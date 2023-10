Il reggaeton e i sogni di tre giovani al centro della nuova serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Neon, una commedia in otto episodi che segue le vicende di un aspirante popstar mondiale, della sua manager e del suo direttore creativo, sullo sfondo del fenomeno reggaeton.

Neon è il titolo della serie tv che Netflix propone dal 19 ottobre. Commedia composta da otto episodi girati a Portorico, segue da una cittadina della Florida alle spiagge affollate e alle luci brillanti di Miami, tre amici che sperano di sfondare nel mondo del reggaeton.

Neon, la serie tv targata Netflix, illustra non solo gli incredibili sogni dei tre, ma anche la dura realtà e i divertenti ostacoli che rendono difficile la sopravvivenza nell'industria musicale. Tyler Dean Flores interpreta Santi, un artista reggaeton emergente che, con l'aiuto degli amici Ness (Emma Ferreira), Felix (Jordan Mendoza) e della manager A&R Mia (Courtney Taylor), spera di diventare la più grande star del reggaeton al mondo. O almeno di riuscire a pagare l'affitto.

Il reggaeton, che fenomeno!

Neon è la prima serie tv, non solo Netflix, ad avere come sfondo il mondo del reggaeton. “Vengo dai Caraibi e ho potuto vedere con i miei occhi l’ascesa globale di questo genere musicale, con artisti che oggi sono in grado di riempire gli stadi di tutto il mondo”, ha commentato il regista Oz Rodriguez. “Il reggaeton sforna hit a ripetizioni, eppure quand’ero piccolo e vivevo nella Repubblica Dominicana non ci avrei mai scommesso. È stato, dunque, emozionante per me dedicarmi al racconto di un gruppo di giovani che, partendo dal nulla, sperano di realizzare il loro sogno”.

“La musica è un unificatore a livello globale”, ha aggiunto il co-regista Steven Canals. “E riveste un ruolo fondamentale nella cultura pop. La musica latina ha avuto grande successo in tutto il continente americano nell’ultimo decennio: è emozionante vedere sfondare negli Stati Uniti qualcuno che canta in una lingua diversa dall’inglese, artisti che fino a qualche anno fa sarebbero stato trascurati”.

L’affermazione del reggaeton a livello mondiale è anche il motivo per cui alla serie tv Netflix Neon hanno preso parte diverse star del genere, come Daddy Yankee, Jhayco, Jowell e Jota Rosa. “È stato fantastico lavorare con loro”, ha rimarcato Rodriguez. “Sono stati tutti super professionali ed entusiasti di fare qualcosa di diverso e di inedito. Si sono impegnati a dare il massimo di loro stessi, fidandosi di un progetto che sulla carta non si sapeva nemmeno quale risultato avrebbe avuto”.

I personaggi principali

Sono diversi i personaggi che popolano il cast della serie tv Netflix Neon. Conosciamoli da vicino.

Santi (Tyler Dean Flores)

Giovane portoricano della piccola città di Fort Myers in Florida, Santi ha un mix perfetto dato dal bell’aspetto, dal carisma contagioso e dal talento unico. Cavalcando il successo virale della sua canzone Exagerao, Santi non dimentica di dare il giusto valore all’amicizia e in particolare ai suoi migliori amici d’infanzia, Ness e Felix, al suo fianco da tempo immemore. Nonostante occasionali attacchi di insicurezza, sa che può continuare a perseguire il suo sogno finché i suoi amici saranno dalla sua parte.

Ness (Emma Ferreira)

È stata la prima a intuire il talento di Santi tanto da fargli da manager. Cercando sempre di pianificare le sue mosse in anticipo, è riuscita a dare il meglio di sé nonostante la pochissima esperienza nel settore musicale. Estremamente appassionata, ha l’abitudine di esaltarsi eccessivamente e il che non sempre la salva da goffe ed esilaranti figure. Ha un buon rapporto sia con Santi sia con Felix e, sebbene li prenda sempre in giro, non può fare a meno di loro.

Felix (Jordan Mendoza)

Introverso e a volte socialmente imbarazzante, è il direttore creativo di santi. È l’unico del gruppo che non è latino e che non parla spagnola, cosa che talvolta lo fa sentire un po’ un outsider. Cinefilo nell’animo, fa costantemente riferimento al suo film preferito (Moonlight) e spesso ha idee fuori dagli schemi per video musicali che finiscono per essere sorprendentemente commoventi.

Mia (Courtney Taylor)

Da PoC donna, Mia sente di avere costantemente qualcosa da dimostrare nell’etichetta discografica dominata dagli uomini in cui lavora. Per tale ragione, è diventata una sorta di camaleonte sociale in grado di adattarsi a ogni contesto professionale. L’essere orientata alla carriera l’ha portata però a non avere solide relazioni private, motivo per cui è attratta dall’energia contagiosa e dall’amicizia tra Santi, Ness e Felix.

Oscar (Santiago Cabrera)

La sua capacità di coltivare relazioni pubbliche lo ha portato ad avvicinarsi ai vertici dell’etichetta discografica che ha Santi sotto contratto. A prima vista, Oscar è un “fratello” che incarna molti degli elementi tossici di un ambiente lavorativo a predominanza maschile. Ha però un lato sensibile che verrà fuori a sorpresa.

Gina (Jordana Brewster)

Donna d’affari intimidatoria, mantiene un’aura di mistero riguardo a chi è e a cosa fa. Con il sospetto che abbia accumulato ricchezza in parte illegalmente, Gina tiene ben al sicuro il suo mondo evitando che qualcuno possa mandarlo in pezzi.

Isa (Genesis Rodriguez)

Tra le più grandi popstar del pianeta, è famosa da quando era giovanissima, tanto che nessuno sa più quanti anni abbia realmente. Nel disperato tentativo di mantenere inalterato il suo successo, è disposta a rinnovarsi continuamente in base alle tendenze del periodo. Ecco perché sta facendo leva sul reggaeton ora che la musica latina è diventata mainstream.

Celeste (Alycia Pascual-Pena)

Giovane giornalista musicale, con la sua penna autentica e unica è considerata una delle più eminenti esperte di reggaeton. Crede fermamente nella sua integrità e rifiuta qualsiasi attività che possa mettere in discussione la sua credibilità.

