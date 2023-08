Nata per te: Il trailer del film sulla storia di Luca Trapanese e della piccola Alba

S toria d’amore senza pregiudizio alcuno, quella di Luca Trapanese e della piccola Alba è ora un film diretto da Fabio Mollo: Nata per te. Al cinema dal 28 settembre, ne vediamo il trailer, il poster e le prime immagini.

Vision Distribution ha reso disponibile il trailer e il poster del film Nata per te. Diretto da Fabio Mollo, il film Nata per te trae spunto dalla vera storia di Luca Trapanese, intervistato da The Wom qualche mese fa. La vicenda di Luca Trapanese e della sua piccola Alba ha da sempre colpito l’Italia intera, facendo affiorare nei confronti del loro piccolo ma necessario nucleo familiare un amore sconfinato e senza pregiudizio alcuno.

Prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo, in collaborazione con Sky con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania, il film Nata per te arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 settembre.

Nata per te, il film sulla storia di Luca Trapanese, vede come protagonisti Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Nel cast anche Alessandro Piavani con Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte.

Nata per te: Le prime immagini

Scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio Mollo e tratto dall’opera letteraria “Nata per te” di Luca Mercadante e Luca Trapanese edita da Giulio Einaudi Editore, il film Nata per te racconta la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme.

Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Il poster del film Nata per te.

Nata per te: Le prime foto (Gianni Fiorito) 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT