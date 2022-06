I l mio nome è Leon ha commosso milioni di lettori in tutto il mondo e ora è diventato un film, My Name is Leon, con un cast all star al servizio della storia di un piccolo di nove anni che cerca di riunire la sua famiglia.

Christopher Eccleston, Olivia Williams e Monica Dolan guida un cast all star in My Name is Leon, un film per la televisione su un bambino di nove anni di razza mista di nome Leon (Cole Martin), che sogna di riunire la propria famiglia.

Ambientato nella Birmingham degli anni Ottanta, il film My Name is Leon è la trasposizione del romanzo Il mio nome è Leon di Kit De Waal. Come il libro, il film ripercorre la storia del piccolo Leon e del suo commovente desiderio di ricomporre la sua famiglia,. Il bambino è infatti stato dato in affidamento e separato dal fratellastro più piccolo, biondo e con il occhi azzurri.

Attraverso il racconto di Leon ripercorriamo la sua vicenda, piena di energia e speranza nonostante le difficoltà che incontra. E siamo testimoni del toccante rapporto che lo lega a Maureen, colei che lo ha appreso in affido. Con il suo personaggio d’azione preferito, il sergente Smith, al suo fianco, Leon imparerà molto su se stesso. Ma anche sul mondo, sull’amore e sul significato reale della parola famiglia nelle sue varie sfaccettature.

Sullo sfondo delle rivolte razziali che hanno interessato gli anni Ottanta, My Name is Leon è un film che, con delicatezza e umorismo gentile, esplora questioni legate al senso di identità e appartenenza.

Perdere madre e fratello

Il film My Name is Leon comincia nel momento in cui la madre di Leon inizia a combattere contro la depressione post partum in seguito alla nascita del piccolo Jake, il fratellastro di Leon.

Leon fa del suo meglio per prendersi cura di Jake ma, nonostante i suoi sforzi, l’assistente sociale Salma (Shobna Gulati) interviene per togliere i due figli alla madre e affidarli a Maureen. “Maureen sa come relazionarsi con i bambini ed è un’ottima madre affidataria”, ha dichiarato Monica Dolan, l’attrice che la interpreta. “Sta cercando di andare in pensione e di cambiare vita ma non riesce mai a dire di no di fronte a un bambino in difficoltà”.

Tuttavia, Leon è sconvolto quando successivamente Jake viene adottato da una nuova famiglia. Tocca quindi a Maureen e alla sorella Sylvia (Olivia Williams) crescere Leon mentre il bambino attende con impazienza il giorno in cui potrà rivedere nuovamente il fratellino.

La storia del film My Name is Leon segue Leon mentre trova conforto nel frequentare il giardino pubblico. Qui ha modo di conoscere il signor Devlin (Christopher Eccleston) e Tufty (Malachi Kirby), due adulti che avranno modo di spiegargli il perché dei disordini razziali della città.

Cole Martin in My Name is Leon.

Dal libro allo schermo

A volere che My Name is Leon diventasse un film è stato fortemente il produttore Sir Lenny Henry. “Mi era stato chiesto di realizzare l’audiolibro del lavoro di Kit De Waal. Lavorandoci, mi sono emozionato fin dal primo giorno: c’era quando mi commuovevo fino alle lacrime e quando invece non riuscivo a smettere di ridere. Non ho perso tempo: ho chiamato all’ora di pranzo la mia casa di produzione e ho ordinato che ne venisse fatto un film!”, ha ricordato.

