la CIA e con i golpisti nordcoreani.

Carter deve completare la missione e andare nel Nord per trovare la bambina. La sua lotta per la sopravvivenza è al centro di questo film d'azione girato in un'unica sequenza a ripresa continua!

Los Ladrones: L’ultima grande rapina – 10 agosto

Il film documentario svela attraverso interviste esclusive come sia stata compiuta la più famosa rapina a una banca in Argentina. Nel 2006, un gruppo di uomini ha fatto irruzione in una filiale di Buenos Aires. Prende 23 persone in ostaggio e ruba milioni di dollari e gioielli dalle casseforti prima di scomparire nel nulla. Dopo il colpo, l’ex moglie di uno dei ladri ha tradito gli autori del furto, processati e finiti in prigione. Riviviamo su Netflix cosa è accaduto dal 10 agosto 2022.

Day Shift – A caccia di vampiri – 12 agosto

Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

13: Il musical – 12 agosto

In seguito al divorzio dei genitori, il dodicenne Evan Goldman (Eli Golden) lascia New York insieme alla madre Jessica (Debra Messing). Con l'avvicinarsi del bar mitzvah, Evan non riesce ad accettare di dover abbandonare tutti gli amici, il padre (Peter Hermann) e il suo rabbino (Josh Peck). Ma una volta arrivato a casa della nonna (Rhea Perlman) nella cittadina di Walkerton in Indiana, escogita un piano per stringere nuove amicizie trasformando il suo bar mitzvah in una festa memorabile.

Come outsider alle prese con le complicate relazioni sociali nella nuova scuola, Evan scopre presto che non è l'unico a dover gestire le ben note ansie delle medie. Mentre i nuovi amici Patrice (Gabriella Uhl) e Archie (Jonathan Lengel) si preoccupano rispettivamente del futuro del pianeta e di un amore non corrisposto, la popolare cheerleader Lucy (Frankie McNellis) cerca disperatamente di ostacolare il primo bacio tra Brett, il ragazzo di cui è invaghita (JD McCrary), e la sua migliore amica Kendra (Lindsey Blackwell). Come se non bastasse, Evan invita i ragazzi più popolari al suo party... e a loro non piace Patrice.

Con questi interessi contrastanti in gioco, Evan affronta l'impossibile compito di riunire felicemente il gruppo, in tempo per la festa e per non rischiare il fallimento sociale.

Royalteen – L’erede – 17 agosto

Royalteen è una storia d'amore che parla di accettazione dei propri errori e delle proprie paure, oltre che del potere di Internet. Quando il principe Karl Johan (Mathias Storhøi), Kalle per gli amici, e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson) capiscono di provare un sentimento che va oltre l'amicizia, Lena è combattuta tra felicità e scetticismo. Il principe delle feste Kalle è spesso sulle pagine dei tabloid e dei siti di gossip, come quello gestito dalla stessa Lena prima di essere scoperta.

Lena sa quali difficoltà potrebbe comportare una relazione con il futuro re e non ha mai raccontato a nessuno, neppure a Kalle, il suo segreto più grande: quello che l'ha costretta a trasferirsi dalla sua città natale.

Linee parallele – 17 agosto

Alla vigilia della laurea, la vita della ventenne Natalie (Lili Reinhart) si divide in due realtà parallele: nella prima la ragazza rimane incinta e resta nella sua città natale, nell'altra si trasferisce a Los Angeles. In entrambe le situazioni, Natalie prova amori appassionati, insegue una carriera da sogno come artista e riscopre se stessa.

Altri 365 giorni – 19 agosto

Dopo essere stata rapita dal mafioso Massimo nel primo film, Anna è stata rinchiusa e ha avuto un anno di tempo per innamorarsi del suo rapitore. All’inizio era riluttante ma più è passato il tempo più si è legata a Massimo, fino a sposarlo. Ma non tutto è andato liscio, come si è visto nel secondo film. Sospettando che Massimo l’abbia tradita con l’ex, Anna ha iniziato una relazione clandestina con Nacho, il giardiniere che in realtà è il rampollo di una famiglia mafiosa rivale.

Il secondo film si concludeva con Anna ferita in uno scontro a fuoco. Nessuno sa se sopravviverà oppure no. Il 19 agosto 2022 lo scopriremo su Netflix.

Me Time – Un weekend tutto per me – 26 agosto

In assenza della moglie e dei figli, un padre casalingo può finalmente dedicarsi a se stesso per la prima volta dopo tanti anni. Ritrova così il miglior amico di un tempo per un weekend di follia che rischia di sconvolgergli la vita.

