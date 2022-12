Natale tutti i giorni: su Netflix il film giusto per riscoprire il valore della famiglia

I l film Netflix Natale tutti i giorni ci ricorda del valore che abbia la famiglia nei giorni di Natale proponendo la storia di un uomo che, a causa di molteplici coincidenze, non riesce a godersi la magia delle feste.

È disponibile su Netflix a partire dal 20 dicembre il film Natale tutti i giorni. Commedia messicana diretta da Mark Alazraki, vede l’attore Mauricio Ochmann nei panni del burbero Chuy che, a causa di un incantesimo temporale, è costretto a rivivere ogni anno il Natale e ad affrontare le conseguenze dei 364 giorni di cui non ricorda nulla.

Film Netflix pensato per tutta la famiglia, Natale tutti i giorni offre divertimento ma anche diversi spunti di riflessione. Accanto a Ochmann recita l’attrice Ana Brenda Contreras.

La trama del film Natale tutti i giorni

Il film Netflix Natale tutti i giorni comincia a pochi giorni del Natale quando una brutta caduta fa sì che lo scontroso Chuy perda conoscenza. Passa un anno prima che Chuy ritorni in sé, senza aver alcun ricordo degli ultimi dodici mesi. Tuttavia, ben presto, si rende conto di essere condannato a risvegliarsi una Vigilia di Natale dopo l’altra, affrontando le conseguenze di quanto il suo alter ego combina nei 364 giorni precedenti.

Il poster originale del film Netflix Natale tutti i giorni.

Riscoprire il Natale

Mauricio Ochmann, attore messicano particolarmente noto nel suo Paese per essere stato il protagonista di diverse serie, nel film Natale tutti i giorni interpreta Chuy, un giovane uomo che compie gli anni il 24 dicembre. Per lui, si tratta di una vera condanna: è il giorno in cui tutte le famiglie e soprattutto la sua si riuniscono per festeggiare la Vigilia di Natale, ricorrenza che fa passare il suo compleanno in secondo piano. Ciò (unito ad altri problemi) ha finito inevitabilmente per influire sulla sua esistenza, rendendolo scontroso e burbero al punto di non vivere più serenamente i rapporti con la moglie, i figli e l’ambiente che lo circonda.

Tuttavia, come accade nelle belle favole, nulla è perso. L’apparizione di una “fata madrina” (Manu Nna) e le diverse sfide a cui lo sottoporrà aiuteranno Chuy a restituire al Natale il suo giusto valore e a riprendere in mano le redini della sua vita.

“Ovviamente, il tema del film Netflix Natale tutti i giorni è il Natale e tutto ciò che accade intorno a quei magici giorni di dicembre”, ha commentato Ochmann. “Il fulcro della storia mostra però come Chuy possa salvarsi e ritornare ad amare ciò che più gli sta a cuore. La sua storia ci spinge a riflettere su ciò che è veramente importante per noi e a ridare il giusto peso a ciò che abbiamo anziché continuare a lamentarci di ciò che non abbiamo”.

Per Ana Brenda, che nel film Netflix Natale tutti i giorni interpreta Daniela, la moglie del protagonista, quella di Chuy è una storia che in qualche modo si è sentita cucita addosso. L’attrice è infatti nata il 24 dicembre, come ha ricordato: “La vita mi ha fatto questo regalo. Anche se penso che il regalo peggiore sia stato per mia madre, dal momento che ha trascorso la vigilia in travaglio! Per molti versi, Chuy sono io. È capitato anche a me di sentirmi bistrattata dalle feste ma, come Chuy, avevo sottovalutato e dato per scontato quanta importanza abbia la famiglia. Ce ne accorgiamo solo quando cominciamo a perdere chi ci circonda”.

“Ho trovato interessante essere il protagonista di un film di Natale ora che sono diventato padre”, ha poi aggiunto Ochmann. “Forse prima non desideravo così abbastanza il Natale: ho dovuto innamorarmene di nuovo. Ed è accaduto quando è nata la mia prima figlia, Lorenza. Ho vissuto un’infanzia e un’adolescenza complicate, sono figlio di genitori adottivi e solo a 18 anni, quando sono diventato papà per la prima volta, ho cominciato a godermi l’atmosfera che si respira per tutto il mese di dicembre. Ancora ora sono il Babbo Natale di Kailani, la mia bimba più piccola. Ma non ditelo a lei!”.

