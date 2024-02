D ietro a un film d’animazione, si celano sempre grandi messaggi e importanti tematiche: è il caso di My Sweet Monster e della sua storia che, nel segno della tradizione, offre numerosi spunti di riflessione.

Arriva al cinema dal 29 febbraio il film d’animazione My Sweet Monster di Viktor Glukhushin. Distribuito da Plaion Pictures, il film My Sweet Monster si ispira alle più grandi fiabe di sempre per raccontare la storia di una coraggiosa e romantica principessa che, in cerca del suo principe azzurro, è decisa a scrivere da sola il proprio destino senza rimanere intrappolata nella gabbia dorata costruitale dal padre, il Re.

Dagli stessi produttori di Lo schiaccianoci e il flauto magico, il film My Sweet Monster porta sullo schermo un divertente viaggio che mescola avventura, magia e amore, trattando anche un tema molto attuale come quello del rispetto della Natura e dei suoi abitanti. Senza dimenticare gli elementi che da sempre hanno contribuito a caratterizzare i migliori classici animati: splendide animazioni e canzoni travolgenti completamente adattate in italiano.

Il poster italiano del film My Sweet Monster.

La trama del film

Il Re non riesce a credere che la sua amata figlia, la principessa Barbara, al centro del film My Sweet Monster, stia diventando grande. Se accorge quando, mentre tenta ancora di sorvegliarla, lei gli fa una scenata per la sua festa di compleanno. Ma, mentre tutti sono distratti, il trono viene usurpato da un subdolo e ambizioso postino, Joyce, che pianifica anche di sposare la principessa.

Segretamente innamorata del principe Edward, Barbara non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto di Joyce e divenire sua moglie. Scappa così dal palazzo reale e si trova nei boschi, dove ben presto si imbatte in Bogey, potente guardiano della foresta e tenero mostro dal cuore d’oro, e nel suo amico, un simpatico coniglio parlante.

L’interferenza di Barbara provoca il caos nella vita dei due amici: si intromette su tutto, stabilisce le sue regole e continua ad annoiarli con le sue fantasie su Edward, su come sconfiggerà Joyce, rimetta suo padre sul trono e le chieda di sposarlo, così come succede in tutte le più belle storie dei libri.

Per liberarsi di Barbara, Bogey non ha altra scelta che trovare Edward, fermare Joyce e ripristinare l’ordine del regno stesso. Ed è allora che ha inizio un viaggio che renderà la principessa, il mostro e il coniglio inseparabili: l’avventura si rivelerà per i tre la più epica e indimenticabile di sempre, in cui le risate si susseguono a inseguimenti travolgenti e la magia incontra suggestioni steampunk.

“My Sweet Monster è una favola animata per tutta la famiglia”, ha dichiarato Sergey Selyanov, produttore del film. “Abbiamo impiegato quattro anni per completare il progetto, un periodo abbastanza lungo per creare qualcosa in modo approfondito e ponderato, senza fretta. Ci auguriamo che i nostri spettatori apprezzino questi nuovi personaggi e si godano questa bella fiaba”.

La clip in anteprima

My Sweet Monster è un film che presenta temi che possono essere affrontati sia da un pubblico di giovanissimi sia da uno più maturo. I messaggi di fondo sono fondamentalmente due: seguire il proprio cuore e i propri sogni e prendersi cura dell’ambiente, poiché le risorse della Terra non sono limitate e ci sono conseguenze catastrofiche derivanti dall’eccessiva avidità degli uomini.

La trama offre anche lo spunto per intavolare conversazioni sul coraggio, sull’empowerment femminile, sull’amicizia, sul lavoro di squadra e sull’ingegno, ma anche su atteggiamenti e comportamenti da tenere nella vita reale: il mai ricattare qualcuno per i propri scopi, il rispetto per la volontà delle giovani donne (allargando la discussione ai matrimoni forzati), l’accettazione dell’altro, il prendersi cura della natura e il non ricorso alla violenza come mezzo per risolvere i conflitti.

The Wom vi mostra oggi una clip in anteprima esclusiva del film My Sweet Monster, in cui facciamo la conoscenza della principessa Barbara.