My Policeman: La vera storia dietro al film con Harry Styles su Prime Video

Arriva su Prime Video il film My Policeman. Dopo essere stato presentato con successo al Toronto Film Festival, My Policeman è pronto a portare nelle vostre case una storia d’amore proibito e di cambiamento delle convenzioni sociali basata sull’omonimo romanzo di Bethan Roberts.

Diretto da Michael Grandage e sceneggiato da Ron Nyswaner, My Policeman è interpretato da Harry Styles, Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson e Rupert Everett.

La trama del film My Policeman

My Policeman, film original Prime Video, segue tre ragazzi - il poliziotto Tom, l’insegnante Marion e il curatore di un museo Patrick - durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom, Marion e Patrick sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Ogni storia d’amore mette alla prova chi puoi e non puoi essere, così come la vita che puoi o non puoi immaginare con la persona amata. Ciò è particolarmente vero per i tre protagonisti di My Policeman. Marion, Tom e Patrick si incontrano nell’Inghilterra degli anni Cinquanta e si riconoscono come spiriti affini, incantati dall’arte, dall’avventura e l’uno dall’altro. La loro amicizia, tuttavia, fa esplodere un groviglio di desideri repressi, brame segrete, rimpianti e gesti dannosi che tracceranno il corso dei loro successivi quattro decenni.

Il film passa così dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, con i protagonisti che diventano persone mature e di mezza età ma con l’esigenza, sempre più urgente, di rimanere fedeli a se stessi. Diversi sono i temi esplorati che hanno un’eco anche ai nostri giorni: le convenzioni del romanticismo e del matrimonio e le lotte per amare liberamente chi si vuole, in primis.

La complessità dell'amore

Sei diversi attori interpretano i tre protagonisti principali del film Prime Video My Policeman. Harry Stiles e Linus Roache interpretano Tom, il poliziotto della classe operaia che diventa l’oggetto d’amore conteso tra due differenti persone. Nel ruolo dell’insegnante Marion, la moglie che per istinto cerca di trattenere il marito Tom a sé, recitano invece Emma Corrin e Gina McKee. L’affascinante Patrick, curatore di un museo, ha infine le fattezze del debuttante David Dawson e dell’iconico Rupert Everett.

“My Policeman è una storia che esplora la differenza tra amicizia, amore e lussuria attraverso il prisma del tempo e della memoria”, ha dichiarato il regista Michael Grandage. “I tre protagonisti rivelano i loro difetti ma il film rivela anche la loro umanità, la loro passione e la loro ricerca di risposte. È un film sul cambiamento sociale e su come i progressi compiuti abbiano influenzato la vita di così tante persone”.

“My Policeman è una storia sulla complessità dell’amore, su quanto sia profondo e duraturo e legato alla visione diversa dei protagonisti”, ha aggiunto Harry Styles. “Ognuno dei personaggi sperimenta diversi tipi di amore e diverse conseguenze che ne minano l’onestà. Chiunque può rivedersi in loro e diventare più inclusivo nei confronti degli altri”.

Il poster originale del film My Policeman.

Da una storia vera

La genesi di My Policeman, original targato Prime Video, risale a molti anni prima che Bethan Roberts scrivesse l’acclamato romanzo su cui il film è basato. La storia, infatti, si ispira alla vita non convenzionale del romanziere inglese EM Forster, autore di alcuni classici come Camera con vista, Casa Howard e Maurice.

Sebbene apertamente gay con i suoi amici, Forster non poteva dichiararsi pubblicamente in un momento in cui l’omosessualità veniva condannata in Inghilterra. Gli uomini gay, nella fattispecie, venivano regolarmente intrappolati e imprigionati solo per essere quello che erano. Bastava poco per finire incriminati e accusati di omosessualità, a volte anche una semplice lettera.

Forster ebbe diverse relazioni con uomini dell’alta borghesia. Tuttavia, il suo compagno più longevo fu Bob Buckingham, un agente di polizia londinese della classe operaia. I due ebbero una relazione durata quarant’anni, sebbene Buckingham fosse sposato con l’infermiera May Hockey. La donna e lo scrittore divennero anche cari amici e Forster battezzò anche il figlio della coppia. Tuttavia, May fu consapevole del legame del marito con lo scrittore, tanto che quando Forster morì ne fece mischiare le ceneri con quelle del marito.

Una storia d'amore nella storia d'amore

Piuttosto che raccontare come andò la vera storia di Forster, Bethan Roberts ha deciso di ricorrere alla fantasia, traslando la storia negli anni Cinquanta, un decennio prima che cambiasse la legge sull’omosessualità. Ha altresì lavorato sulla psicologia dei personaggi, caratterizzando ognuno di desideri contrastanti, decisioni avventate e rimorsi. Li ha poi immaginati quarant’anni dopo quando, di fronte a un nuovo bivio, uno di loro si rende conto che hanno un’ultima possibilità per dare un nuovo corso alle loro esistenze.

Tra i primi a interessarsi al lavoro di Roberts per trarne un adattamento cinematografico c’è stato il produttore Robbie Rogers. Ex calciatore professionista dei LA Galaxy e del Leeds United, Rogers è stato il primo sportivo apertamente gay a competere in un campionato nordamericano. “Sentivo he il romanzo aveva qualcosa di diverso e di originale”, ha ricordato. “Non era solo una storia d’amore. Riguardava il modo in cui le persone cercano di controllare il sentimento e come le decisioni che si prendono in gioventù hanno un impatto sulle vite in futuro”.

Rogers ha poi portato il libro al produttore, regista e sceneggiatore Greg Berlanti, che si sarebbe occupato dello sviluppo del film. Ed è durante la lavorazione dello stesso che Rogers e Berlanti si sono innamorati e hanno deciso di sposarsi.

