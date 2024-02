Su Netflix, un film sudcoreano racconta una storia d’amore sensibile e toccante

A rriva su Netflix il film My Name Is Loh Kiwan, tratto da un bestseller sudcoreano. Al centro della storia, due espatriati che in Belgio si conoscono e si amano mentre cercano di capire chi sono e cosa vogliono realmente.

Netflix propone dal 1° marzo il film My Name Is Loh Kiwan, una produzione sudcoreana diretta da Kim Hee-jin. La storia si concentra intorno a Loh Kiwan, un disertore della Corea del Nord che fatica a ottenere l’asilo in Belgio, nazione in cui conosce una donna sconsolata che ha ormai perso tutte le speranze.

Basato sul romanzo I Met Loh Kiwan di Cho Hae-jin, pubblicato nel 2019, il film Netflix My Name is Loh Kiwan ha per protagonisti gli attori Song Joong-Kin e Choi Sung-eun. Già il trailer di offre un’anteprima toccante dell’esplorazione dell’indomito spirito umano e della ricerca della scoperta di sé. Mentre i loro percorsi si intersecano, Kiwan e Marie sono attratti reciprocamente da un senso condiviso di sfida e determinazione, trovando conforto e forza l’uno nell’altro.

Alla ricerca di se stessi

Uno è un disertore nordcoreano che cerca di sopravvivere in una terra straniera, mentre l’altra è un’ex atleta nazionale che ha perso ogni speranza di vivere. Sono loro i due protagonisti di My Name Is Loh Kiwan, il film Netflix che esplora il legame improbabile che si forma tra questi due poli opposti.

Prodotto da Yong Film, lo studio visionario dietro opere acclamate come 20th Century Girl, The Call e The Handmaiden, il film Netflix My Name Is Loh Kiwan è un avvincente dramma che segna il debutto alla regia dell’instancabile Kim Hee-jin, autore in grado di affrontare le sfumature della storia con grande sensibilità.

Fuggendo dalla Cina, il disertore nordcoreano Loh Kiwan si impegna a realizzare l’ultimo desiderio di sua madre: trovare un luogo dove possa davvero affermarsi e vivere secondo i suoi piani. Si reca così in Belgio dove spera di essere accolto come rifugiato ma finisce in un limbo, senza mezzi per guadagnarsi da vivere o un tetto sulla testa.

Marie, che un tempo rappresentava la squadra nazionale belga di tiro e ora combatte i suoi demoni interiori, incontra per caso l’esausto Kiwan esausto e gli ruba il portafoglio. I due finiscono in una discussione accesa. Ed è solo quando Marie si rende conto che il portafoglio è l’unico ricordo lasciato dalla madre di Kiwan che i due iniziano ad essere attratti l’uno dall’altra per via delle loro esperienze ed emozioni condivise.

La superstar Song Joong-ki (marito dell’attrice americana Katy Louise Saunders e protagonista di Vincenzo) interpreta Loh Kiwan e offre una performance commovente, rivelando nuovi aspetti del suo talento. Choi Sung-eun (The Sound of Magic) infonde invece al ruolo di Marie vulnerabilità e disperazione. Cho Han-cheul interpreta il padre di Marie, Yoon Sung, preoccupato per la loro crescente vicinanza.

