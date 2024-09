My Old Ass: Un film Prime Video mette a confronto noi stessi con noi stessi!

I l film Prime Video My Old Ass si presenta come una commedia drammatica che riesce a fondere il divertimento con riflessioni profonde sulla vita e l'identità. Offre, infatti, uno sguardo nostalgico ma fresco sui dilemmi dell'età adulta e dell'adolescenza, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie esperienze e scelte di vita.

Prime Video propone dal 13 settembre il film My Old Ass. Diretto da Megan Park, il film Prime Video My Old Ass rivisita il classico racconto di formazione con una prospettiva fresca e moderna. La storia segue la giovane e spensierata Elliott (interpretata da Maisy Stella), che, nel giorno del suo diciottesimo compleanno, si ritrova faccia a faccia con la sua versione futura di 39 anni (Aubrey Plaza) durante un trip con funghi allucinogeni su un'isola remota. La vecchia Elliott, con il suo spirito sarcastico, inizia a dare consigli alla giovane sé stessa, mettendola in guardia su alcune scelte che potrebbe fare.

L’incontro porta Elliott a riflettere profondamente sulla sua vita, l'amore e la famiglia, trasformando quella che doveva essere un'estate di divertimento in un periodo di grande cambiamento personale. Una delle prime avvertenze che riceve è di evitare chiunque si chiami Chad, ma le cose si complicano quando Elliott incontra proprio un ragazzo con quel nome (Percy Hynes White).

I personaggi principali

La giovane Elliott, interpretata nel film Prime Video My Old Ass da Maisy Stella, è una ragazza di 18 anni pronta a vivere un'ultima estate spensierata prima di partire per il college. Stella, riflettendo sul suo ruolo, ha detto: "Sentivo una connessione profonda con Elliott. Volevo davvero interpretarla, anche se all'inizio ero un po' sopraffatta dal ruolo".

L'Elliott adulta, impersonata da Aubrey Plaza, è la versione futura di Elliott, con un umorismo pungente e un sacco di esperienze alle spalle. Plaza ha descritto il suo ruolo come "un'opportunità per esplorare un rapporto tra se stessi di due età diverse, che è sia divertente che emozionante".

Chad, portato in scena da Percy Hynes White, è il ragazzo che Elliott dovrebbe evitare secondo la sua futura se stessa, ma con cui finisce per sviluppare un legame complicato.

Ruthie, interpretata da Maddie Ziegler, è una delle migliori amiche di Elliott, con cui condivide un legame profondo e protettivo. Ziegler ha detto: "Ruthie è un po' simile a me. È molto protettiva ed è come la mamma del gruppo".

Ro, con il volto di Kerrice Brooks, è un'altra amica stretta di Elliott, caratterizzata da un'energia vivace e un'inclinazione all'avventura. Brooks ha descritto il suo personaggio dicendo: "Ro è molto divertente, vive il momento e ama l'avventura, ma è anche sensibile e sempre pronta a supportare Elliott".

Il poster originale del film Prime Video My Old Ass.

La crescita personale

Il film Prime Video My Old Ass, presentato con successo al Sundance 2024, esplora vari temi universali attraverso una lente unica. Uno dei temi principali è la crescita personale e il confronto con le scelte del passato e del futuro. La giovane Elliott deve fare i conti con i consigli della sua versione adulta, che porta con sé la saggezza delle esperienze vissute e le cicatrici degli errori commessi.

Un altro tema centrale è l'amore e l'identità. La storia di Elliott con Chad offre uno sguardo interessante su come le etichette e le aspettative sociali possono influenzare la nostra percezione dell'amore e di noi stessi. La relazione tra le due versioni di Elliott esplora anche il tema della gratitudine e dell'accettazione di sé stessi, come sottolineato da Aubrey Plaza: "Il film ci invita a essere più presenti e grati per la nostra vita, mostrando che anche l'adulto ha molto da imparare dal giovane se stesso"

Il film è stato girato nella splendida regione dei laghi di Muskoka, in Canada, che ha fornito un'ambientazione idilliaca e nostalgica perfetta per la storia. Megan Park, che ha anche scritto la sceneggiatura, ha tratto ispirazione dai suoi ricordi d'infanzia in quella regione. "Volevo catturare la magia dell'ultimo glorioso momento dell'adolescenza", ha detto la regista.

Il casting ha giocato un ruolo cruciale nel successo del film. Maisy Stella, alla sua prima esperienza cinematografica, e Aubrey Plaza, con il suo caratteristico umorismo, hanno creato una dinamica affascinante e autentica. "La connessione tra Aubrey e Maisy è stata immediata e naturale", ha affermato Park.

