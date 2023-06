My Home, My Destiny: La serie tv turca di Canale 5 che prende il posto di Terra amara

D ebutta su Canale 5 la serie tv turca My Home, My Destiny, basata su una storia vera. Sarà trasmessa per tutta l’estate al posto di Terra amara, mandata in ferie per poi riprendere in autunno.

My Home, My Destiny arriva finalmente su Canale 5 e occupa temporaneamente lo slot lasciato libero per le vacanze estiva da un’altra serie tv turca, Terra amara. Composta da due stagioni di 45 episodi dalla durata di 138 minuti ciascuno, racconta la storia di Zeynep, una ragazza che nata in una famiglia povera ha poche opportunità nella vita. Tuttavia, il suo destino cambia quando una famiglia benestante decide di adottarla.

Protagonisti della serie tv turca di Canale 5 My Home, My Destiny nei panni di Zeinep e Mehdi, due giovani che hanno sofferto molto da bambini e che daranno un senso alle loro esistenze innamorandosi, sono gli attori Demet Özdemir (già protagonista di DayDreamer) e İbrahim Çelikkol (ex giocatore di basket). Il soggetto, invece, è un adattamento del romanzo di Gülseren Budaıcıoğlu, The Girl behind the Glass (inedito in Italia), che racconta la storia vera di due differenti donne, di cui una è Zeynep.

La trama della serie tv

My Home, My Destiny, la nuova serie tv turca in onda su Canale 5 dal 03 luglio, ci fa fare sin da subito la conoscenza di Zeynep, una bambina di sette anni. Nata in una famiglia povera, Zeynep è figlia di Bayram (Sinan Demirer), un padre violento e alcolizzato, e di Sakine ((Zuhal Gencer), una madre succude. Zeynep vede anche suo fratello morire a causa della mancanza delle adeguate cure mediche e anche lei non sembra avere in destino chissà quale sorte.

Tuttavia, come spesso accade, la realtà supera la fantasia e la sua fortuna cambia quando la famiglia che assume sua madre come donna delle pulizie si offre di adottarla. I genitori biologici, Nemin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kirmizigul) non hanno nulla in contrario e accettano la proposta nella speranza che Zeynep abbia un’esistenza migliore di quella che potrebbero offrirle loro.

Ed è così che Zeynep studia, è amata, è circondata solo da amici ricchi e vive in una casa meravigliosa vicino al Bosforo. Ma in cuor suo porta un forte sentimento di non appartenenza che l’accompagna giorno dopo giorno. Da povera e innocente, Zeynep si trasforma in una giovane donna intelligente, istruita e bella, promessa sposa di Faruk (Engin Hepileri), un uomo appartenente all’alta società.

Ma la sua favola è destinata a una scioccante conclusione quando sua madre Sakine si ripresenta al suo cospetto durante la festa del suo compleanno, cercando di riprendere il controllo sulla sua vita e di riportarla nella casa in cui è nata. Se Zeynep sposasse Faruk partirebbe per l’estero e Sakine non la vedrebbe mai più. Per scongiurare tale rischio, la donna architetta di farla incontrare con Mehdi (Ibrahim Celikkol), un bel ragazzo del suo quartiere in cerca di una moglie.

Quando Zeynep e Mehdi si incontrano, scatta subito la scintilla. Anche se provengono da contesti molto diversi, vanno subito d’accordo. Ma chi sceglierà Zeynep, Faruk o Mehdi? Potrà mai lasciare i genitori adottivi per tornare alla sua povera vita? E Mehdi andrà d’accordo con lei?

