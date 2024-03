Nell, la serie tv Disney+ che mescola fantasy, avventura e azione

A rriva su Disney+ la serie tv Nell – Rinnegata, un racconto che mescola dramma, fantasy e azione, per raccontare la storia di una giovane che nell’Inghilterra del Settecento si fa strada grazie ai suoi poteri magici.

Disney+ propone dal 29 marzo in esclusiva la serie tv Nell – Rinnegata. Scritta da Sally Wainwright, Nell – Rinnegata è una serie tv che mescola fantasy, azione e avventura per raccontare la storia di Nell Jackson, una giovane donna scaltra e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio, diventando inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo. Tuttavia, è quando le appare uno spirito magico chiamato Billy Blind che Nell capisce come il suo destino sia più grande di quanto avesse immaginato.

Una bandita “magica”

Viaggiatori, aristocratici e ricchi, state attenti: un’intrepida fuorilegge con poteri soprannaturali sta perlustrando le strade dell'Inghilterra del XVIII secolo nella nuova serie tv Nell – Rinnegata, creata da Sally Wainwright, ideatrice di Happy Valley e Gentleman Jack. Ambientata nel 1705, la serie tv Nell – Rinnegata, composta da otto puntate, segue la testarda londinese Nell Jackson (Louisa Harland), che torna dalla guerra in Europa a casa sua a Tottenham, solo per trovarsi incastrata per omicidio quando si fa nemico il figlio di un proprietario terriero locale, Thomas Blancheford.

Mentre è in fuga con le sue due sorelle minori, Roxt e George (Bo Bragason e Florence Keen), Nell diventa nota come una formidabile bandita quando si diffonde la voce dei suoi straordinari poteri di combattimento, concessi da una creatura simile a un “fato” di nome Billy Bind (Nick Mohammed). Ma con l'astuto Conte di Poynton (Adrian Lester) alle sue calcagna, Nell si rende conto che il suo destino è molto più grande del rapinare i ricchi ritrovandosi coinvolta in una trama mistica che conduce fino alla Regina d'Inghilterra. Come farà a ristabilire la sua reputazione?

"Amo il mondo che Sally ha creato, con la sua magia, fantasia e epiche sequenze di combattimento, nella serie tv Nell - Rinnegata", ha commentato la protagonista Harland. "È fantastica nello scrivere per le donne, e non conosco nessuno come Nell. Ha una forza sovrumana, grazie a un impertinente folletto, Billy Blind, che è una sorta di Trilli. Può battere un esercito di uomini, il che è utile mentre è in fuga. Si sente invincibile e si comporta di conseguenza".

La serie tv vede anche la partecipazione di Frank Dillane nel ruolo di un affascinante furfante Charles Devereux, Enyi Okoronkwo come lo stalliere Rasselas, e Pip Torrens come il proprietario terriero Lord Blancheford, padre di Lady Sofia Wilmot (Alice Klemelberg) e del prepotente fratello Thomas (Jake Dunn). Joely Richardson interpreta, invece, l'eccentrica magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhangar. "Joely interpreta un personaggio à la Rupert Murdoch ed è incredibile nelle scene di lotta. È addestrata per le acrobazie e i nostri personaggi hanno una lotta epica: non vi dirò, però, chi vince!”, ha scherzato Harland.

I personaggi principali

Conosciamo da vicino i personaggi che, oltre la protagonista, popolano la serie tv Nell – Rinnegata.

Billy Blind (Nick Mohammed)

Il protettore di Nell è uno spirito dispettoso che può volare, cambiare dimensione e apparire ogni volta che Nell è sotto minaccia. Gli dona una forza sovrumana, ma perché la sta aiutando?

Robert Hennessey, Conte di Poynton (Adrian Lester)

L’influente politico è affascinato dalle voci sulle straordinarie capacità di combattimento di Nell e si pone come missione quella di darle la caccia.

Lady Eularia Moogerhangar (Joely Richardson)

Le limitazioni della società sulle donne non hanno fermato l'astuta Lady Eularia, che ha lottato per diventare una potente magnate dei giornali.

Charles Devereux (Frank Dillane)

Affascinante furfante i cui travestimenti possono trasformarlo in un dandy così come un spietato bandito. Charles può convincere Nell a diventare sua complice?

Roxy Trotter (Bo Bragason)

La gentile Roxy fa del suo meglio per tenere in riga la sorella maggiore Nell ma è devastata quando la loro famiglia è costretta a lasciare la taverna accogliente che chiamano casa.

George Trotter (Florence Keen)

La coraggiosa e diretta George ammira la sorella maggiore Nell, che incontra per la prima volta all'inizio della serie. Ma fino a che punto si spingerà per proteggerla?

Rasselas (Enyi Okoronkwo)

Stalliere in cerca di avventure crede nell'innocenza di Nell riguardo all'omicidio e spera di unirsi a lei nella sua missione di giustizia. Ma è solo un trucco per avvicinarsi alla sua cotta, Roxy?

Thomas Blancheford (Jake Dunn)

Il crudele figlio del proprietario terriero Lord Blancheford (Pip Torrens) farebbe qualsiasi cosa per ereditare la tenuta. Ma sua sorella Sofia (Alice Klemelberg) gli si opporrà?

