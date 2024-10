Nautilus: La spettacolare serie tv che rilegge Jules Verne e il mito di Capitan Nemo

I n Nautilus, la nuova serie tv di Prime Video, Capitan Nemo, interpretato da Shazad Latif, guida una fuga epica sotto il mare. Ne vien fuori una storia di vendetta, avventura e colpi di scena che riscrive il classico di Jules Verne Ventimila leghe sotto i mari in dieci episodi mozzafiato.

Nautilus è la nuova serie tv targata Prime Video (ma pensata originariamente per Disney+) che rilegge in dieci nuovi episodi un classico della letteratura di fantascienza: Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne. Al centro della serie tv Prime Video Nautilus troviamo Capitan Nemo, interpretato dall’attore Shazad Latif.

La storia prende avvio nel 1857 quando Nemo si ritrova prigioniero in una colonia penale sotto il controllo della spietata Compagnia Britannica delle Indie orientali. Quando gli si presenta la possibilità di prendere il comando del Nautilus, il sommergibile alla cui realizzazione ha contribuito, Nemo ne approfitta per fuggire con altri detenuti. Il suo viaggio verso la libertà entra però presto in rotta di collisione con la giovane Humilty Lucas (Georgia Flood), che deve essere trasportata a Bombay per sposarsi.

Alla scoperta di Nemo

James Mason, Michael Caine, Patrick Stewart e Ben Cross sono solo alcuni degli attori che hanno interpretato il Capitano Nemo, il carismatico anti-eroe che Jules Verne ha reso immortale nei suoi romanzi Ventimila leghe sotto i mari e L'isola misteriosa. Nella serie tv Prime Video Nautilus tocca invece all’attore Shazad Latif ricoprire il ruolo per andare alle origini del personaggio stesso.

"Sono stato attratto dall'idea di raccontare la storia dal punto di vista di un uomo di colore", ha affermato l’attore. "Stiamo riportando un po' di colore nella storia e nella narrativa storica, e questo mi ha affascinato molto. Nemo è un uomo molto complesso, con molte sfaccettature", ha continuato. "È un principe indiano privato del suo diritto di nascita, una figura peculiare che ha conosciuto sia il vertice del potere che il fondo della disperazione. È molto arrogante, intelligente, testardo e ostinato".

All'inizio della serie tv, Nemo e i suoi compagni detenuti nella Colonia Penale di Kalpani sono usati come schiavi per costruire un sottomarino corazzato lungo 90 metri, il Nautilus. Nemo e l'ingegnere Gustave Benoit (interpretato da Thierry Frémont) pianificano di fuggire a bordo del mezzo esplorativo una volta completato, coltivando anche l’ambizione di raggiungere destinazioni mitiche famose.

Tuttavia, quando arriva un direttore della compagnia per portare il Nautilus a Bombay, dove verrà armato come arma da guerra, Nemo e Benoit sono costretti a cambiare i loro piani e a salpare con un equipaggio eterogeneo per una vita di avventure spettacolari sotto le onde dell'oceano. "Non credo ci sia niente di simile", ha aggiunto entusiasta Latif. "C'è qualcosa per tutte le età. Ha un cast molto diversificato, scene spettacolari che lasceranno il pubblico a bocca aperta e un vero dramma emotivo al centro".

L’incontro con Humilty

In mare aperto, il Nautilus si imbatte in un’altra nave, il Ceylon, che potrebbe rivelare la posizione dei fuggitivi, e così si decide di speronarla. Ciò porta Humility Lucas, una privilegiata figlia dell'Impero Britannico, a unirsi a Nemo e al suo equipaggio. "Nemo non la vuole a bordo", ha spiegato Latif. "Ma nel corso della serie tv Prime Video Nautilus vediamo come abbia bisogno di Humility sul Nautilus per la sua brillante mente, e finiscono per avere bisogno l'uno dell'altro in modi inaspettati".

L’attrice australiana Georgia Flood interpreta Humility, che era, con grande riluttanza, diretta verso un matrimonio combinato, accompagnata dalla sua energica domestica Loti (Céline Menville). Nonostante i continui battibecchi, c’è qualcosa di toccante nel loro rapporto. "Humilty e Loti condividono molto dopo aver trascorso tanto tempo insieme sulla nave", ha spiegato Georgia. "Condividono ad esempio il dolore di essere donne in quell'epoca, e questa comunanza le rende più simili di quanto sarebbero state se fossero rimaste in una società inglese che opprime le donne".

"Humility scopre che Nemo è testardo e non la ascolta. Lo giudica per questo, ma col tempo, conoscendolo meglio e comprendendo il suo passato e il suo dolore, quei giudizi si dissolvono e sviluppano una connessione molto profonda".

