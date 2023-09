Nessuno ti salverà: Da sola contro gli alieni nel film Disney+

A rriva su Disney+ il film Nessuno ti salverà, con protagonista unica una ragazza chiamata a fronteggiare non solo un’invasione aliena ma anche il suo tormentato passato. Quasi senza dialoghi, ha una protagonista unica: l’attrice Kaitlyn Dever.

Disney+ propone dal 22 settembre in esclusiva il film Nessuno ti salverà. Mix di thriller psicologico e fantascienza diretto da Brian Duffied e interpretato da Kaitlyn Dever, racconta la storia di Brynn Adams, una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità.

Solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato.

Scritto e diretto da Duffield, il film Disney+ Nessuno ti salverà è una produzione 20th Century Studios, diffusa negli USA da Hulu, e si avvale delle musiche del compositore Joseph Trapanese.

Un mix di dramma e fantascienza

Nessuno ti salverà, il nuovo film Disney+, si concentra esclusivamente sul personaggio di Brynn, il cui doloroso retroscena continua a perseguitarla. I motivi per cui è stata ostracizzata rimangono all’inizio un mistero ma è chiaro sin da subito che Brynn ha lottato parecchio per avere un’esistenza pacifica. La battaglia contro gli alieni rispecchia e sottolinea le lotte che ha dovuto affrontare sin dall’infanzia, coniugando dramma e fantascienza.

“Ho voluto concentrarmi sulla storia di Brynn e sull’invasione aliena sin dal primo momento: le due idee si sono sposate meravigliosamente”, ha commentato il regista e sceneggiatore Brian Duffield. “A causa di tutto quello che le è successo, Brynn è una sorta di aliena per la sua comunità e ha superato tutte le sue difficoltà quando ha inizio un’invasione di veri alieni. Cercando di non farsi rapire, è chiamata a un grande sforzo fisico: conosceremo così meglio lei, la sua resilienza e i suoi punti deboli”.

“Mi sono divertito nel delineare un personaggio che ha fatto tutto il possibile per stare bene nella sua vita per poi toglierle tutto e rimetterla nelle condizioni di dover recuperare il suo benessere”, ha aggiunto.

Il poster del film Disney+ Nessuno ti salverà.

Una sola protagonista

Protagonista unica del film Disney+ Nessuno ti salverà nei panni di Brynn è la giovane attrice Kaitlyn Dever, vista di recente in La rivincita delle sfigate (il primo film da regista di Olivia Wilde). “C’erano molti elementi della sceneggiatura che sin dal primo momento mi hanno attratta”, ha commentato Denver. “Ritenevo già Duffield un genio per via dei suoi lavori passati ma in questo caso ha superato se stesso: in scena ci siamo soltanto io e gli effetti speciali. È stato emozionante ma anche diverso da tutto ciò che avevo finora interpretato: una sfida a tutti gli effetti che si è rivelata una sfida per il mio cervello”.

Uno degli aspetti più intriganti della storia è la presenza di pochissimi dialoghi. “Alcune delle mie sequenze preferite dei film in generale sono quelle in cui si pronunciano poche parole o addirittura nessuna. Sono sempre stata affascinata dalle persone, dai loro comportamenti e dalle loro reazioni”, ha proseguito l’attrice. “Interpretare un film quasi senza dialoghi è stato incredibile perché ho dovuto interiorizzare molto. E per provare certe emozioni forti senza esternarle devi metterti parecchio in gioco non solo come attrice ma anche come persona”.

