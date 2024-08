M y Penguin Friend è più di un semplice film; è un tributo all'amicizia e alla natura, capace di ispirare e commuovere spettatori di tutte le età.

My Penguin Friend, in arrivo prossimamente anche nelle sale italiane, è un film toccante e avventuroso che racconta la straordinaria storia vera di un'amicizia inaspettata tra un uomo e un pinguino. La vicenda si svolge sulle meravigliose coste del Brasile e nelle colonie di pinguini della Patagonia.

La storia inizia con João Pereira de Souza, un pescatore brasiliano che trova un pinguino di Magellano coperto di petrolio sulla spiaggia di Ilha Grande, vicino a Rio de Janeiro. João, mosso da compassione, decide di prendersi cura dell'animale, lo chiama DinDim e lo nutre fino a quando non è abbastanza forte per essere rilasciato in mare.

Ma il loro legame prende una piega sorprendente quando DinDim, invece di partire per sempre, ritorna da João l'anno successivo. Da quel momento, il pinguino comincia a fare visite annuali al suo amico umano, attraversando migliaia di chilometri per tornare nella casa di João. Il suo comportamento straordinario affascinerà non solo la gente del posto ma anche la comunità scientifica, incapace di spiegare pienamente la forza del legame tra l'uomo e l'animale.

L’uomo e il pinguino

Il film My Penguin Friend, diretto da David Schürmann, vede protagonisti l'iconico attore Jean Reno e la talentuosa Adriana Barraza, nominata agli Oscar. Jean Reno interpreta João Pereira de Souza, un uomo di cuore generoso e profondo, che trova un amico inaspettato in DinDim. L'interpretazione di Reno è sia autentica sia in grado di trasmettere la connessione unica che si sviluppa tra il suo personaggio e il pinguino. Adriana Barraza, invece, interpreta un ruolo di supporto che arricchisce la narrazione con una profondità emotiva ulteriore.

Un aspetto distintivo del film è l'uso di pinguini veri sul set, come spiegato dal regista David Schürmann: "Abbiamo voluto catturare l'essenza di questa storia vera, evitando l'uso di CGI o animazioni. I pinguini hanno personalità uniche, e la loro presenza ha reso l'esperienza sul set sincera e commovente".

Il poster del film My Penguin Friend.

L’incanto della natura e la vera storia

My Penguin Friend è un film che esplora vari temi profondi e universali. Al centro della storia vi è l'amicizia e l'amore incondizionato, come evidenziato dal legame tra João e DinDim. Ma celebra anche la bellezza della natura e la capacità degli esseri umani di instaurare legami con altre specie. "Questa è una favola senza tempo", afferma Schürmann. "Non è solo un'avventura emozionante, ma un film che parla dell'amore e dell'incanto che la natura ci offre".

Il regista ha voluto creare un'opera che fosse non solo visivamente affascinante ma anche ricca di significato, esplorando come le relazioni inaspettate possano trasformare la nostra vita. La storia invita gli spettatori a riflettere sul nostro ruolo come custodi della natura e sulla capacità degli animali di mostrare gratitudine e affetto.

La trama del film My Penguin Friend è basata su eventi reali avvenuti nel 2011, quando il vero João Pereira de Souza trovò DinDim, un pinguino di Magellano in difficoltà. Dopo averlo curato, João lo liberò in mare, ma DinDim ritornò, inaugurando una tradizione annuale che continua tuttora. Gli zoologi spiegano che i pinguini sono animali altamente sociali con un forte senso dell'orientamento, ma il legame tra João e DinDim rimane un mistero affascinante. La loro storia di amicizia e fedeltà ha toccato i cuori di molti, dimostrando che l'affetto non conosce confini di specie.

