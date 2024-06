My Lady Jane: la serie tv Prime Video che riscrive la storia dei Tudor

A rriva su Prime Video la serie tv My Lady Jane che, ispirandosi a una saga young adult, immagina una nuova storia per Jane Grey, salvandone… la testa!

Prime Video propone dal 27 giugno la serie tv My Lady Jane, una versione alt-fantasy dell’epoca Tudor. Ispirata all’omonimo romanzo best-seller, la serie tv Prime Video My Lady Jane offre una radicale rivisitazione della storia reale inglese, in cui il figlio di re Enrico VIII, Edoardo, non muore di tubercolosi, a Lady Jane Grey non tagliano la testa e con lei si salva anche quella canaglia di suo marito Guildford.

Al centro di questa coinvolgente nuova serie, troviamo la brillante e testarda Jane, inaspettatamente incoronata regina da un giorno all'altro, che si ritrova a essere il bersaglio di perfidi nemici che vogliono la sua corona (e la sua testa)... My Lady Jane è un racconto epico di amore e avventura, in cui la damigella in pericolo salva se stessa, il suo vero amore e l’intero Regno.

Il cast è guidato da Emily Bader, alla sua prima prova come attrice, nel ruolo della protagonista Jane Grey. Al suo fianco Edward Bluemel nel ruolo di Guildford Dudley, mentre Jordan Peters interpreta Re Edoardo. Con loro, anche Dominic Cooper nel ruolo di Lord Seymour, Anna Chancellor in quello di Lady Frances Grey, madre di Jane; Rob Brydon è Lord Dudley, padre di Guildford, e Jim Broadbent è il Duca di Leicester, zio di Jane.

Henry Ashton è Stan, fratello di Guildford, mentre Isabella Brownson e Robyn Betteridge interpretano le sorelle di Jane. Kate O'Flynn e Abbie Hern sono le sorelle del re, rispettivamente la principessa Mary e la principessa Bess. Nel cast figurano anche Máiréad Tyers Joe Klocek e Michael Workeye.

Trovare il proprio posto

Lady Jane Grey occupa un posto nei libri di storia come la monarca d'Inghilterra che meno ha regnato, regina per soli nove giorni nel 1553 prima della sua esecuzione nel 1554. Ma è giusto dire che non c'è molta accuratezza storica nella divertente serie tv di Prime Video, My Lady Jane.

Basata su una serie di romanzi per giovani adulti, la serie tv in otto parti offre una versione della storia in cui Jane non viene giustiziata dalla sua rivale al trono, la principessa Maria. Tutt’altro, semmai: Jane sale sul trono e governa su un regno profondamente diviso, prima di intraprendere una missione per salvare un popolo magico da una minaccia. "È come un puzzle di generi diversi", dice l'attrice statunitense Emily Bader, protagonista della serie tv Prime Video My Lady Jane.

"C'è storia, fantasy, satira ed è anche molto sexy. Restituisce anche una visione femminista della storia, perché Jane era un'eroina tragica e questa serie le dà una seconda possibilità. In realtà, Jane era una ragazza con non molta libertà a causa della sua posizione sociale e intelligenza, e poi uccisa per questo".

Il primo episodio vede il malato re Edoardo VI governare la nazione. Essendo una delle favorite del re, Jane sogna avventura e indipendenza, solo per essere trascinata nella lotta politica per il trono che sicuramente scoppierà alla morte del sovrano.

Jane va allora incontro a un matrimonio combinato che sembra frenare tutte le sue aspirazioni quando accetta di andare in sposa a Lord Guildford Dudley (Edward Bluemel), un nobile affascinante appartenente a una famiglia assetata di potere. "Jane sta trovando la sua identità e il suo potere come donna, ma è un'epoca in cui il potere ti veniva costantemente sottratto oppure dovevi lottare per ottenerlo", aggiunge Bader.

Il poster della serie tv Prime Video My Lady Jane.

Un regno magico

Nella metà del XVI secolo, l'Inghilterra era una nazione di grande divisione religiosa, e la serie tv Prime Video My Lady Jane si diverte ad aggiungere un elemento fantastico al conflitto tra cattolici e protestanti. La gente comune - o "Verities" - vive fianco a fianco con gli "Ethians" - persone magiche che hanno la capacità di trasformarsi in animali, come falchi, cani e orsi, e che devono affrontare quotidianamente la lotta per mantenere segreta la loro vera identità in una società intollerante.

"Prima che Jane venga sposi Guildford, lo conosce come un mascalzone, a cui piace bere e combattere e che non si preoccupa davvero di niente", scherza Bader. "Tuttavia, rendersi conto che Guildford ha un pericoloso segreto le permette di guardarlo sotto una luce diversa. Realizza infatti come stia lottando con questo segreto e ciò la rende consapevole della condizione di altre persone".

Recitare con personaggi che possono trasformarsi in animali ha creato scene insolite per Bader, che in precedenza aveva recitato nel dramma fantasy Streghe. "Ho avuto alcune scene con un vero cavallo, è stato assolutamente fantastico", ride l’attrice. "Ci sono stati un paio di momenti in cui ero molto vicino a questi enormi animali in uno spazio davvero piccolo e gli veniva chiesto di fare qualcosa di complicato, come sdraiarsi o alzarsi sulle zampe posteriori per simboleggiare la rabbia. Ma se riesci a stare calmo con i cavalli, anche loro riescono a percepirlo e saranno calmi".

L'attrice è nata e cresciuta in California e ha basato il suo accento inglese su un'altra star del cinema. "Devo dare molto a Keira Knightley", spiega. "Mia mamma, mia sorella e io abbiamo probabilmente guardato Orgoglio e Pregiudizio 7.000 volte coccolati sul divano insieme, quindi ho solo cercato di imitare Keira quando ho fatto il provino. Jane ha un po' dell'energia di Elizabeth Bennet e un po' di quella di Debbie Harry!".

