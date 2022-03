Nella bolla: Un film nel film nella divertente commedia Netflix

È disponibile dal 1° aprile su Netflix il film Nella bolla, una commedia che gioca sulla realizzazione di un film di fantascienza in piena epidemia da CoVid-19. Porta la firma di Judd Apatow, regista di molte commedie di successo, e ha un cast popolato di attori molti noti.

Nella bolla, il film disponibile su Netflix dal 1° aprile, un gruppo di attori e attrici si ritrovano isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d’azione sui dinosauri volanti, Cliff Beasts. La commedia, dissacrante e divertente, gioca dunque sul binario del metacinema, proponendo l’idea di un film nel film, con tutte le conseguenze del caso.

A dirigere un cast composto da attori affermati come Karen Gillan, David Duchovny e Leslie Mann, è Judd Apatow, regista, sceneggiatore e produttore statunitense. Nato nello stato di New York nel 1967, Apatow è conosciuto per la maestria nel saper affrontare alcuni degli argomenti più difficili della nostra contemporaneità, dalla verginità in età adulta alle gravidanze inattese (passando per i comportamenti autolesionisti, le malattie letali e la mezza età), usando un mix unico di assurdo, commedia, osservazione incisiva di ogni dettaglio e genuina empatia.

Prolifico sia al cinema sia nel mondo delle serie televisive, si è impegnato nella produzione di titoli cult come Suxbad, Le amiche della sposa, The Big Sick o Freaks and Geeks. Sposato con l'attrice Leslie Mann, da regista ha diretto i film 40 anni vergine, Molto incinta, Questi sono i 40 e Un disastro di ragazza.

Un film nato per caso

Su Netflix dal 1° aprile, il film Nella bolla è nato nella mente dello sceneggiatore e regista Judd Apatow nel periodo in cui si è ritrovato costretto a casa per via del lockdown dettato dalla diffusione del CoVid-19. “Stavo promuovendo un film e mi sono ritrovato su Zoom per gran parte della giornata. Credevo di impazzire. Dovevo fare qualcosa per preservare la mia sanità mentale”, ha ricordato.

“Mi sono allora detto: perché non pensare a un nuovo progetto? Ho cominciato a elaborare idee diverse per serie televisive e film, senza pensare mai che le avrei concretizzate. Ho sentito poi della bolla NBA 2020, la zona di isolamento creata dalla NBA nel Walt Disney World a Bay Lake, in Florida, e ho pensato che fosse divertente che tutti i giocatori si trovassero bloccati nella stessa struttura. Quasi contemporaneamente, ho sentito parlare della produzione del film Jurassic World: Il dominio, bloccata in Inghilterra. Da lì è scattata la scintilla”.

“Un gruppo di attori bloccati in un albergo era materia interessante da trattare”, ha proseguito Apatow. “Li ho immaginati chiusi in una struttura e sull’orlo di un esaurimento nervoso mentre cercano di portare a casa un film d’azione nel momento peggiore della pandemia. Ho scritto la storia ma l’ho messa da parte, pensando di non farne mai un film. Quando però mia moglie, Leslie Mann, mi ha detto che andava in Inghilterra per girare una serie tv, ho colto l’occasione per mettere in piedi la produzione. Sarei così andato con lei e avrei avuto anch’io qualche cosa da fare. Era un modo per non staccarmi da Leslie e non rimanere solo!”.

Iris Apatow, Pedro Pascal e Leslie Mann in Nella bolla.

Un film nel film

L’idea vincente di Nella bolla, su Netflix dal 1° aprile, è quella di raccontare un film nel film. Cliff Beasts, il film che gli attori devono girare, è una specie di Jurassic Park di serie C. Si tratta dunque di un titolo che, sulla scia di un blockbuster mondiale, cerca di scimmiottarne la storia senza averne i mezzi, sebbene sia un franchise ha riscosso molta popolarità (per certi versi, è un titolo à la Sharknado).

Cliff Beasts ha avuto un suo successo e ha generato una saga vera e propria. Quella raccontata in Nella bolla, film originale Netflix, è la produzione di un sesto capitolo, realizzato da un gruppo di persone che in realtà non si piacciono nemmeno tanto e non si apprezzano. Per il sesto Cliff Beasts, gli sceneggiatori si sono concentrati sui Tyrannosaurus Rex volanti. “Cercavo un’idea che potesse sembrare minimamente reale ma al contempo sciocca”, ha sottolineato Apatow. “Ho pensato allora ai T-Rex che volano come colibrì. La fisica del loro volo non ha senso: nessuna legge della natura lo avrebbe mai permesso. Tant’è che non è stato facile nemmeno lavorare con gli effetti speciali. Con quelle ali così piccole, nessun animale potrebbe mai spiccare il volo. Figuriamoci un dinosauro!”.

In Cliff Beasts, il film dentro a Nella bolla, si racconta fondamentalmente di un’azienda che vuole costruire un hotel in cima all’Everest. Dieter, colui che rappresenta gli interessi della compagnia, sembra una persona a posto, motivata e con la testa sulle spalle. Pian piano, però, emerge come le sue reali intenzioni siano quelle di uccidere i dinosauri in cima all’Everest per avere la strada spianata al progetto.

Nella bolla: Le foto del film Netflix 1/10 Netflix 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 Netflix 9/10 Netflix 10/10 PREV NEXT