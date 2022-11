Natale con te: Tra musica e Natale, sboccia l’amore nel film Netflix

N etflix prosegue il suo countdown al Natale con il film Natale con te, una commedia romantica sullo sfondo della musica e delle hit natalizie.

Dal 17 novembre Netflix propone il film Natale con te, una commedia romantica a sfondo natalizio diretta dalla regista brasiliana Gabriela Tagliavini. Protagonisti della storia sono gli attori Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr., nei panni di una pop star e del padre di una sua giovanissima fan.

Se avete apprezzato Falling for Christmas con Lindsay Lohan, non potete non innamorarvi dei buoni sentimenti di Natale con te, in cui la pop star Angelina fugge dallo stress della sua quotidianità per realizzare il sogno di una giovane fan di una piccola cittadina dello stato di New York. Qui, Angelina troverà l’ispirazione per dare nuovo slancio alla sua carriera e anche la possibilità di un vero amore.





Un successo di Natale

La maggior parte delle star del pop hanno pubblicato, pubblicano e pubblicheranno canzoni a tema natalizio. A un certo, a tutte viene richiesto di incidere canzoni che faranno da sottofondo ai giorni di amore e serenità che accompagnano la fine dell’anno. Lo hanno fatto Mariah Carey, Kelly Clarkson e Celine Dion, e dovrebbe farlo anche Angelina, la pop star protagonista del film Netflix Natale con te.

Interpretata da Aimee Garcia, Angelina è sotto pressione: scrivere un nuovo successo natalizio porta tutto fuorché allegria nella sua vita. Sentendosi stressata ed esausta, Angelina desidererebbe solo sentire più da vicino il calore dei suoi fan. E il suo desiderio si trasforma in realtà quando si imbatte nel video di una giovanissima ammiratrice di nome Cristina (Deja Monique Cruz), il cui più grande sogno è quello di incontrare lei, la sua cantante preferita.

Il poster originale del film Natale con te.

Un amore inaspettato

Come spesso accade nei film a tema natalizio (Tv8 insegna), Cristina vuole anche aiutare il padre (Freddie Prinze Jr.) a ritrovare l’amore, dopo non aver avuto particolarmente fortuna con i tentativi digitali. Quindi, quando si reca nella piccola cittadina in cui Cristina vive per sorprenderla, Angelina troverà non solo ispirazione per la sua carriera ma anche per la sua vita sentimentale.

Il film Netflix Natale con te segna anche il ritorno sullo schermo dell’attore Freddie Prinze Jr., lontano da ruoli di prestigio dal lontano 2014, anno in cui ha preso parte alla serie tv Bones. “Per quanto fossi nervoso, stavo tornando a fare un film”, ha dichiarato. “Non avrei potuto scegliere un film più adorabile o un gruppo più perfetto con cui lavorare. Sul set del film Netflix Natale con te, mi hanno fatto amare nuovamente questo mestiere”.

